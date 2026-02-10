Λύσεις για ζητήματα τιτλοποιήσεων και παρέμβαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Γεωργίας για τον τερματισμό παράνομων απορρίψεων οικοδομικών αποβλήτων στην περιοχή της Μουτταγιάκας ζήτησαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, κατά τη σημερινή συνεδρία της με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω κοινότητα.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι η κοινότητα αυτή αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα, με πρώτο αυτό των τιτλοποιήσεων.

«Υπάρχουν διάφορες φάσεις που δεν έχει προχωρήσει η τιτλοποίηση, οι ζ’, ε’ και θ’ φάσεις, όπως μας αναφέρθηκε από το Κτηματολόγιο. Ο εκπρόσωπος του Κτηματολογίου μας έχει αναφέρει ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο η τιτλοποίηση αυτή τη στιγμή. Οι μονάδες που θα πάρουν πιστοποιητικό μίσθωσης, δηλαδή οι μονάδες που είναι χτισμένες σε τουρκοκυπριακή γη, θα προχωρήσουν αμέσως μετά την τιτλοποίηση», ανέφερε.

«Αυτά τα ζητήματα των τιτλοποιήσεων είναι ζητήματα που απασχολούν πολλούς συνοικισμούς στην Κύπρο. Υπάρχουν και ζητήματα περί τεμαχίων τα οποία επεμβαίνει το ένα μέσα στο άλλο, γιατί οι υποδείξεις που έγιναν τότε με τα σημάδια για να χτίσει ο κόσμος, δεν ήταν στη βάση των σχεδίων του Κτηματολογίου. Γι’ αυτό, όπως μας ενημέρωσε το Τμήμα Πολεοδομίας, έχει γίνει μια σύσκεψη το προηγούμενο διάστημα με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ούτως ώστε και αυτά τα τεμάχια να προχωρήσουν. Ανάλογες περιπτώσεις με τη Μουτταγιάκα υπάρχουν στα Πολεμίδια και στη Δρομολαξιά», πρόσθεσε.

Άλλο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στη Μουτταγιάκα, σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο είναι το ζήτημα με τις παράνομες απορρίψεις οικοδομικών αποβλήτων σε περιοχή ακριβώς πάνω από τον προσφυγικό συνοικισμό.

«Δεν είναι μόνο η οχληρία η οποία προκαλείται, είναι έντονο το πρόβλημα της παρανομίας από μη αδειούχους. Είναι σε αυτό που αναφερθήκαμε και στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα και σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος υπάρχει και θέμα αλλαγής της μορφολογίας του εδάφους. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα από τον Αντιδήμαρχο ότι αν υπάρξει μια βροχή σε αυτά τα μπάζα που είναι πάνω από τον συνοικισμό τότε η λάσπη θα κατακλείσει το συνοικισμό της Μουτταγιάκας», σημείωσε.

«Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον επαρχιακό του εκπρόσωπο που κλήθηκε σήμερα στη Βουλή, δεν επεμβαίνει γιατί αυτοί οι οποίοι κάνουν τις απορρίψεις είναι άνθρωποι τους οποίους φοβούνται να καταγγείλουν, έχουν εκφοβιστεί, δηλαδή οι λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος, και παρά το γεγονός ότι καλείται η Αστυνομία κάθε φορά να επέμβει για να επιληφθεί της κατάστασης, η Αστυνομία αργεί να έρθει στην περιοχή και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελίες», είπε, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία δεν ήταν παρούσα στη σημερινή συνεδρία, αλλά θα προσκληθεί σε επόμενη συνεδρία για να δώσει απαντήσεις.

«Και μην νομίζετε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο ή πάει ένα φορτηγό κάποιες μέρες και ρίχνει κάποια μπάζα. Ο Αντιδήμαρχος της Μουτταγιάκας μάς είπε ότι σε μια μέρα μέτρησε 10 φορές να πηγαινοέρχονται φορτηγά μέσα σε μια ώρα, ανάλογα έχει πει και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος. Επομένως αυτό που καλούμε είναι το Υπουργείο Γεωργίας που είναι αρμόδιο και το Τμήμα Περιβάλλοντος να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Καλά είναι να έρχονται σε Ολομέλεια να ξαναζητούν αύξηση των προστίμων, αλλά την ίδια ώρα αυτό που πρέπει να κάνουν είναι τη δουλειά τους, να πάνε να καταγγείλουν τους παρανομούντες μαζί με την αστυνομία. Δεν μπορούν να επικαλούνται έλλειψη προσωπικού και να αφήνουν τον υπόκοσμο να οργιάζει, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η αστυνομία, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος», κατέληξε.

Σε δηλώσεις του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε ότι οι αρχές της κοινότητας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι είναι άκρως επικίνδυνο αυτό που γίνεται στην περιοχή, ιδιαίτερα αν βρέξει, καθώς όλα αυτά τα απόβλητα μπορεί να κατεβούν προς την κατοικημένη περιοχή και να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις.

«Όμως εκείνο που διεφάνη είναι ότι ο υπόκοσμος στην Λεμεσό κάνει κουμάντο. Μιλούμε για τεράστια ποσά και εκεί αντί να κουμαντάρει το κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος,κουμαντάρουν οι παράνομοι και ο υπόκοσμος, με αποτέλεσμα ενώ έπρεπε να εναποθέσουν απόβλητα ύψους 20 πόντων εναπόθεσαν απόβλητα ύψους 200 μέτρων», ανέφερε.

«Την ευθύνη την φέρει αποκλειστικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά κατά κύριο λόγο και οι υπόλοιπες αρχές, όπως είναι η Αστυνομία. Ως εκ τούτου καλώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι καταγγέλθηκαν σήμερα στην Επιτροπή οι εγκληματικές ενέργειες που γίνονται κατ’ επανάληψη, να δώσει τις ανάλογες οδηγίες και να μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά απαράδεκτο, σε μια περιοχή στην καρδιά της Λεμεσού στην ουσία καταργήθηκε το ίδιο το κράτος. Για αυτό καλώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λάβει τα ανάλογα μέτρα και νομίζω ότι ως ΟΥΚάς έχει τον τρόπο να λύσει το πρόβλημα», κατέληξε ο κ. Κουλίας.