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Σοβαρά προβλήματα παρουσίασε το TikTok την Τρίτη (24/11) σε ΗΠΑ και Βρετανία, με δεκάδες χιλιάδες χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της δημοφιλούς πλατφόρμας. Πολλοί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν βίντεο, να ανανεώσουν τη ροή τους ή να μπουν στα προφίλ τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή δεν άνοιγε καθόλου. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, διευκρινίζοντας πως η λειτουργία της πλατφόρμας έχει πλέον αποκατασταθεί.

Οι δυσλειτουργίες αφορούσαν κυρίως την αναπαραγωγή βίντεο, την ανανέωση της ροής περιεχομένου και την πρόσβαση στα προφίλ χρηστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή δεν άνοιγε καθόλου.

Παράλληλα, χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να διαβάσουν σχόλια, να στείλουν μηνύματα, να δουν ειδοποιήσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις και αποθηκευμένα αγαπημένα βίντεο.

Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος «Κάτι πήγε στραβά», ενώ βίντεο που είχαν κοινοποιηθεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή ομαδικών συνομιλιών εμφανίζονταν ως μη διαθέσιμα.Πάνω από 35.000 αναφορές προβλημάτων σε ΗΠΑ και Βρετανία.

🚨 JUST NOW: TikTok is DOWN for users around the world right now



X IS WHERE IT'S AT ANYWAY!



Reports are spiking from the U.S., the UK and across Europe, with users saying the app won't load, videos show as "unavailable" and servers aren't responding



TikTok hasn't acknowledged… pic.twitter.com/vw9q9L6Y7E — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 24, 2026

Σύμφωνα με στοιχεία της διαδικτυακής υπηρεσίας Downdetector, η οποία παρακολουθεί προβλήματα λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 25.943 αναφορές χρηστών, με τις πρώτες να εμφανίζονται λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αντίστοιχες αναφορές ξεπέρασαν τις 10.000, με περίπου τρεις στις τέσσερις να αφορούν προβλήματα στην ίδια την εφαρμογή. Οι υπόλοιπες σχετίζονταν με τη ροή περιεχομένου, τα σχόλια και την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του TikTok

Εκπρόσωπος του TikTok επιβεβαίωσε ότι τεχνικό πρόβλημα επηρέασε την πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λειτουργία της εφαρμογής είχε αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά περίπου μία ώρα μετά την εμφάνιση των πρώτων προβλημάτων.

protothema.gr