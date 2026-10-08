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Η AYSE RADZEP AHMET,18 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στη Λευκωσία, από τις 7 Οκτωβρίου, 2026.

Η 18χρονη περιγράφεται ως εύσωμη, ύψους 1,55μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.