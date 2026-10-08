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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πινδάρου για συνάντηση με την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η εξέλιξη προκύπτει μετά από έντονο παρασκήνιο το τελευταίο 24ωρο. Ο τέως πρόεδρος του κόμματος συνάντησε επίσης χθες στέλεχος της ηγεσίας στο δικό του γραφείο. Στα γραφεία του ΔΗΣΥ έφτασε και ο Γιώργος Παμπορίδης και δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να υπάρξουν εξελίξεις.

Στην ηγεσία του ΔΗΣΥ θεωρούν ότι η πρόθεση του Γιώργου Παμπορίδη για συνεννόηση των τριών ενδιαφερόμενων για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πηγές από την Πινδάρου αναφέρουν ότι η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου επιθυμεί και αυτή να γίνει μια προσπάθεια εξεύρεσης χρυσής τομής, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την πορεία της παράταξης προς το 2028 με ενότητα. Οι κινήσεις στις οποίες σκοπεύει να προβεί η κ. Δημητρίου έχουν ήδη τεθεί προς συζήτηση στην πρωινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου στην Πινδάρου.

Σε κάθε περίπτωση, η Πινδάρου από την πρώτη στιγμή είδε θετικά την πρόθεση του βουλευτή και πρώην υπουργού Υγείας για πρωτοβουλία συνεννόησης, αλλά με επιφύλαξη ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας. Όπως εξηγούσαν χθες στο philenews πηγές προσκείμενες στην Αννίτα Δημητρίου, προσπάθειες είχαν γίνει και στο παρελθόν από στελέχη της ηγετικής πυραμίδας του κόμματος, οι οποίες όμως δεν καρποφόρησαν.

Στο στρατόπεδο του Αβέρωφ Νεοφύτου, μέχρι χθες εμφανίζονταν επιφυλακτικοί στο όποιο ενδεχόμενο για συνεννόηση των τριών. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα το τελευταίο δεκαήμερο ότι «δεν θα συρθεί πίσω από τον οποιονδήποτε». Αυτό που είναι γεγονός και επιβεβαιώνεται από διάφορες πηγές, είναι πως το περιβάλλον του εργάζεται για τη συλλογή των υπογραφών που θα του επιτρέψουν να υποβάλει υποψηφιότητα εντός κόμματος, αν και εφόσον τελικά το αποφασίσει.