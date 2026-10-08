Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε μια από τις βασικότερες αιτίες θανάτου εξελίσσεται πλέον σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο το εργασιακό άγχος. Όπως προκύπτει, το συγκεκριμένο φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, γεγονός που έχει θορυβήσει τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πιέζει πλέον την Κομισιόν να λάβει μέτρα ώστε να αναχαιτιστεί αυτή η πορεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), μόνο μια δεσμευτική νομοθεσία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην κλίμακα την οποία έχει λάβει το πρόβλημα. Ενδεικτικά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το εργασιακό άγχος είναι η αιτία για περισσότερους από 10.000 θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο σε ετήσια βάση.

Αναλυτικότερα, η ETUC τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ότι σε προ ημερών ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν μια νομοθετική έκθεση της Estelle Ceulemans, η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση «για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία, το άγχος και την ψυχική υγεία στην εργασία». Η ψηφοφορία έρχεται σε μια κομβική στιγμή, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τη δράση της σε σχέση με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, στο πλαίσιο του επικείμενου Νόμου για την Ποιότητα των Θέσεων Εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) κατέστησε σαφές στην απάντησή της στη διαβούλευση, ότι μόνο η δεσμευτική νομοθεσία θα ανταποκριθεί στην κλίμακα του προβλήματος στην Ευρώπη σήμερα:

•Το εργασιακό άγχος είναι η αιτία περισσότερων από 10.000 θανάτων ετησίως στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

•Το εργασιακό άγχος ευθύνεται πλέον για πάνω από το 40% όλων των περιπτώσεων κατάθλιψης.

•Λιγότερο από το 40% των χώρων εργασίας στην ΕΕ έχουν σχέδια δράσης για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

•Η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει 620 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω της εργασιακής κατάθλιψης.

•Για 9 στις 10 εταιρείες, η δράση για την υγεία και την ασφάλεια υποκινείται από νομική υποχρέωση.

Αδιάκοπη πίεση…

Η Γενική Γραμματέας της ETUC, Esther Lynch, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «το άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι προσωπικές αποτυχίες. Είναι αποτέλεσμα αδιάκοπης πίεσης, μη διαχειρίσιμων στόχων και φόβων, λόγω ανασφαλών συνθηκών που επιδεινώνονται συνεχώς, απόρροια μιας κουλτούρας αλγορίθμων που παρακολουθούν κάθε κίνηση». Για να προσθέσει ότι «ο Νόμος για την Ποιότητα των Θέσεων Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει μια οδηγία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οτιδήποτε λιγότερο θα απογοήτευε τους εργαζόμενους των οποίων η υγεία πληρώνει το τίμημα».

Από την πλευρά του, ο Jan Willem Goudriaan, Γενικός Γραμματέας της EPSU, δήλωσε ότι «οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να προληφθούν. Η χρόνια υποστελέχωση, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, οι πολλές ώρες εργασίας και η βία στον χώρο εργασίας αποτελούν οργανωτικούς κινδύνους που οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να αποτρέψουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Τα τελευταία ευρήματα του ΠΟΥ δείχνουν ότι περίπου ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους, ενώ ένας στους δέκα ανέφεραν παθητικές αυτοκτονικές σκέψεις. Η πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την υγεία των εργαζομένων, αλλά και για τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και δημόσιων υπηρεσιών για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό».