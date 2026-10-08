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Τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που έγινε η αφορμή για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ο πατέρας της Σάνι Λουκ, της 22χρονης Γερμανοεβραίας και μίας εκ των διοργανωτών του Μουσικού Φεστιβάλ Νόβα που έμελλε να βαφτεί με αίμα μοιράζεται την ιστορία του.

Η κόρη του έγινε σύμβολο της βιαιότητας της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η φωτογραφία με το άψυχο σώμα της στην καρότσα ενός φορτηγού περιτριγυρισμένο από ενόπλους την ώρα που την οδηγούσαν στη Λωρίδα της Γάζας έκανε τον γύρο του κόσμου.

Ο πατέρας της Νισσίμ Λουκ προχωρά σε μια δραματική παραδοχή. Όπως λέει ένιωσε ανακουφισμένος όταν διαπίστωσε πως το παιδί του εκτελέστηκε άμεσα σε ισραηλινό έδαφος και δεν βασανίστηκε όπως οι υπόλοιποι όμηροι.

«Ήμουν χαρούμενος, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, αλλά ήμουν χαρούμενος όταν έμαθα ότι πέθανε (η κόρη μου) στο έδαφος του Ισραήλ και δεν υπέφερε. Ήμουν πολύ χαρούμενος, επειδή ένας πατέρας σκέφτεται τι θα πάθαινε αν ήταν στη Γάζα, σε τούνελ τραυματισμένη με πολλούς βίαιους ανθρώπους γύρω της. Ήταν ένα όμορφο κορίτσι 22 ετών και κάθε πατέρας μπορεί να φανταστεί τι συνέβη σε αυτά τα κορίτσια που ήταν αιχμάλωτα στη Γάζα και ξέρουμε τι τους συνέβη από τις μαρτυρίες των κοριτσιών που επέστεψαν στο Ισραήλ μετά την απελευθέρωσή τους», λέει χαρακτηριστικά ο Νισσίμ Λουκ.

Η Σάνι Λουκ διασκέδαζε στο πάρτι και όταν αντιλήφθηκε ότι η Χαμάς εισέβαλε στο Ρεϊμ, στον χώρο του φεστιβάλ, μπήκε στο αυτοκίνητό της με τον σύντροφό της και έναν φίλο τους για να διαφύγουν προς το Τελ Αβιβ. Όμως δεν τα κατάφερε. Οι πληροφορίες συγκλίνουν πως σκοτώθηκε ακαριαία μετά από πυροβολισμό.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2023 από τις ισραηλινές αρχές, αφότου ταυτοποιήθηκε γενετικά από τμήμα του κρανίου της που βρέθηκε στην περιοχή. Ο 30χρονος Μεξικανο-γάλλος σύντροφος της Σάνι, απήχθη ζωντανός από τη Χαμάς και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας. Δυστυχώς, τον Μάιο του 2024, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε τη σορό του σε τούνελ της Γάζας και επιβεβαιώθηκε ότι είχε δολοφονηθεί από τους απαγωγείς του.

Ο 21χρονος Ισραηλινός φίλος τους, ο οποίος επέβαινε στο όχημα, δολοφονήθηκε από τους ενόπλους της Χαμάς στο ίδιο σημείο όπου αποκλείστηκε το αυτοκίνητο.

Ο πατέρας της στέκεται στην εικόνα του παιδιού του στην καρότσα του φορτηγού και περιγράφει:

«Στην επόμενη φωτογραφία που είδαμε φαινόταν η Σάνι να βρίσκεται στην καρότσα ενός φορτηγού που πήγαινε στη Γάζα και μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι για έναν πατέρα να βλέπει το όμορφο παιδί του στην καρότσα του φορτηγού και γύρω της ήταν πέντε τρομοκράτες, ένοπλοι μαχητές. Ήταν ξαπλωμένη, ήταν ήδη νεκρή.

Αυτή η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Αντικατοπτρίζει τον κόσμο. Όλος ο κόσμος την έχει δει. Έχει δει αυτό αυτό το όμορφο κορίτσι, αυτή την υπέροχη γυναίκα που συμβολίζει το φως, το καλό και βλέπετε γύρω της αυτούς τους τρομοκράτες που συμβολίζουν το κακό.

Την πρώτη μέρα την έθαψαν σε ένα υπόγειο τούνελ στη Γαζα. Βρήκαν τη σορό της μόνο 7 μήνες μετά τον θάνατό της, την ημέρα των γενεθλίων της γυναίκας μου. Μας έφεραν όλα τα κοσμήματα που φορούσε».

Η 7η Οκτωβρίου είναι κάτι σαν ένα μικρό «Ολοκαύτωμα» για εμάς

Tρία χρόνια μετά την ημέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή και τον κομό, ο Νισσίμ Λουκ ισχυρίζεται ότι ακόμη το ερώτημα γιατί οι αρχές του Ισραήλ δεν αντιλήφθηκαν ή δεν απέτρεψαν την επίθεση στα νότια της χώρας παραμένει αναπάντητο και η ανασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ μεγαλώνει. Τονίζει:

«Δεν πήραμε απαντήσεις, όχι μόνο εγώ, αλλά όλες οι μητέρες και όλοι πατεράδες και όλες οι οικογένειες για ό,τι συνδέεται με την 7η Οκτωβρίου γιατί στο σύνολο έχουμε 3000 ανθρώπους που πέθαναν από την 7η Οκτωβρίου. Είναι κάτι σαν ένα μικρό Ολοκαύτωμα για εμάς. Κοιμόμαστε με ένα μαχαίρι ανάμεσα στα δόντια μας κάθε νύχτα επειδή φοβόμαστε ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και πάλι όχι μόνο από τη Γάζα αλλά από οπουδήποτε γύρω από το Ισραήλ».

Κανείς στον κόσμο να μην νιώσει ό,τι ένιωσε η Σάνι τις τελευταίες της στιγμές

Στην ερώτηση, τι θα λέγατε στη Σάνι σήμερα, αν είχατε ένα λεπτό μαζί της; απαντά: Θα έλεγα στη Σάνι: «Σάνι, έγινες το σύμβολο της ομορφιάς, το σύμβολο της πάλης μεταξύ δύσης και ανατολής.

Συγγνώμη που το έπαθες αυτό Σάνι . Αλλά συνέβη. Είχες καταγωγή από τη Γερμανία, ήσουν γυναίκα και όμορφη, ήσουν υπέροχη. Μας λείπεις πολύ Σάνι. Σε όλους μας, σε όλη την οικογένεια, σε όλη τη χώρα. Οπότε μιλώ για τη Σάνι βλέπω δάκρυα να κυλούν από τα μάτια τους γιατί είδαν αυτή την όμορφη υπέροχη γυναίκα να είναι αβοήθητη και γύρω της τρομοκράτες. Αυτό δεν θα πρέπει να το πάθει κανένας στον κόσμο, κανένα κορίτσι. Κανείς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διασφαλίσουμε: ότι κανείς τελικά σε αυτόν τον κόσμο ποτέ δεν θα νιώσει ο, τι ένιωσε η Σάνι τις τελευταίες της στιγμές».

ertnews.gr