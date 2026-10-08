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Δημοσιεύω πιο κάτω το σχόλιο της Γερμανίδας ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας, Sakino Sternberg, ως απάντηση στο προχθεσινό (6/10) κείμενο της στήλης, που αφορούσε τον 95χρονο Αμερικανό υπαρξιακό ψυχοθεραπευτή-ψυχίατρο και δημοφιλή συγγραφέα, Irvin Yalom.

«Αγαπητέ Μάριε, σέβομαι τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα και έχεις κάθε δικαίωμα να έχεις τη δική σου άποψη για μένα και τον γάμο μου με τον Irvin D. Yalom. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, κυρίως επειδή όσοι διαβάζουν τη δήλωσή σου, μπορεί να σχηματίσουν λανθασμένη εντύπωση για την τρέχουσα κατάσταση. Πρώτον, αγαπώ τον σύζυγό μου με όλη μου την καρδιά και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιστρέψω κοντά του σε λίγες εβδομάδες (στα μέσα Νοεμβρίου). Δεύτερον, δεν έχω “κουραστεί να είμαι η φροντίστριά του αντί για σύζυγός του”. Είμαι σύζυγός του και αυτό αποτελεί τη βάση των πάντων. Η φροντίδα του είναι αυτονόητη για μένα και είμαι αποφασισμένη να βρίσκομαι στο πλευρό του μέχρι το τέλος. Τρίτον, δεν έχω αποσυρθεί από την εργασία μου. Συντονίζω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για θεραπευτές και μια θεραπευτική ομάδα, ενώ, παράλληλα, δέχομαι πελάτες. Φυσικά, όλες αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται διαδικτυακά και είναι προγραμματισμένες για ώρες που ο σύζυγός μου δεν με χρειάζεται, καθώς κοιμάται. Τέταρτον, ο σύζυγός μου είναι ενήμερος για το γεγονός ότι εγώ και ο (γιος του) Ben δημοσιεύουμε περιεχόμενο και απαντάμε εκ μέρους του σε μηνύματα. Μάλιστα, του διαβάζω επιστολές από “θαυμαστές” και εκείνος συγκινείται και χαίρεται κάθε φορά. Το γεγονός ότι το ξεχνά γρήγορα, δεν σημαίνει ότι δεν βιώνει χαρά εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω να έδωσα τις απαραίτητες διευκρινίσεις και ότι θα διορθώσεις ανάλογα τη δημοσίευσή σου. Με αγάπη, Sakino Mathilde Sternberg Yalom».

Αγαπητή Sakino, να αναφέρω αρχικά ότι η διαδικτυακή μετάφραση του κειμένου μου από τα ελληνικά στα αγγλικά, δεν μεταφέρθηκε σωστά σε όλα τα σημεία, γιατί έγραψα κατά λέξη ότι αυτός που αποσύρθηκε οριστικά από την εργασία του και δεν δέχεται πλέον ασθενείς, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης του, είναι ο Irvin Yalom και όχι εσύ. Προσθέτω ότι δεν αμφισβήτησα σε καμιά περίπτωση την αφοσίωση και την αγάπη σου για τον σύζυγο σου. Και σημειώνω ότι εδώ και χρόνια προβάλλω ως δημοσιογράφος το συγγραφικό και το ψυχοθεραπευτικό έργο του Irvin Yalom, γιατί πιστεύω στη δύναμη της αλήθειας του και στη διαχρονική πνευματική του αξία. Χαίρομαι, λοιπόν, που οι γνωστικές λειτουργίες του Irvin, είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που περίγραψα στο προχθεσινό κείμενο, με βάση τις δικές σου αναρτήσεις και του Ben Yalom κι ελπίζω για το καλύτερο για τον ίδιο τον Irvin, για σένα και για όλη την οικογένεια Yalom!