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Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σας να αλλάζει συμπεριφορά χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος; Να γίνεται ξαφνικά πιο προστατευτικός, να σας πλησιάζει όταν είστε στενοχωρημένοι ή να ανησυχεί λίγο πριν ξεσπάσει μια καταιγίδα; Ίσως τελικά να μην είναι τόσο τυχαία όλα αυτά.

Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από εμάς. Διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρηση και ακοή, ενώ είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί απέναντι στις κινήσεις, τις εκφράσεις και τις αλλαγές στη συμπεριφορά μας.

Χάρη σε αυτές τις ικανότητες, μπορούν να εντοπίσουν πράγματα που συχνά περνούν απαρατήρητα από τους ανθρώπους.

1. Μπορεί να καταλάβει πώς αισθανόμαστε

Δεν χρειάζεται να πούμε στον σκύλο μας ότι είμαστε στενοχωρημένοι ή αγχωμένοι. Συχνά το έχει ήδη αντιληφθεί. Οι σκύλοι παρατηρούν τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση του σώματος, τον τόνο της φωνής, αλλά και τις αλλαγές στη μυρωδιά μας που σχετίζονται με τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι μπορούν να διακρίνουν οσμές που συνδέονται με τον φόβο και τη χαρά. Αυτό εξηγεί γιατί ένας σκύλος μπορεί να γίνει πιο ήρεμος και τρυφερός όταν μας βλέπει στενοχωρημένους ή να απομακρυνθεί όταν αντιλαμβάνεται έντονη ένταση.

2. Μπορεί να αντιληφθεί μια εγκυμοσύνη

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι οι σκύλοι αναγνωρίζουν με βεβαιότητα την εγκυμοσύνη, είναι πιθανό να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που τη συνοδεύουν.

Οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν τη φυσική μυρωδιά του σώματος, ενώ αλλάζουν σταδιακά και οι καθημερινές συνήθειες μιας εγκύου. Χάρη στην εξαιρετική όσφρησή τους, οι σκύλοι είναι πιθανό να εντοπίζουν αυτές τις διαφορές και να αντιδρούν ανάλογα, για παράδειγμα αναζητώντας περισσότερη επαφή με την κηδεμόνα τους.

3. Μπορεί να μυρίσει τον φόβο μας

Η φράση “οι σκύλοι μυρίζουν τον φόβο” δεν είναι απλώς ένας μύθος. Όταν φοβόμαστε, το σώμα μας παρουσιάζει φυσιολογικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη μυρωδιά του ιδρώτα μας.

Οι σκύλοι είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτές τις αλλαγές, αλλά και τη νευρικότητα στις κινήσεις μας. Μάλιστα, σε σχετική μελέτη, οι σκύλοι που εκτέθηκαν σε δείγματα ιδρώτα ανθρώπων που φοβούνταν εμφάνισαν περισσότερες συμπεριφορές αποφυγής (flight) απέναντι σε έναν άγνωστο άνθρωπο.

4. Μπορεί να αντιληφθεί πότε ένας άνθρωπος είναι απειλητικός

Οι σκύλοι δεν διαθέτουν κάποια μαγική ικανότητα να ξεχωρίζουν τους καλούς από τους κακούς ανθρώπους. Μπορούν όμως να παρατηρούν συμπεριφορές που υποδηλώνουν ένταση, επιθετικότητα ή απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Ένας άνθρωπος που φωνάζει, κινείται απότομα ή δημιουργεί ένα αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στον σκύλο. Έτσι, ορισμένες φορές φαίνεται σαν να καταλαβαίνει ότι κάποιος δεν είναι αξιόπιστος, ενώ στην πραγματικότητα αντιδρά σε συγκεκριμένα σημάδια που έχει εντοπίσει.

5. Μπορεί να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μας

Αυτή είναι ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές ικανότητες των σκύλων. Η όσφρησή τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στις χημικές ουσίες που απελευθερώνει το σώμα μας.

Ορισμένες ασθένειες και διαταραχές προκαλούν αλλαγές στην αναπνοή και στον ιδρώτα. Εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικά προγράμματα για την ανίχνευση ασθενειών, όπως ορισμένες μορφές καρκίνου και λοιμώξεις.

6. Μπορεί να αντιληφθεί μια επιληπτική κρίση

Ορισμένοι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίσουν ενδείξεις που σχετίζονται με μια επιληπτική κρίση. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά, στην κίνηση ή πιθανώς στη μυρωδιά του ανθρώπου μπορεί να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια.

Υπάρχουν μάλιστα ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι που βοηθούν ανθρώπους με επιληψία, ειδοποιώντας τους για πιθανά επεισόδια ή παρέχοντας υποστήριξη κατά τη διάρκειά τους.

7. Μπορεί να καταλάβει ότι έρχεται καταιγίδα

Έχετε δει τον σκύλο σας να γίνεται ανήσυχος πριν ακόμη ακούσετε τον πρώτο κεραυνό; Δεν αποκλείεται να έχει αντιληφθεί αλλαγές στο περιβάλλον πολύ νωρίτερα από εσάς.

Οι σκύλοι διαθέτουν ευαίσθητη ακοή και μπορούν να αντιλαμβάνονται ήχους που βρίσκονται έξω από τις δικές μας δυνατότητες. Επιπλέον, είναι πιθανό να αντιδρούν στις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης και σε άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές που συνοδεύουν τις καταιγίδες. Αυτός είναι ένας πιθανός λόγος για τον οποίο ορισμένοι σκύλοι δείχνουν ανησυχία πριν ξεκινήσει μια έντονη κακοκαιρία.

Οι σκύλοι δεν είναι απλώς εξαιρετικοί σύντροφοι. Είναι ζώα με εντυπωσιακές αισθητηριακές ικανότητες, που τους επιτρέπουν να παρατηρούν τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω τους με έναν τρόπο που εμείς δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε.

Από τη διάθεσή μας μέχρι τις αλλαγές στην υγεία και τον καιρό, πολλά από όσα θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αντιληπτά, μπορεί να αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για εκείνους.

topetmou.gr