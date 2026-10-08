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Οι βροχοπτώσεις που καταγράφονται μέχρι στιγμής για το μήνα Οκτώβριο αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα φράγματα καθώς διατηρούν το επίπεδο πληρότητας στα ίδια περίπου επίπεδα με τα επίπεδα Σεπτεμβρίου του έτους αν και ελαφρώς πιο κάτω από τα επίπεδα Αυγούστου ως αποτέλεσμα της έντονης βροχόπτωσης με την οποία έκλεισε ο καλοκαιρινός μήνας. Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική πληρότητα των κυπριακών φραγμάτων ανέρχεται στο 35,6% της συνολικής χωρητικότητάς τους (103,386 ΕΚΜ) έναντι 11,9% (34,703 ΕΚΜ) την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε τον Οκτώβριο του 2025.

Παρά τη σημαντική αύξηση των αποθεμάτων σε σχέση με πέρσι, οι αποθηκευμένες ποσότητες νερού παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τρία και τέσσερα χρόνια. Συγκεκριμένα, η αποθηκευμένη ποσότητα νερού ανέρχεται σήμερα στα 103,386 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, έναντι 34,703 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων την αντίστοιχη περσινή ημέρα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,683 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Πληρότητα ανά φράγμα

Σε σχέση με την πληρότητα ανά φράγμα, η μεγαλύτερη εντοπίζεται στο φράγμα του Καλοπαναγιώτη, με πληρότητα 100%, και ακολουθούν το φράγμα Ξυλιάτου με 75,2% και Βυζακιάς με 72%. Στο 61,6% βρίσκεται η πληρότητα για το φράγμα της Αρμίνου, του Πωμού με 60,5%, της Γερμασόγειας με 48,3%, της Αγίας Μαρίνας με 47,7%, της Αργάκας με 43,5%, των Πολεμιδιών με 43,1% και της Κανναβιού με 42,4%. Χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας καταγράφονται στην Ευρέτου με 38,8%, στον Ασπρόκρεμμο με 35,7%, στον Μαυροκόλυμπο με 29,7%, στον Διπόταμο με 25,1%, στην Καλαβασό με 21,8% και στα Λεύκαρα με 17,3%, ενώ τη χαμηλότερη πληρότητα παρουσιάζει το φράγμα της Άχνας με μόλις 8,3%.

Στον Κούρη, το μεγαλύτερο φράγμα με χωρητικότητα τα 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η πληρότητα σήμερα ανέρχεται στο 36,9% και τα 42,467 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, έναντι 12,581 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων και πληρότητας 10,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρά τη σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι, τα αποθέματα στον στο φράγμα παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα του Οκτωβρίου του 2022, όταν ξεπερνούσαν τα 76 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι υψηλότερες εισροές της δεκαετίας

Ανατρέχοντας στα στοιχεία προηγούμενων χρόνων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διαπιστώνονται σημαντικές διακυμάνσεις στις εισροές νερού στα φράγματα κατά την τελευταία δεκαετία, με τις μεγαλύτερες εισροές να σημειώνονται κατά το υδρολογικό έτος 2018-2019, όπου είχαν ανέλθει στα 265,04 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ ακολούθησαν τα έτη 2021-2022 με 153,75 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και 2019-2020 με 135,95 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αντίθετα, οι χαμηλότερες εισροές της δεκαετίας καταγράφηκαν το 2024-2025, με μόλις 18,664 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, και το 2023-2024, με 24,714 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σημαντική ανάκαμψη σημειώθηκε κατά το υδρολογικό έτος 2025-2026, με τις συνολικές εισροές να φτάνουν τα 117,091 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Σε σχέση με τα αποθέματα νερού καταγράφεται σημαντική μείωση με το 2025 να είναι η χρονιά με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2022 η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα νερού στα φράγματα ανερχόταν στα 216,229 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ τον Οκτώβριο του 2023 μειώθηκε στα 155,93 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακολούθησε περαιτέρω μείωση τον Οκτώβριο του 2024, με τα αποθέματα να υποχωρούν στα 88,607 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, και τον Οκτώβριο του 2025 στα 39,721 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, τον Κούρη, όπου η ποσότητα νερού μειώθηκε από περίπου 77 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2022 σε περίπου 53 εκατομμύρια τον Οκτώβριο του 2023 και 29-30 εκατομμύρια τον Οκτώβριο του 2024, και σε 12-13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2025. Σημειώνεται ότι φέτος, τα αποθέματα στον Κούρη παρουσιάζουν σημαντική ανάκαμψη, φτάνοντας στα 42,467 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ωστόσο παραμένουν αισθητά πιο κάτω από τα επίπεδα του 2022 και του 2023.

ΚΥΠΕ