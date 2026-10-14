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Όταν την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Παιδείας απέστειλε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις την αναθεωρημένη πρόταση της για το σύστημα διορισμού, έδωσε προθεσμία μέχρι σήμερα για να τοποθετηθούν γραπτώς.

Μεσολάβησε η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών την περασμένη Πέμπτη έξω από το Προεδρικό, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν άλλες εξελίξεις επί του θέματος, το οποίο ταλανίζει την Εκπαίδευση τους τελευταίους μήνες.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», σήμερα ειδικά – ημέρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία – δεν αναμένεται να φτάσει στο υπουργείο Παιδείας καμία σχετική απάντηση και γραπτή τοποθέτηση για την αναθεωρημένη πρόταση.

ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ αναμένεται να συνεδριάσουν την άλλη εβδομάδα για να εξετάσουν το ζήτημα και το πώς θα απαντήσουν στο Υπουργείο, ενώ πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η ΟΛΤΕΚ προτίθεται να απαντήσει το συντομότερο δυνατόν, το πιθανότερο εντός των επόμενων ημερών.

Πάντως από πλευράς Υπουργείου φαίνεται να υπάρχει διάθεση για αναμονή λίγων μόνο ημερών, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι το θέμα πρέπει να προχωρήσει.

