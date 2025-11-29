Ανησυχητικά στοιχεία για την υγεία των εργαζομένων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα φέρνει στο φως η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Σε χθεσινό τηλεγράφημα της, η ETUC κάνει λόγο για υπερβολικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων που πάσχει από επαγγελματική υπερκόπωση, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι εμφανίζουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

Αιτία αυτής της κατάστασης, όπως υποστηρίζουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, είναι οι αποφάσεις για περικοπές στους προϋπολογισμούς των διαφόρων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα στους εργαζόμενους που έχουν παραμείνει στις θέσεις τους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), η επείγουσα ανάγκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδώσει οδηγία με στόχο τον τερματισμό της αυξανόμενης «επιδημίας άγχους» στον χώρο εργασίας, προέκυψε από την κατάσταση που αντιμετωπίζει το ίδιο της το προσωπικό. Όπως αναφέρει η ETUC, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) που εκπροσωπεί τα συνδικάτα που οργανώνουν τους εργαζόμενους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ένας αυξανόμενος αριθμός υπαλλήλων της Επιτροπής, υφίσταται επαγγελματική εξουθένωση λόγω «ακραίου φόρτου εργασίας» που προκαλείται από την προσδοκία της διοίκησης να επιτύχει περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτό αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε όλους τους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας, όπου η υπερκόπωση αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε το άγχος στον χώρο εργασίας να αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 40% όλων των περιπτώσεων κατάθλιψης και αποτελεί τη βασική αιτία 10.000 θανάτων ετησίως.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) αναφέρει ότι το επερχόμενο Πακέτο Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει μια οδηγία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, η οποία να καθιστά νομική υποχρέωση για τους εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης και της υπερκόπωσης.

Η Esther Lynch, Γενική Γραμματέας της ETUC, δήλωσε: «Το άγχος στην εργασία είναι προβλέψιμο και αποτρέψιμο. Οι εργαζόμενοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Τώρα οι εργοδότες πρέπει να κάνουν το κομμάτι που τους αναλογεί. Κάθε εργοδότης πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να διατηρήσει τους ανθρώπους ασφαλείς. Γνωρίζουμε ότι η υπερβολική εργασία μπορεί να προκαλέσει επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη και καρδιακές παθήσεις. Κοστίζει στην οικονομία περίπου 620 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και το πιο σημαντικό κοστίζει τη ζωή στους ανθρώπους. Παρά ταύτα, η Ευρώπη δεν έχει επί του παρόντος νομοθεσία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Οι εκθέσεις που προέρχονται από το Berlaymont θα πρέπει να σημαίνουν ότι οι Επίτροποι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο πολύ χρειάζεται η Ευρώπη μια οδηγία για τον τερματισμό του άγχους στην εργασία και αναμένουμε ότι θα συμπεριληφθεί στον Νόμο για την Ποιότητα των Θέσεων Εργασίας».