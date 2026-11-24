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Αν ήταν να αποφυλακιστεί στην Κύπρο από τον Αύγουστο ο σφετεριστής Σιμόν Αϊκούτ, γιατί έκανε αγώνα για να μεταφερθεί στις φυλακές του Ισραήλ; Ρωτάμε γιατί δεν καταλάβαμε το επιχείρημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για την αποφυλάκισή του από το Ισραήλ.

«Ο κ. Αϊκούτ», είπε ο Πρόεδρος, «αν ήταν στην Κύπρο, με την κατάσταση υγείας στην οποία βρίσκεται μπορούσε να αποφυλακιστεί από τον Αύγουστο του 2026». Δηλαδή, ζητούσε να πάει στο Ισραήλ για να αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο; Περίεργα πράματα.

Από τη στιγμή που παραδόθηκε στο Ισραήλ, έστω λόγω συμβατικών υποχρεώσεων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης όφειλε να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις του με την Κυβέρνηση Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ ώστε να υπάρχει ένα όριο για τη φυλάκιση. Αν μη τι άλλο, για να μην εκτεθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος. Είναι φανερό, όμως, ότι οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να τον αποφυλακίσουν επτά μήνες μετά τη μεταφορά του, χωρίς καν να ενημερώσουν την κυπριακή Κυβέρνηση. Όχι από συμβατική υποχρέωση αλλά από «φιλία».

Ο Αϊκούτ καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε χρόνων και εξέτισε τη μισή ποινή του. Συμβαίνουν αυτά στη Δικαιοσύνη μας! Πρόσφατα γράφαμε για την περίπτωση καταδικασθέντα σε φυλάκιση διά βίου για φόνο εκ προμελέτης ο οποίος αποφυλακίστηκε στα 13 χρόνια. Οπότε ο Αϊκούτ, που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια δεν είναι παράδοξο να αποφυλακιστεί στα δυόμιση. Το παράδοξο είναι που βρίσκουν δικαιολογία την υγεία του, ως να απευθύνονται σε άνοες. Το δικαστήριο που τον καταδίκασε στην Κύπρο ασχολήθηκε και με την υγεία του. Ήταν ένα από τα ζητήματα που πρόβαλαν οι δικηγόροι του, αλλά το δικαστήριο δεν το έλαβε υπόψη. Τον καταδίκασε διότι έκρινε πως η κατάσταση της υγείας του δεν επέβαλλε τη μη φυλάκισή του.

Σήμερα, λοιπόν, δεν δικαιολογούνται οι πολιτικοί (και ο Πρόεδρος) να επικαλούνται την υγεία του για την αποφυλάκιση όταν το δικαστήριο το εξέτασε αυτό και το απέρριψε. Από τη στιγμή που παραδόθηκε στο Ισραήλ ήταν φανερό πως παραδόθηκε για να αποφυλακιστεί και να μην έχει η κυπριακή Κυβέρνηση το πολιτικό κόστος. Αλλά το έχει. Διότι, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση με τόσο στενές σχέσεις που διατηρεί με το Ισραήλ!

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι βέβαια τα κυπριακά κόμματα που άρπαξαν την αφορμή για να μιλούν για την εκτεθειμένη Κυβέρνηση. Η οποία είναι μεν εκτεθειμένη, αλλά τα κόμματα είναι πιο εκτεθειμένα. Διότι ουδέποτε προηγουμένως κυνήγησαν τους σφετεριστές, ανέχονταν σιωπηρά τη λεηλασία των κατεχομένων με αποτέλεσμα να μη μείνει παραλία χωρίς αναπτύξεις μέσα στις κλεμμένες περιουσίες μας. Τουλάχιστον, η καταδίκη του Αϊκούτ έδειξε κι έναν άλλο δρόμο αντίδρασης στον σφετερισμό. Κι ελπίζουμε η αποφυλάκιση να μη σημαίνει και διακοπή αυτής της προσπάθειας αποτροπής.

Οι διώξεις που έγιναν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Παρότι είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον το έγκλημα και δεν αντιμετωπίζεται ούτε εύκολα, ούτε ριζικά, η αδράνεια το επιτείνει δεν το αντιμετωπίζει ούτε στο ελάχιστο. Όσοι αδράνησαν, λοιπόν, τις προηγούμενες δεκαετίες ας μην παριστάνουν κατά περίσταση και τους διώκτες των σφετεριστών ή, έστω, του Αϊκούτ. Ας πιέσουν, έστω και τώρα, να μην περιπέσουν πάλι σε αδράνεια οι διωκτικές Αρχές. Διότι τα πολιτικά σχόλια για την αποφυλάκιση στο Ισραήλ εκεί οδηγούν, στην αδράνεια: Αφού θα αποφυλακιστεί ο σφετεριστής δεν υπάρχει λόγος να τον κυνηγήσουμε! Το ουσιαστικό γεγονός όμως είναι ότι αυτός ο σφετεριστής πέρασε από τη Δικαιοσύνη και φυλακίστηκε. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι που στέλνει το μήνυμα σε άλλους επίδοξους σφετεριστές.