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Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε σχέση με την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των Προεδρικών Εκλογών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας προς τον κόσμο του Συναγερμού.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης που είχε η κ. Δημητρίου στην Πινδάρου με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου και τον βουλευτή, Γιώργο Παμπορίδη.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Εδώ και δέκα ημέρες δήλωσα ότι συντάσσομαι με το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας.

Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Για να δώσουμε προοπτική στους νέους.

Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία. Πολύτιμος και αναντικατάστατος πυρήνας αυτού του παγκύπριου κινήματος είναι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός περιφρουρεί και την ενότητα της παράταξης.

Και αυτόν τον υπέροχο κόσμο δήλωσα επανειλημμένως πως ποτέ δεν θα τον πληγώσω.

Μετά την ανακοίνωση της προέδρου της παράταξης μας κ Αννίτας Δημητρίου, που έλαβε μια σώφρονα και υπεύθυνη απόφαση που ενισχύει την ενότητα της παράταξης, ένα μόνο έχω να πω: ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ!