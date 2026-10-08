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Πραγματοποιήθηκε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, έχοντας στο επίκεντρο το σύστημα διορισμού.

Οι διαμαρτυρόμενοι οι οποίοι ανήλθαν γύρω στους 1000, έφτασαν λίγο πριν από τις 05:00μ.μ. στο σημείο κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «εργασιακή ασφάλεια και ποιοτική εκπαίδευση», «όχι στη θυματοποίηση των επιτυχόντων στις εξετάσεις διορισίμων», «κανένας εκπαιδευτικός στον δρόμο» και «διατήρηση πίνακα διοριστέων».

Οι οργανώσεις, ως γνωστόν, δεν συμφωνούν ούτε στην επικαιροποιημένη πρόταση του υπουργείου Παιδείας, η οποία τους κατατέθηκε προχθές, με αποτέλεσμα να προχωρούν στη σημερινή τους κινητοποίηση.

Θεωρούν μεταξύ άλλων, ότι δεν διασφαλίζονται εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει για χρόνια το Δημόσιο Σχολείο και ελλοχεύουν σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό από το 2027 κι έπειτα.

Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το οποίο παρέλαβε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου. Στο υπόμνημά τους αναφέρουν τα εξής:

«Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ ΚΑΙ ΟΛΤΕΚ εκφράζουμε την έντονη δυσφορία μας για τη σοβαρή καθυστέρηση που σημειώνεται στην κατάθεση μιας δίκαιης και ολοκληρωμένης πρότασης σε σχέση με το Σύστημα Διορισμών. Μια καθυστέρηση που παρατείνει την αβεβαιότητα και την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών για το επαγγελματικό τους μέλλον ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τη στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων από το 2027 και έπειτα.

Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την αλλαγή που θα επηρεάσει μια διοικητική πράξη. Αφορά ανθρώπους που για χρόνια υπηρετούν τη Δημόσια Εκπαίδευση, είτε μέσω του καταλόγου διοριστέων είτε μέσω του καταλόγου διορισίμων. Δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα. Είναι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στα Δημόσια Σχολεία, απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία, στήριξαν μαθητές, μαθήτριες και σχολικές μονάδες και συνέβαλαν ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου.

Η πολιτεία έχει την ευθύνη για τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν με τον τρόπο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στρεβλώσεις που ήταν εμφανείς από την πρώτη φορά διενέργειας των εξετάσεων το 2017, αλλά η πολιτεία παρουσίασε διαχρονικά αδράνεια και έλλειψη βούλησης να προβεί σε διορθώσεις. Είναι υποχρέωσή της, στην προσπάθεια οποιασδήποτε αλλαγής να διασφαλίσει τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και να μην τους αντιμετωπίζει ως αναλώσιμους ούτε να ακυρώνει την προσφορά και την εμπειρία τους.

Η πρόταση της Κυβέρνησης οφείλει να στηρίζεται σε μια φιλοσοφία που να αναγνωρίζει την υπηρεσία και την εμπειρία των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης του Δημόσιου Σχολείου. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και τη σταθερότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η Πολιτεία έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η αλλαγή του συστήματος διορισμών δεν θα γίνει σε βάρος των εκπαιδευτικών, αλλά με τρόπο που να υπηρετεί το Δημόσιο Σχολείο και την ποιότητα της Εκπαίδευσης. Ζητούμε:

Διασφάλιση όλων των εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία στο Δημόσιο Σχολείο, αορίστου χρόνου, συμβασιούχων πλήρους ή μερικής απασχόλησης και αντικαταστατών, με προοπτική μονιμοποίησης τους στη βάση της ήδη αποδεδειγμένης υπηρεσίας τους, χωρίς η μονιμοποίησή τους να εξαρτάται από συμμετοχή σε εξετάσεις.

Διόρθωση των στρεβλώσεων του συστήματος εξετάσεων, με τρόπο που να μην αδικούνται οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν παρακαθήσει σε εξετάσεις

Πραγματική διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου με τερματισμό της όποιας ανασφάλειας προκύπτει σε περιπτώσεις πλεονασμού.

Οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν με τρόπο που να μην θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή στελέχωση των Δημόσιων Σχολείων

Εξοχότατε Πρόεδρε,

Γνωρίζοντας την έγνοια σας για την Εκπαίδευση και το Δημόσιο Σχολείο, σας καλούμε να αφουγκραστείτε την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών και να παρέμβετε ώστε μια πρόταση της Κυβέρνησης που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις τεκμηριωμένες θέσεις των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και να μην αδικεί κανένα εκπαιδευτικό, να κατατεθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση».

Ομιλίες από τους εκπροσώπους των οργανώσεων – Η αναφορά στην απεργία πριν από 63 χρόνια

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκτός από τους επικεφαλής των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος των συνταξιούχων εκπαιδευτικών της ΠΟΕΔ.

Αναφέρθηκε στα δικά του βιώματα όταν πρωτοδιορίστηκε στη Δημόσια Εκπαίδευση πριν από 63 χρόνια, η οποία σηματοδοτήθηκε από μια ιδιαίτερα δυναμική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών τότε. Δυναμική αλλά και διαρκή καθώς η απεργία τότε κράτησε γύρω στις τρεις εβδομάδες. Βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών που βρέθηκαν πριν από 63 χρόνια και πάλι στους δρόμους ήταν η ισομισθία μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών.