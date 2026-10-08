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Τις ηγεσίες των τριών κομμάτων που δεν συμμετέχουν πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, θα ενημερώσει σήμερα για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, με βάση το πρόγραμμα των επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, αυτός θα δεχθεί στις 12.30 μ.μ. τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν, την Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, καθώς και τους Αντιπροέδρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κα Κατερίνα Χατζηστυλλή και Λούκα Στυλιανού, τους οποίους και θα ενημερώσει για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη.