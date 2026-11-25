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Τη μεγαλύτερη αναλογία υστερεκτομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Κύπρος, την ίδια ώρα που ο αριθμός των επεμβάσεων ολικής ή μερικής αφαίρεσης μαστού στη χώρα μας ξεπέρασε το 2024 τις 1.250.

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο καταγράφηκαν 1.341 υστερεκτομές, 346 ολικές μαστεκτομές και 912 μερικές αφαιρέσεις μαστού, με τον συνολικό αριθμό των συγκεκριμένων χειρουργικών επεμβάσεων να ανέρχεται στις 2.599.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από τη Eurostat στις 20 Νοεμβρίου και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται επεμβάσεις αφαίρεσης της μήτρας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση των λαπαροσκοπικών υστερεκτομών, με το ποσοστό τους επί του συνόλου των συγκεκριμένων επεμβάσεων στην Κύπρο να έχει σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 2021 και 2024.

Πρώτη στις υστερεκτομές η Κύπρος

Με 271 υστερεκτομές ανά 100.000 γυναίκες, η Κύπρος καταγράφει την υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 26 κρατών-μελών της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2024.

Ακολουθούν η Βουλγαρία με 244,6 υστερεκτομές ανά 100.000 γυναίκες, η Λιθουανία με 239,5, η Εσθονία με 231,8 και η Γερμανία με 226,1.

Στον αντίποδα βρίσκονται η Ολλανδία με 96,3, η Πορτογαλία με 117,6 και η Δανία με 128,9. Η αναλογία της Κύπρου είναι σχεδόν τριπλάσια εκείνης της Ολλανδίας. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2024.

Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 1.383 υστερεκτομές το 2021, 1.257 το 2022, 1.356 το 2023 και 1.341 το 2024.

Σημειώνεται ότι οι υστερεκτομές δεν πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση κακοηθειών, αλλά και για άλλες γυναικολογικές παθήσεις, όπως τα ινομυώματα, η ενδομητρίωση, η αδενομύωση, η πρόπτωση μήτρας και οι σοβαρές ή επίμονες αιμορραγίες που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με άλλες θεραπευτικές μεθόδους.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της Eurostat για τις χειρουργικές επεμβάσεις, η οποία επικαιροποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Αυξάνονται οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Το 2021, από τις 1.383 υστερεκτομές που διενεργήθηκαν στην Κύπρο, οι 295 πραγματοποιήθηκαν λαπαροσκοπικά. Το 2022 ο αριθμός τους αυξήθηκε στις 322, το 2023 στις 454 και το 2024 στις 539.

Το ποσοστό των λαπαροσκοπικών υστερεκτομών επί του συνόλου των επεμβάσεων αφαίρεσης μήτρας αυξήθηκε από το 21,3% στο 40,2%.

Μόνο μεταξύ 2023 και 2024, οι λαπαροσκοπικές υστερεκτομές αυξήθηκαν κατά 18,7%, παρά τη μικρή μείωση του συνολικού αριθμού των υστερεκτομών.

Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επεμβάσεις αφορούν μερική αφαίρεση μαστού

Από τις 1.258 επεμβάσεις στον μαστό που καταγράφηκαν στην Κύπρο το 2024, οι 346 αφορούσαν ολική και οι 912 μερική αφαίρεση μαστού (27,5% και 72,5% αντίστοιχα).

Σε σύγκριση με το 2023, οι ολικές μαστεκτομές μειώθηκαν κατά 8% και οι μερικές αφαιρέσεις μαστού αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Στη χώρα μας καταγράφηκαν 69,9 ολικές μαστεκτομές ανά 100.000 γυναίκες, έναντι 70,1 στην ΕΕ. Την υψηλότερη αναλογία καταγράφει το Βέλγιο με 138,7 και ακολουθεί η Ελλάδα με 123,6.

Στις μερικές αφαιρέσεις μαστού, η Κύπρος βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 184,3 επεμβάσεις ανά 100.000 γυναίκες, έναντι 174 στην ΕΕ και 71,6 στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι, βάσει του στατιστικού ορισμού της Eurostat, στις επεμβάσεις μερικής αφαίρεσης μαστού περιλαμβάνονται και χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καλοήθων νεοπλασμάτων, κύστεων και άλλων αλλοιώσεων. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των επεμβάσεων δεν αντικατοπτρίζει τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού στον πληθυσμό.

Χωρίς διανυκτέρευση 339 επεμβάσεις

Στο πλαίσιο ημερήσιας νοσηλείας πραγματοποιήθηκαν 314 μερικές αφαιρέσεις μαστού, 24 ολικές μαστεκτομές και μία υστερεκτομή.

Η Eurostat χαρακτηρίζει τα κυπριακά στοιχεία του 2024 για τις επεμβάσεις στον μαστό ως εκτιμήσεις, ενώ για τις υστερεκτομές καταγράφει διαφοροποίηση στον στατιστικό ορισμό των δεδομένων. Επισημαίνει επίσης ασυνέχειες στις αντίστοιχες χρονοσειρές, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις συγκρίσεις.

Οι αριθμοί αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις και δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκην σε ισάριθμες γυναίκες.

Τέλος, αναφέρεται ότι τα στοιχεία της Eurostat δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις διαγνώσεις ή τις κλινικές ενδείξεις βάσει των οποίων κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια των συγκεκριμένων επεμβάσεων