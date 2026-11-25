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Η ηγεσία του ΔΗΣΥ ετοιμάζει… φιέστα ενότητας το βράδυ του Σαββάτου στο κτίριο της Πινδάρου, θέλοντας να δώσει πανηγυρικό τόνο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των εσωκομματικών καλπών έχει ξεκινήσει και στο συναγερμικό στρατόπεδο αυτό που συζητείται περισσότερο είναι η επόμενη μέρα του κόμματος και λιγότερο το αποτέλεσμα του Σαββάτου.

Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί επίσημα γύρω στις 8 το βράδυ, αλλά ίσως να είναι γνωστό αρκετή ώρα νωρίτερα.

Οι κάλπες, οι οποίες θα ανοίξουν στις 9 το πρωί του Σαββάτου, θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα και από το ποσοστό συμμετοχής θα εξαρτηθεί ο χρόνος που θα μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στα 66 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν παγκύπρια αλλά και στο εξωτερικό.

Η ηγεσία του κόμματος συνεδρίασε χθες το απόγευμα, λαμβάνοντας κάποιες αποφάσεις σε σχέση με την όλη εκλογική διαδικασία του Σαββάτου, προκειμένου να εκπέμπεται προς τα έξω ένα μήνυμα συλλογικότητας και ενότητας.

Τα δύο ζητούμενα

Τα μεγάλα ζητούμενα της επόμενης μέρας για τον ΔΗΣΥ είναι δύο.

Πρώτον, η ενότητα. Γι’ αυτό και η πρόθεση της Πινδάρου είναι να φέρει και τους δύο υποψηφίους στα κεντρικά γραφεία, ώστε, παρουσία και της ηγεσίας, να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα και να εκφραστούν μηνύματα στήριξης και συμπόρευσης.

Οι δύο υποψήφιοι αναμένεται να κληθούν γύρω στις 7:30 το βράδυ, ενώ η ανακοίνωση του αποτελέσματος αναμένεται να γίνει στις 8 το βράδυ, την ώρα των δελτίων ειδήσεων. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνει από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του κόμματος, Παναγιώτη Δημητρίου, και θα ακολουθήσει δήλωση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, η οποία θα έχει δίπλα της τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη.

Δεύτερον, η από κοινού δημιουργία ενός προγράμματος διακυβέρνησης που να φέρει το πολιτικό στίγμα του Δημοκρατικού Συναγερμού και η αποφυγή κακοτοπιών με θέσεις ή δηλώσεις που να προκαλούν συγκρούσεις ή να δίνουν την εντύπωση αντιφατικών μηνυμάτων. Γι’ αυτό και η πρόθεση της ηγεσίας είναι να καλέσει την ερχόμενη βδομάδα τον υποψήφιο που θα επικρατήσει, προκειμένου να συζητήσουν από κοινού τον καταρτισμό του προγράμματος διακυβέρνησης.

Οι σκιές που αιωρούνται

Τη θέση ότι όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στον Δημοκρατικό Συναγερμό μπορούν να συμβούν και στις καλύτερες οικογένειες διατύπωσε χθες η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, ενώ εξέφρασε και την άποψη ότι ήταν σωστή η απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της, επισημαίνοντας ότι έχουν γυρίσει σελίδα.

Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, ανέφερε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να επανέλθει στην εξουσία ο ΔΗΣΥ, αλλά να προωθήσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης και πολιτικής. «Εμείς θεωρούμε ότι για το καλό του τόπου είναι σημαντικό το κόμμα να διατηρήσει τη δική του καθοριστική γραμμή. Έχουμε βάσιμες πιθανότητες και πρέπει να το διασφαλίσουμε μέσα από τις δικές μας προτάσεις».

Συμπλήρωσε ότι το Σάββατο τα μέλη του κόμματος θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος. «Μετά θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα πολιτικής και θα επικοινωνήσουμε τις εισηγήσεις μας στους πολίτες».

Ερωτηθείσα αν είναι ακόμη πικραμένη με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, απάντησε πως «είναι πολύ φυσιολογικό σε μια οικογένεια να ειπωθούν πράγματα που να μας έχουν στεναχωρήσει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και τα ζητήματα δεν είναι προσωπικά».

Τόνισε ότι έχουν γυρίσει σελίδα. «Δεν είναι προσωπικό για εμένα ή τον Αβέρωφ ή τον Γιώργο Παμπορίδη. Δώσαμε πολλές μάχες και τα θέματα είναι εξόχως πολιτικά».

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να έχει το κόμμα την επιτυχία που χρειάζεται.

Ακόμη, ρωτήθηκε αν ήταν σωστή η επιλογή της να αποσυρθεί από την κούρσα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. «Νομίζω ήταν σωστή η απόφασή μου. Δεν κάνω δεύτερες σκέψεις και ο κόσμος είναι ανακουφισμένος με αυτή την απόφαση. Νιώθω ότι πρέπει να συμβάλω πρώτη στην ενότητα του κόμματος για να έχουμε την επιτυχία που θέλουμε», είπε.