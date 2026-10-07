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Είχε κέφια ο Γιώργος Παμπορίδης κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών παρεμβάσεών του και μίλησε για την περιβόητη ιστορία της συνεργασίας του με το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές του 2023. Ένα σενάριο το οποίο δεν ήταν καθόλου φιλολογικό αφού συζητήθηκε και μάλιστα, όπως είπε, ως μια κοινή προσπάθεια συνεργασίας του κόμματος της Αριστεράς με το ΔΗΚΟ. Η διάσταση της συνεργασίας των δύο κομμάτων με υποψηφιότητα Παμπορίδη, είναι κάτι που πρώτη φορά βγαίνει στην επιφάνεια,

«Προσεγγίστηκα από μια κοινή προσπάθεια του ΔΗΚΟ, του ΑΚΕΛ και άλλων πολιτικών κομμάτων, τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου, άρα δεν μπορώ να το πω, ως υπερκομματική υποψηφιότητα. Είχαμε κάποιες επαφές, διαφάνηκε από σχετικά πρώιμο στάδιο, ότι δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε και εγκαταλείφθηκε», σημείωσε.

Όπως είπε, το έκανα σε μια φάση, όπου είχε αποστασιοποιηθεί από το Δημοκρατικό Συναγερμό, καταγγέλλοντας μια ροπή προς τα δεξιά. «Το 2019 συγκεκριμένα είχα καταγγείλει αυτή την ροπή προς την άκρα δεξιά, εξηγώντας ότι διαφωνώ με συγκεκριμένες επιλογές της δεύτερης διακυβέρνησης Αναστασιάδη και εκφράζοντας την απογοήτευση μου για την εξέλιξη των πραγμάτων. Σε εκείνο το στάδιο βολιδοσκοπήθηκα. Και δεν βολιδοσκοπήθηκα για να συνδράμω το ΑΚΕΛ ή το ΔΗΚΟ στην προσπάθειά τους. Βολιδοσκοπήθηκα για να είμαι εγώ ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως υπερκομματικός, μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις», είπε

«Κατηγορούμαι ότι ήμουν ολίγον έγκυος, δεν ήμουν έγκυος και κατηγορούμαι από αυτούς οι οποίοι ήταν έγκυες», κατέληξε με νόημα.

Πηγές από το ΔΗΚΟ, επιβεβαίωσαν ότι όντως εκείνη την περίοδο, έγιναν συζητήσεις με το ΑΚΕΛ και το όνομα του Γιώργου Παμπορίδη ήταν ανάμεσα σε αυτά που έπεσαν στο τραπέζι. Στην πορεία, ωστόσο, το ΑΚΕΛ τον απέρριψε ως πιθανό υποψήφιο, λόγω μετρήσεων που είχαν γίνει και των αντιδράσεων που είχαν ξεκινήσει να συζητούνται μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις της τότε βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Δηλώσεις που είχε κάνει τότε η κ. Χαραλαμπίδου στο ραδιόφωνο του Πολίτη, πυροδότησαν την έντονη αντίδραση του Άριστου Δαμιανού. Δηλώσεις για το θέμα είχε κάνει και ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Τότε, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε αναφέρει στις ραδιοφωνικές της δηλώσεις ότι ο Γιώργος Παμπορίδης δεν θα μπορούσε να είναι επιλογή, καθώς είχε τοποθετηθεί απαξιωτικά τόσο για το ΑΚΕΛ όσο και για τον Δημήτρη Χριστόφια.

Ο Στέφανος Στεφάνου όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της παρέπεμψε στις διαδικασίες του κόμματος. «Όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Έχουμε διαδικασίες στο κόμμα που περιλαμβάνει και τις νέες δυνάμεις. Αυτό το πράγμα το έχουμε ξεκαθαρίσει», είχε πει ο κ. Στεφάνου.

Ο Άριστος Δαμιανού είχε μιλήσει για ασέβεια από μέρους της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στις διαδικασίες του ΑΚΕΛ.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επανήλθε στο θέμα με ανάρτηση, εξηγώντας γιατί θεωρούσε ως αυτονόητο ότι το ΑΚΕΛ δεν θα στήριζε υποψηφιότητα Παμπορίδη.

«Την αριστερά υπηρετώ και θα την τιμώ πάντα. Και κρίνομαι γι’ αυτά που λέω και όχι για αυτά που ισχυρίζονται οι άλλοι ότι λέω, γι’ αυτό και ανεβάζω το ηχητικό από την παρέμβαση μου στην Κατερίνα Ηλιάδη σήμερα. Ουδέποτε μα ουδέποτε θεώρησα ότι μια τοποθέτηση αυτονόητη πολιτικά θα εκλαμβάνετο όπως είπε συνάδελφος, ότι “Δεν σέβομαι διαδικασία ενός κόμματος που με τίμησε, (όντως συμφωνώ) και με φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια».

Ουδέποτε πίστεψα τα δημοσιεύματα ότι ένας συναγερμικός και μάλιστα περήφανος για την παράταξή του, με απαξιωτικές αναφορές στο ΑΚΕΛ, στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, θα μπορούσε να ήταν επιλογή η να συζητείται στα συλλογικά όργανα της Αριστεράς. Δηλαδή, αν ένας βουλευτής του ΔΗΣΥ έλεγε ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ κομματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ, μέλος του πολιτικού γραφείου, με παρόμοιες απαξιωτικές αναφορές, θα κατηγορείτο ότι δεν σέβεται την παράταξή του και παρεμβαίνει σε διαδικασίες;

Είναι το αυτονόητο. Μην τρελλαθούμε εντελώς. Αυτή δεν ήταν παρέμβαση σε διαδικασίες, ήταν το αυτονόητο και μου υπεβλήθη προσωπικό ερώτημα και απάντησα με συνέπεια σε αυτό που έκανα από την πρώτη μέρα της εκλογής μου. Να υπερασπίζομαι την Αριστερά και όσους την πολεμούν και την απαξιώνουν. Δεν θα επανέλθω στο θέμα. Και λυπούμαι αν δυσαρέστησα οποιονδήποτε και δη τον ΓΓ, που εκτιμώ βαθύτατα».