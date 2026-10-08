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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, μετά την απόφαση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, να μη διεκδικήσει τελικά το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης που είχε η κ. Δημητρίου στην Πινδάρου με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου και τον βουλευτή, Γιώργο Παμπορίδη. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η εσωκομματική διαδικασία θα διεξαχθεί μεταξύ των δύο ανδρών.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η απόφαση ήταν δική της και λήφθηκε χωρίς πίεση, χωρίς καμία προϋπόθεση και χωρίς κανένα όρο.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να έχει το δικό του υποψήφιο και να πορευτεί ενωμένος προς τις προεδρικές εκλογές. Συνέχισε λέγοντας ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες της παράταξης θα τηρηθούν και η ετυμηγορία των μελών θα είναι σεβαστή.

“Τις τελευταίες μέρες μιλώ συνεχώς με τον κόσμο μας. Εισπράττω και κατανοώ την ανησυχία και την αγωνία τους για τον κίνδυνο να διχαστεί ξανά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν καταστροφικό και για το κόμμα και για τον τόπο και θα είχε επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην τελική μας προσπάθεια”, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί ότι είναι πρωτίστως δική της ευθύνη ως Πρόεδρος να μην επιτρέψει το διχασμό, να διασφαλίσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος, συνέχισε, είναι πάνω από πρόσωπα.

Η κ. Δημητρίου επανέλαβε ότι για την ίδια προέχει η ενότητα και η συνοχή της παράταξης και ως εκ τούτου ως θεματοφύλακας της ενότητας έχει καταλήξει στην απόφασή της, να μην θέσει υποψηφιότητα για διεκδίκηση του χρίσματος.

“Πολιτεύομαι πάντοτε με καθαρότητα και ειλικρίνεια και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω, για τους πολίτες με τους πολίτες, για το Δημοκρατικό Συναγερμό και για την Κύπρο μας”, τόνισε.

Ερωτηθείσα αν της ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις ξεκαθάρισε ότι αυτή ήταν δική της εισήγηση, λήφθηκε η απόφαση χωρίς καμία πίεση, προσθέτοντας ότι “εδώ είμαστε ακριβώς για ένα κοινό σκοπό, για το Δημοκρατικό Συναγερμό και για τον τόπο. Τα βάλαμε κάτω, συζητήσαμε, αυτό ήθελαν και τα μέλη και τα στελέχη μας και για αυτό λήφθηκε αυτή η απόφαση. Και έτσι θα πορευτούμε ενωμένοι μέχρι και την τελική ευθεία”.

Σε άλλη ερώτηση αν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος απάντησε ότι “δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αν θα υπάρξει κι άλλο ενδιαφέρον”.

“Έχουν ανακοινωθεί οι διαδικασίες και θα ακολουθηθούν”, τόνισε.

Ερωτηθείσα εξάλλου αν ήταν προϋπόθεση να αποσυρθεί, απάντησε ότι καμία προϋπόθεση και κανένας όρος δεν τέθηκε.

“Είναι δική μου καθαρά απόφαση χωρίς πίεση, χωρίς οτιδήποτε. Βλέπουμε την ανησυχία, εισπράττουμε την ανησυχία και ο κόσμος μας θέλει να πορευτούμε ενωμένοι για τις προεδρικές του 2028 και αυτό θα πράξουμε”, είπε.

Σε παρατήρηση αν ενδεχομένως θεωρεί εκ των υστέρων ότι η εξαγγελία της ήταν βεβιασμένη απάντησε ότι δεν είναι κακό ως Πρόεδρος του Κόμματος να θεωρούσε ότι θα πρέπει και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

“Βλέποντας τις εξελίξεις όμως και ακριβώς επειδή πρέπει αυτή τη στιγμή – δεν υπάρχει άλλο περιθώριο – πρέπει να κινηθεί ενωμένος ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αυτή είναι η απόφαση που θεωρώ ως Πρόεδρος του Κόμματος πρέπει να λάβω, την έλαβα και προχωράμε”, είπε.

Σε άλλη ερώτηση για τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου για σημαδεμένη τράπουλα απάντησε ότι “θα διασφαλίσουμε τη διαδικασία και βεβαίως θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι όπως επιθυμούν στη συνέχεια”.

“Η διαδικασία θα τηρηθεί. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι το κόμμα που για τον υποψήφιο του αποφασίζουν δημοκρατικά τα μέλη του και έχουν δικαίωμα οι συνάδελφοι να θέλουν να τρέξουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχω υποχρέωση ως Πρόεδρος του Κόμματος να διασφαλίσω τη διαδικασία και αυτό θα γίνει”, απάντησε.

Από πλευράς του ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στέλνει μήνυμα ενότητας προς τον κόσμο του Συναγερμού λέγοντας χαρακτηριστικά πως προχωρούν μαζί.

Η μάχη για το χρίσμα

Με την αποχώρηση της κ. Δημητρίου από την κούρσα, το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές του 2028 θα διεκδικήσουν ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης.

Ο κ. Παμπορίδης είχε ανακοινώσει στις 5 Οκτωβρίου την απόφασή του να διεκδικήσει το χρίσμα, ενώ ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η παγκύπρια εσωκομματική εκλογική διαδικασία έχει οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ενώ η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που ενέκρινε το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

Η σημερινή εξέλιξη αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, με την ηγεσία του κόμματος να καλείται πλέον να διαχειριστεί την προεκλογική διαδικασία με δύο υποψηφίους και την Αννίτα Δημητρίου να θέτει ως βασικό ζητούμενο τη διατήρηση της ενότητας της παράταξης.