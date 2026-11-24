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Πληρώματα αρμάτων μάχης της Εθνικής Φρουράς συμμετείχαν στον διεθνή διαγωνισμό International Hellenic Tank Challenge 2026, που διεξήχθη από τις 14 έως τις 20 Νοεμβρίου στο Πετροχώρι Ξάνθης. Στη διοργάνωση έλαβαν επίσης μέρος πληρώματα από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αξιολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, η τεχνική κατάρτιση, η φυσική αντοχή και η ικανότητα των πληρωμάτων να ανταποκρίνονται υπό πίεση και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι δοκιμασίες περιλάμβαναν βολές, τακτική κίνηση και επιχειρησιακά σενάρια.

Σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, η συμμετοχή έδωσε στα κυπριακά πληρώματα την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία με τα πληρώματα των άλλων χωρών και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.