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Στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να ανέλθει το κόστος αγοράς του κτηρίου που θα στεγάσει τη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), την υπηρεσία που αποκαλείται και ως «κυπριακό FBI».

Η νέα υπηρεσία εξαγγέλθηκε χθες από τον Αρχηγό Αστυνομίας, παρ’ όλο που έχει συστηθεί από τον περασμένο Μάιο με την πρώτη της επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή παραμένει «άστεγη», αφού οι προσπάθειες για αγορά του κτηρίου στο οποίο θα μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό του 2027 του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται κονδύλι ύψους €4.842.500 για την αγορά του κτηρίου που έχει επιλεγεί για τη νέα Διεύθυνση και βρίσκεται επί της οδού Ιφιγενείας πλησίον της λεωφόρου Νίκης στην Ακρόπολη.

Παρουσιάζοντας χθες τη νέα Διεύθυνση, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, τόνισε ότι δεν αποτελεί μια απλή διοικητική ή οργανωτική αλλαγή, αλλά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο η Αστυνομία Κύπρου οργανώνει και αξιοποιεί τις επιχειρησιακές της δυνατότητες απέναντι στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Ο ίδιος επανέλαβε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια.

«Οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν πλέον με μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοποιούν την τεχνολογία, αναπτύσσουν διεθνείς διασυνδέσεις και δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς εγκληματικότητας». Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η εξάρθρωση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, η αποκοπή της οικονομικής τους δύναμης και, όπου αυτό είναι δυνατόν, η πρόληψη της εγκληματικής τους δράσης.

Η δημιουργία της ΔΑΟΕ, πρόσθεσε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο καταλυτικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος «Αστυνομία 2030», μέσω του οποίου προωθείται ο συνολικός εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας Κύπρου. Όπως εξήγησε ο κ. Αρναούτης, η νέα Διεύθυνση συγκεντρώνει κάτω από ενιαία διοίκηση κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες και ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ πληροφορίας, ανάλυσης και επιχειρησιακής δράσης.

Η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, η επιχειρησιακή διερεύνηση, η ανάλυση δεδομένων, οι οικονομικές έρευνες, η τεχνολογία και η διεθνής συνεργασία εντάσσονται πλέον σε κοινό σχεδιασμό και κοινές επιχειρησιακές προτεραιότητες.

Από την πλευρά του, ο πρώτος διευθυντής της ΔΑΟΕ, Χρίστος Ανδρέου, παρουσίασε την επιχειρησιακή φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τέσσερις Υποδιευθύνσεις, οι οποίες εργάζονται οριζόντια και παρέχουν υποστήριξη μεταξύ τους για ολιστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με κοινό στόχο την πρόληψη και την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων.

Κάτω από την ίδια στέγη θα βρίσκονται η Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η Υποδιεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Στρατηγικής Ανάλυσης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Κατά τη διάσκεψη παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν το μέγεθος και τη διεθνοποίηση της απειλής από το οργανωμένο έγκλημα. Στην ευρωπαϊκή αξιολόγηση καταγράφονται 731 από τα πλέον απειλητικά εγκληματικά δίκτυα, με περισσότερα από 400.000 μέλη και 118 διαφορετικές εθνικότητες, ενώ περίπου 85% των δικτύων αυτών χρησιμοποιούν νόμιμες επιχειρηματικές δομές για να υποστηρίζουν ή να αποκρύπτουν την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της διεθνούς και ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας. Η συνεργασία με τη Europol, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές δράσεις EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Ευρωπαϊκή Πολυτομεακή Πλατφόρμα Εναντίον των Εγκληματικών Απειλών) και η απευθείας συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές άλλων κρατών, εντάσσονται πλέον οργανικά στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΔΑΟΕ.

Ιδιαίτερα στενή και ουσιαστική είναι η επιχειρησιακή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, (η Κύπρος ακολουθεί το μοντέλο της Ελλάδας στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος) ενώ, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης, υπάρχει άμεση συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές αστυνομικές Αρχές, Αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς.

Το έγκλημα θα εξετάζεται συνολικά

Όπως εξήγησε ο κ. Ανδρέου, η φιλοσοφία της ΔΑΟΕ μετατοπίζει το επιχειρησιακό βάρος από τη μεμονωμένη υπόθεση στη συνολική εικόνα του εγκληματικού δικτύου: Στη δομή και τις διασυνδέσεις του, στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, στις διεθνείς του σχέσεις και στα οικονομικά οφέλη που του επιτρέπουν να συνεχίζει τη δράση του.

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης αποτελεί η πληροφοριακή αστυνόμευση (Intelligence Led Policing), με τις επιχειρησιακές αποφάσεις να βασίζονται σε τεκμηριωμένη ανάλυση πληροφοριών, στην αξιολόγηση κινδύνων και στη συνεχή επικαιροποίηση της εικόνας που υπάρχει για τις εγκληματικές απειλές. Η ΔΑΟΕ θα λειτουργεί ως κέντρο ανάλυσης για το οργανωμένο έγκλημα, με στόχο όχι μόνο τη διερεύνηση υφιστάμενων υποθέσεων αλλά και την αναγνώριση και τον εντοπισμό δικτύων, νέων τάσεων, διασυνδέσεων και απειλών.

Ο διευθυντής της ΔΑΟΕ τόνισε ότι, η πραγματική αξιολόγηση της νέας Διεύθυνσης θα γίνει μέσα από το έργο και τα αποτελέσματά της. «Η επιτυχία της ΔΑΟΕ δεν θα κριθεί από τη δημιουργία μιας νέας δομής. Θα κριθεί από τα αποτελέσματά της. Από το κατά πόσο η δουλειά μας συμβάλλει σε μια ασφαλέστερη Κύπρο και στην καλύτερη προστασία των πολιτών. Αυτή είναι και η αποστολή μας», κατέληξε.