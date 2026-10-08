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Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε σήμερα συζήτηση για την αυξανόμενη ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με το Κοινοβούλιο να κάνει λόγο για επίμονες τουρκικές προκλήσεις.

Η συζήτηση, την οποία ζήτησαν ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς και ο Έλληνας συνάδελφός του Μανώλης Κεφαλογιάννης, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τουρκικές ενέργειες στην περιοχή, οι διαφορές σχετικά με τον εναέριο χώρο και τα θαλάσσια δικαιώματα, τα ενεργειακά έργα και το Κυπριακό.

Μιλώντας ενώπιον του Κοινοβουλίου, ο κ. Φίτο δήλωσε ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, διάλογο, σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σχέσεις καλής γειτονίας. Τόνισε ότι η «βιώσιμη αποκλιμάκωση» στην Ανατολική Μεσόγειο, παράλληλα με την πρόοδο προς επίλυση του Κυπριακού, είναι απαραίτητη για την περιφερειακή σταθερότητα και το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Η συζήτηση, ωστόσο, χαρακτηρίστηκε από έντονη κριτική προς την Τουρκία από τους Κύπριους ευρωβουλευτές, με εξαίρεση τον Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος απουσίαζε από τη σύνοδο ολομέλειας αυτής της εβδομάδας.

Ο κ. Φουρλάς ανέδειξε τον υψηλό αριθμό παραβιάσεων που, όπως ανέφερε, έχουν καταγραφεί από την Τουρκία σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αντίδραση της ΕΕ.

«Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέγραψε 520 εναέριες παραβιάσεις και 23 παραβιάσεις στη θάλασσα από την Τουρκία. Σύνολο 543 παραβιάσεις», δήλωσε.

«Και όμως, εξακολουθούμε να συζητούμε εδώ εάν και πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη. Πόσες παραβιάσεις χρειάζεται η Ευρώπη για να καταλάβει επιτέλους ότι υπάρχει πρόβλημα;» διερωτήθηκε.

Μιλώντας εκ μέρους της ομάδας The Left, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου δήλωσε ότι το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποτελεί σημαντική απειλή για τις γειτονικές χώρες. Αναφέρθηκε στις θαλάσσιες διεκδικήσεις της Άγκυρας, το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες και την παρεμπόδιση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ενώ επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως αποτυχία της ΕΕ να αντιδράσει.

«Ευρώπη, quo vadis;» διερωτήθηκε.

Ο Ευρωβουλευτής του S&D Κώστας Μαυρίδης χαρακτήρισε επίσης την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο αποτέλεσμα επίμονων τουρκικών προκλήσεων, μεταξύ άλλων αυτού που αποκάλεσε νεοοθωμανική «Γαλάζια Φαντασίωση». «Αρνούμαι να την αποκαλέσω Γαλάζια Πατρίδα, γιατί η πατρίδα είναι δική μας», δήλωσε.

Διαφορές για τον εναέριο χώρο και την ενέργεια

Η συζήτηση στράφηκε επίσης στις συνεχιζόμενες διαφορές για τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Άμυνας, επτά τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν την Τρίτη τον ελληνικό εναέριο χώρο: δύο μαχητικά F-16, ένα αεροσκάφος επιτήρησης CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Τουρκία απορρίπτει αυτή την εκτίμηση, καθώς δεν αναγνωρίζει την ελληνική θέση για τον εναέριο χώρο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική θέση αντιβαίνει στους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο κ. Φουρλάς δήλωσε ότι η Τουρκία «συμπεριφέρεται σαν πειρατής στην Ανατολική Μεσόγειο», κατηγορώντας την ότι αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της ΕΕ, παραβιάζει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα, παρεμβαίνει σε ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα και διατηρεί κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο.

«Σας ρωτώ λοιπόν: είναι η Κύπρος και η Ελλάδα λιγότερο Ευρώπη; Γιατί έτσι μας αντιμετωπίζετε», πρόσθεσε.

Τα ενεργειακά έργα αποτέλεσαν ακόμη ένα σημείο αντιπαράθεσης. Προγραμματίζονται έρευνες στον βυθό μεταξύ Κρήτης και Κύπρου για την πόντιση του Great Sea Interconnector, ενός έργου τη διαδρομή του οποίου η Τουρκία θεωρεί ότι διέρχεται από τη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη. Παράλληλα, η Τουρκία πραγματοποιεί έρευνες μεταξύ της επικράτειάς της και της Κύπρου για έναν προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου. Νωρίτερα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας είχε καλέσει την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Μαυρίδης αξιοποίησε το ζήτημα για να απευθύνει ευθέως ερώτημα στον κ. Φίτο, διερωτώμενος γιατί η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία ως εισβολέα, αλλά όχι στην Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε εισβολέα και κατοχική δύναμη που παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), το ευρωπαϊκό δίκαιο και άλλους διεθνείς κανόνες.

Ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μιχάλης Χατζηπαντέλα κάλεσε επίσης την ΕΕ να δώσει άμεση και σαφή απάντηση, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα αφορά την κυριαρχία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης στο σύνολό της. Υποστήριξε ότι η Κύπρος παραμένει υπό τουρκική κατοχή και ότι η Τουρκία απομακρύνεται ολοένα περισσότερο από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Μιλώντας εκ μέρους της ομάδας ECR, ο Ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη κατηγόρησε την ΕΕ για υποκρισία στη στάση της απέναντι στην Τουρκία και ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ άλλων κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις αλληλεγγύης δεν αρκούν.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο επανέλαβε την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας με την Τουρκία. Όπως ανέφερε, η βιώσιμη αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μια συνολική επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών είναι απαραίτητες για την περιφερειακή σταθερότητα και το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.