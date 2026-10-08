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Μια ξεχωριστή εμπειρία εξερεύνησης και οδήγησης έζησαν οι φίλοι του Defender, στο πλαίσιο του Defender Experience που διοργάνωσε ο Όμιλος Πηλακούτα.

Η ημέρα ξεκίνησε στο King of Olives, στις Αγγλισίδες, όπου οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν το πρωινό τους σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και συμμετείχαν σε ξενάγηση, γνωρίζοντας από κοντά τη διαδικασία παραγωγής τοπικών προϊόντων και την ιστορία πίσω από αυτά.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στο τιμόνι του Defender για μια αυθεντική off-road οδηγική εμπειρία στην κυπριακή ύπαιθρο, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αναδείξει τις εξαιρετικές δυνατότητες του εμβληματικού μοντέλου.

Την εμπειρία καθοδήγησε εξειδικευμένος instructor της από τα κεντρικά της Land Rover, ο οποίος ταξίδεψε στην Κύπρο ειδικά για την εκδήλωση, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες την τεχνογνωσία και τις κατάλληλες τεχνικές οδήγησης για διαφορετικές συνθήκες εκτός δρόμου. Μέσα από απαιτητικές διαδρομές, οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν στην πράξη, την τεχνολογία, την ευελιξία και τις εντυπωσιακές δυνατότητες του Defender.

Tο Defender Experience δεν ήταν ένα απλό test drive αλλά μια ολοκληρωμένη συναρπαστική εμπειρία. Οι προσκεκλημένοι ανακάλυψαν νέες διαδρομές και το φυσικό τοπίο της Κύπρου, απολαμβάνοντας παράλληλα στιγμές φιλοξενίας και γαστρονομίας, σε μια ημέρα που αποτύπωσε τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του Defender.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό γεύμα σε ένα αυθεντικό, παραδοσιακό περιβάλλον στον Κάτω Δρυ, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία.

Το Defender έχει δημιουργηθεί για να πηγαίνει πιο πέρα. Να ανταποκρίνεται με αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή, συνδυάζοντας εξαιρετικές δυνατότητες, χαρακτηριστική σχεδίαση και άνεση, στοιχεία που το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιθυμητά οχήματα στον κόσμο.

Μέσα από το Defender Experience, ο Όμιλος Πηλακούτα συνεχίζει να δημιουργεί ξεχωριστές εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στον κόσμο και το DNA του Defender. Έναν κόσμο, όπου η περιπέτεια, η αυθεντικότητα και η σύγχρονη πολυτέλεια συνυπάρχουν φυσικά.