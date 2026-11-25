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Σήμερα στις 12:30μ.μ. οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, θα περάσουν την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου, όπου και θα συναντήσουν τον Πρόεδρο τη Δημοκρατίας έχοντας στο επίκεντρο το επίμαχο θέμα του συστήματος διορισμού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανταποκρίθηκε στο αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ΠΟΕΔ – ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΤΕΚ, οι οποίες ζητούσαν έντονα εδώ και αρκετές εβδομάδες τη δική του παρέμβαση στο θέμα και την άμεση συνάντησή τους για συζήτηση.

Κάνοντας λόγο για αδιέξοδο το οποίο παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν έχει αρθεί, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στον Πρόεδρο, ίσως σε μια τελευταία ευκαιρία να αποφευχθεί η κρίση στην Παιδεία, όπως οι ίδιες επισημαίνουν.

Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικές οργανώσεις και Υπουργείο Παιδείας έχουν βασική διαφορά και διαφορετική προσέγγιση σε σημεία του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού, το οποίο προωθείται, με το πιο σημαντικό εκείνο της μονιμοποίησης εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου έπειτα εξετάσεων.

Σε αυτό το σημείο το Υπουργείο τονίζει ότι δεν κάνει πίσω, επικαλούμενο μεταξύ άλλων, και ζήτημα νομιμότητας, καθώς αναφέρει ότι κάτι άλλο από αυτό θα είναι αντισυνταγματικό.

Από πλευράς τους και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν κάνουν πίσω, αξιώνοντας τη μονιμοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών χωρίς εξέταση και διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να συναινέσουν σε θυματοποίηση εκπαιδευτικών.

Επομένως, όπως έχει τώρα διαμορφωθεί το σκηνικό γύρω από το ζήτημα του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, η σημερινή συνάντηση στο Προεδρικό κρίνεται ως υψίστης σημασίας.