Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά τα… ανεπίσημα χτυπήματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, συστήνεται και επίσημα σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η γνωστό σαν “κυπριακό FBI” που λειτουργεί κατά το πρότυπο του ελληνικού.

Παρόλο που δεν έχει μετακινηθεί στην καινούργια της στέγη, η νέα Υπηρεσία εξαγγέλλεται σήμερα από τον αρχηγό Αστυνομίας στην παρουσία του πρώτου διευθυντή της, νυν διοικητή της ΥΚΑΝ Χρίστου Ανδρέου.

Ήδη, η νεοσύστατη Υπηρεσία έχει καταφέρει τέσσερα χτυπήματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, αρχής γενομένης από τον περασμένο Μάιο, όπου συνελήφθησαν τρία πρόσωπα στη Λεμεσό με το ένα να είναι μέλος της Αστυνομίας και τη δέσμευση €420.000. Ακολούθησε άλλο χτύπημα στη Λεμεσό με τη σύλληψη προσώπων που σχετίζονται με γνωστό πρόσωπο, η εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης «ροζ κοκαΐνης» και η σύλληψη υπόπτων που σχεδίαζαν τη δολοφονία των δίδυμων αδελφών από τη Δανία.

Κύριο στοιχείο της νέας αστυνομικής υπηρεσίας πέραν της εξάρθρωσης εγκληματικών ομάδων, είναι και η αφαίρεση οικονομικών πόρων από τα μέλη τους, ώστε να στερούνται της οικονομικής δύναμης για ανασύνταξη. Στη νέα Διεύθυνση θα υπαχθούν η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών, συν ένας μεγάλος αριθμός ανακριτών διαφόρων ειδικοτήτων που μπορούν να αναλύουν οικονομικά στοιχεία, να συνεργάζονται με άλλες Υπηρεσίες και να εκτελούν δικαστικά εντάλματα ή διατάγματα.

Εκτιμάται ότι η νέα Διεύθυνση θα αριθμεί πέραν των 150 μελών και θα στεγάζεται σε κτήριο το οποίο θα αγοράσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το κτήριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ιφιγενείας και ανήκει σε εμπορική τράπεζα. Έχουν γίνει οι διαπραγματεύσεις και τώρα αναμένεται από το Κτηματολόγιο να προβεί στις τελικές εκτιμήσεις για την αξία του. Μόλις πέσουν οι υπογραφές, θα αρχίσουν οι απαραίτητες μετατροπές, ώστε να φιλοξενήσει όλες τις υπηρεσίες που θα συστεγαστούν και η ΔΑΟΕ θα λειτουργεί πλέον οργανωμένα σε ένα κτήριο.

Αναμένεται ότι η δαπάνη θα καλυφθεί στο πολλαπλάσιο από τις κατασχέσεις και δημεύσεις περιουσιών που θα αλλάξουν χέρια, δηλαδή θα περάσουν από το οργανωμένο έγκλημα στο κράτος. Τώρα, οι διάφορες υπηρεσίες είναι σκορπισμένες, ωστόσο, οι ανακριτές εργάζονται σε υποθέσεις που πηγάζουν κυρίως από τη διακίνηση ναρκωτικών, ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στο επόμενο στάδιο που είναι οι επιχειρήσεις για συλλήψεις και κατασχέσεις παράνομα αποκτηθέντων περιουσιών.