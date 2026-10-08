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Πριν από μερικές μέρες κάναμε λόγο για το θίασο της Πινδάρου. Οφείλουμε, όμως, να παραδεχτούμε ένα πράγμα. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον ΔΗΣΥ, είναι ότι αφήνει το φιλοθεάμον κοινό να πλήξει από ανία. Στα τελευταία επεισόδια της θεατρικής ιλαροτραγωδίας, θυμήθηκαν το γνωστό σίριαλ «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα» και αποφάσισαν να το παίξουν σε νέα έκδοση διασκευασμένο. Το θεατρικό έργο απέκτησε δια μιας περισσότερο σασπένς και εμπλουτίστηκε με αποκαλύψεις ενός θρίλερ μυστηρίου, επιπέδου Άγκαθα Κρίστι.

Το εκπληκτικό είναι πως ο θίασος δεν χρειάζεται καν σεναριογράφο. Τους ρόλους τους μοιράζουν μόνοι τους. Τον «Ιούδα 1» τον επικαλέστηκε ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Το 2023. Για να κραυγάσει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να τον ξαναπροδώσουν.

Αυτόν τον θεατρικό μονόλογο είδε ο Παμπορίδης και ζήλεψε. Πήρε, λοιπόν, σβάρνα τα κανάλια και άρχισε να καταγράφει «Ιούδες». Πρώτα επιβεβαίωσε την πολιτική προδοσία Αβέρωφ από τον Νίκο Αναστασιάδη.

Δεν έμεινε, όμως, εκεί. Πρόσθεσε και τον «Ιούδα» 2 και τον «Ιούδα» 3 στο σενάριο. Αναφέρθηκε στην προδοσία του Χάρη Γεωργιάδη από Αβέρωφ και Χριστοδουλίδη στο ζήτημα της υπουργικής καρέκλας. Ήθελε να γίνει υπουργός Εξωτερικών αλλά τον έφαγαν λάχανο… Χθες, πάντως, ο ίδιος ο Χάρης Γεωργιάδης, είπε ότι ήταν λάθος του να διεκδικήσει τη θέση και ότι την επόμενη ημέρα απέσυρε το ενδιαφέρον του.

Και αφού πήρε φόρα ο Παμπορίδης είπε να αποκαλύψει κι άλλους «Ιούδες». Αναφέρθηκε στον Χριστοδουλίδη και πώς πρόδωσε τον Αβέρωφ ο οποίος του είχε ανοίξει την πόρτα στην πολιτική και τον βοήθησε να ανελιχθεί.

Στο σενάριο υπάρχει και θηλυκός «Ιούδας». Δεν την ανέφερε ο Παμπορίδης αλλά από την στιγμή που οι θεατές καρφώθηκαν σε αυτές τις αποκαλύψεις, το όνομα της Αννίτας Δημητρίου παίζει αυτόματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπετε, ουδείς ξεχνά ότι επί προεδρίας Αβέρωφ ανεδείχθη βουλευτής. Και μετά, χάρις στον Αβέρωφ εκλέγηκε δύο φορές Πρόεδρος της Βουλής. Επίσης, χάρις στην παραίτηση του Αβέρωφ μπόρεσε να εκλεγεί και πρόεδρος του κόμματος. «Ιούδας» 4.

Κρατάτε σημειώσεις να μην χάσουμε το μέτρημα… Ομολογώ πως κάθε πρωί αγωνιώ για το νέο επεισόδιο. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Παμπορίδης βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια και ανοίγει νέο κεφάλαιο από το παρελθόν. Και ο αφιλότιμος τα λέει με στυλ που συναρπάζει τους θεατές. Κουτσιά καθαρισμένα. Χωρίς σάλτσες, χωρίς γαρνιρίσματα, χωρίς να μασάει τα λόγια του.

Όχι πως ο Αβέρωφ πάει πίσω. Απλώς το δικό του στιλ είναι πιο μαζεμένο. Λέει καθαρά τι έγινε χωρίς όμως να κατονομάζει τους «Ιούδες». Τους φωτογραφίζει απλώς… Πολιτική τέχνη υψηλού επιπέδου!

Έλα, όμως, που παραλίγο «Ιούδας» να μπορούσε να χαρακτηριστεί και ο ίδιος ο Παμπορίδης. Όταν το 2023 συζητούσε με το ΑΚΕΛ για πιθανή στήριξη του στις προεδρικές εκλογές. Είχε αποστασιοποιηθεί, λέει. Δεν έπαψε όμως να είναι συναγερμικός. Γι’ αυτό και τώρα ανασύρει από το αρχείο φωτογραφίες για να αποδείξει ότι ήταν συναγερμικός πριν από την Αννίτα και τον Αβέρωφ. Οσονούπω θα δημιουργήσουν και επιτροπή γνησιότητας κομματικών φρονημάτων στην Πινδάρου. Με ημερομηνίες, φωτογραφίες, μάρτυρες και σφραγίδα.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΔΗΣΥ έχει μακρά παράδοση στις εσωτερικές ίντριγκες. Αν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, θα βρούμε την υποψηφιότητα Κασουλίδη και όσους τον εξέθεσαν. Την εποχή του Αλέκου Μαρκίδη… Την εποχή του Γιαννάκη Μάτση και εκείνους που ροκάνισαν την καρέκλα του… και ένα σωρό άλλα. Μόνο που τότε, δεν υπήρχαν social media, τηλεοπτικά πάνελ και καθημερινή ενημέρωση σε δόσεις. Κι έτσι οι «Ιούδες» πρόσφεραν πιο περιορισμένο σασπένς. Σήμερα, το εσωκομματικό δράμα δεν μένει πια στο παρασκήνιο. Φτάνει σπίτι μας με notification στο κινητό.

Μέσα σε αυτή την απολαυστική σαπουνόπερα, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που όλοι ξεχνάνε. Οι πολίτες παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις αποκαλύψεις. Καταγράφουν ποιος λέει τι και ποιος κατηγορεί ποιον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται τις συμπεριφορές. Και δεν θα κληθούν στο τέλος να ψηφίσουν ποιος «Ιούδας» είναι ο πιο ταλαντούχος.

Τις σημειώσεις τις κρατάνε για την ώρα της κάλπης. Τότε δεν θα ψάχνουν ποιος ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος ή ο τέταρτος «Ιούδας». Θα τους ρίξουν ένα πελώριο Χ. Όχι βεβαίως στο κουτάκι του ψηφοδελτίου. Στο πορτραίτο τους! Θα το κολλήσουν στον τοίχο και θα ρίχνουν βελάκια…

Μόνο εκείνη την στιγμή θα αντιληφθούν όλοι αυτοί οι θλιβεροί πρωταγωνιστές την σκληρή πραγματικότητα. Και αντί να κλαίνε για τις κατά καιρούς προδοσίες του σκοτεινού παρελθόντος, θα χύσουν μαύρο δάκρυ για το κατάμαυρο μέλλον.

Θα το επαναλάβουμε. Οι πολίτες βιώνουν σωρεία προβλημάτων. Πρωτίστως με την ακρίβεια να τσακίζει κόκαλα. Και παρακολουθούν μια λυσσαλέα μάχη πρωτοκλασάτων στελεχών του μεγαλύτερου κόμματος να καίγονται μόνο για την προεδρική καρέκλα. Ανταλλάσσοντας πισώπλατες μαχαιριές… Μάλιστα, το έργο δεν τελείωσε ακόμη. Καλείται ο επόμενος «Ιούδας» να προσέλθει…