Τι συμβαίνει στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, όταν απομακρυνθούν τα Ηνωμένα Έθνη και μείνουν μόνοι τους οι γεωργοί; Τι σημαίνει «παγωμένη περιοχή» και πόσος φόβος επικρατεί ανάμεσα στους καλλιεργητές;

Ύστερα και από τις τελευταίες «επελάσεις» Τούρκων εποίκων γεωργών, με την προηγούμενη να καταγράφεται στις 5 Ιανουαρίου και την τελευταία προ μερικών ημερών, αποφασίσαμε να μεταβούμε επιτόπου για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει επί του πεδίου.

Είχαμε παρακολουθήσει τον κοινοτάρχη Αυλώνας κ. Μενέλαο Σάββα να μιλά ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για τα προβλήματα της Αυλώνας και όταν επικοινωνήσαμε μαζί του, προθυμοποιήθηκε να μας ξεναγήσει ο ίδιος με το αυτοκίνητό του.

Ενώ κινούμασταν στον κεντρικό δρόμο Ακακίου-Αστρομερίτη, έστριψε δεξιά και σε περίπου 300 μέτρα μας έδειξε το σημείο όπου αρχίζει η νεκρή ζώνη, κάτι το οποίο περνά απαρατήρητο για κάποιον διερχόμενο. Εκεί ξήλωσε ο ίδιος τη βάση του συρματοπλέγματος «Νουρή», κάτι το οποίο του κόστισε €900 και καταδίκη από το Δικαστήριο.

Ο κ. Σάββα αποδείχθηκε ο καλύτερος ξεναγός της νεκρής ζώνης και όταν εισήλθαμε στα όριά της, δεν αναμέναμε ότι θα πέφταμε στα Ηνωμένα Έθνη. Τέσσερα διπλοκάμπινα με αξιωματικό και άνδρες των Η.Ε. διενεργούσαν περιπολία και το πρώτο όχημα σταμάτησε δίπλα μας. Ευγενικός ο συνοδηγός ρώτησε αν είναι όλα εντάξει και όταν ο κοινοτάρχης γύρισε προς το μέρος του, ο άνδρας των Ηνωμένων Εθνών, σχεδόν ενθουσιάστηκε αφού αναγνώρισε τον κοινοτάρχη. Τελικά, για τον κοινοτάρχη ισχύει αυτό που λέμε, «τον ξέρουν και οι πέτρες».

Την ίδια ώρα, πάνω από τη νεκρή ζώνη υπερίπτατο ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών ελέγχοντας την κατάσταση.

Όπως εξηγεί ο κ. Σάββα, η Αυλώνα έχει καταληφθεί πλήρως, όσον αφορά την κατοικημένη περιοχή της, αλλά στη νεκρή ζώνη υπάρχει έκταση 3-4 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα οποία δραστηριοποιούνται γεωργοί.

Πριν το 1974 η Αυλώνα ήταν κατάφυτη με εσπεριδοειδή, ελιές, καρότα, πατάτες και άλλες φυτείες και σήμερα, στη νεκρή ζώνη, υπάρχουν φυτείες σιτηρών και εσπεριδοειδών.

Περνάμε από ένα σημείο και μας δείχνει ένα περιβόλι και εξηγεί: «Αυτό το περιβόλι είναι του πατέρα μου και τώρα το καλλιεργεί ένα από τα αδέλφια μου».

Προχωράμε και βλέπουμε τα σπίτια της Αυλώνας. Ζητούμε, λέει ο κ. Σάββα, όπως επιτραπεί να καλλιεργηθεί ξανά από γεωργούς μας η περιοχή η οποία κηρύχθηκε «παγωμένη» από τα Ηνωμένα Έθνη. Αναφέρει πως κάποιες εκτάσεις κηρύχθηκαν «παγωμένη περιοχή» επειδή τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν πως δεν μπορούν να είναι πανταχού παρόντα και να προστατεύουν τους γεωργούς.

«Ζητάμε όπως ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε τώρα και ο οποίος χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη, μετακινηθεί βόρεια της υφιστάμενης νεκρής ζώνης μέχρι τα όρια της υπερυψωμένης σκοπιάς των Τούρκων», λέει ο κοινοτάρχης ο οποίος εξηγεί, πως η «παγωμένη» περιοχή εκτείνεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση. Αν και σε μας δεν επιτρέπουν να εισέλθουμε για να καλλιεργήσουμε τη γη, χθες Τούρκος έποικος μπήκε και θέρισε σανό, αναφέρει.

Διερχόμενος γεωργός σταματά με το αυτοκίνητό του και ενημερώνει τον κοινοτάρχη, ότι την προηγούμενη μέρα (την περασμένη Τρίτη) αναχώρησε από την περιοχή στις 4μμ και ο σανός δεν ήταν κουρεμένος και όταν έφτασε την επομένη το πρωί, είχε θεριστεί.

Ο κοινοτάρχης εξηγεί, ότι Τούρκος γεωργός (είναι γνωστό και το όνομά του) προφανώς ήρθε στην περιοχή αργά το απόγευμα. Έρχεται και κόβει σανό, τον διώχνουν τα Ηνωμένα Έθνη και αργότερα επανέρχεται.

Σημειώνεται, πως έφυγα από την περιοχή γύρω στο μεσημέρι και, όπως με ενημέρωσε ο κοινοτάρχης το απόγευμα, στην περιοχή μπήκε ο ίδιος έποικος με το τρακτέρ του για να κόψει σανό.

Σε κάποιες περιπτώσεις, Τούρκοι έποικοι δεσμεύονται ότι δεν θα εμφανιστούν ξανά και όντως συμμορφώνονται αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται άλλος, προφανώς συνεργάτης τους και όταν εντοπιστεί και αυτός ύστερα από αρκετή συζήτηση η οποία μπορεί να διαρκέσει και μήνες, δεσμεύεται και αυτός αλλά στην πορεία εμφανίζεται άλλος στη θέση του. Αυτή είναι μια τακτική την οποία χρησιμοποιούν για να παραβιάζουν συνεχώς την «παγωμένη» περιοχή, λέει ο κ. Σάββα.

Τα διπλοκάμπινα των Η.Ε. συνεχίζουν την περιοδεία τους, όπως και το ελικόπτερο. Κάποια στιγμή θα φύγουν και οι γεωργοί θα μείνουν μόνοι.

Δεν φοβούνται; Όχι, δεν φοβούνται. Μπορεί να ακούγεται τραβηγμένο, αλλά αν δεν υπήρχαν εκεί, η νεκρή ζώνη θα είχε καταληφθεί. Βεβαίως, ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, όσο και αν θεωρείται από πολλούς διακοσμητικός, είναι βασικός για να μην χαθεί η νεκρή ζώνη.