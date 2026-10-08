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Η απόφαση για τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την αυτοδίκαιη έκπτωση του τέως Κοινοτάρχη από το αξίωμά του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη σε σχέση με δηλώσεις του τέως Κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής.

Σχετικά με την αυτοδίκαιη έκπτωση του Κοινοτάρχη από το αξίωμά του, σημειώνει ότι αναμένει την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας για την εξακρίβωση των λόγων για τους οποίους υπήρξε «υπέρμετρη καθυστέρηση» στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και στη συνέχεια θα αξιολογήσει τα ευρήματά της, προκειμένου να ληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι, σε σχέση με δηλώσεις του τέως Κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής αναφορικά με το ζήτημα της έδρας του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας, υποβλήθηκε αίτημα «από τη συντριπτική πλειοψηφία» των Κοινοτικών Συμβουλίων που συμμετέχουν στο εν λόγω Σύμπλεγμα, για μεταφορά της έδρας του στο Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, αποδέχθηκε το αίτημα, «καθότι η αρχική απόφαση του Συμβουλίου για καθορισμό της έδρας δεν ήταν σύννομη». Σημειώνει ότι, για την αποδοχή του αιτήματος ενημέρωσε τον Πρόεδρο και Μέλη του Συμβουλίου του εν λόγω Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων, με επιστολή του ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2026. «Συνεπώς, η απόφαση για τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την αυτοδίκαιη έκπτωση του τέως Κοινοτάρχη από το αξίωμά του», αναφέρει το Υπουργείο.

Σε ό,τι αφορά την ποινική καταδίκη του τέως Κοινοτάρχη, το Υπουργείο αναφέρει ότι, από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι η σχετική καταδίκη δεν είχε γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο μέχρι πρότινος. «Μετά τη λήψη πρόσφατης πληροφόρησης από τον Έπαρχο Λευκωσίας και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Υπουργείο εξέτασε το ζήτημα άμεσα και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο», αναφέρει η ανακοίνωση. Κατόπιν της απαιτούμενης νομικής αξιολόγησης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση του Κοινοτάρχη από το αξίωμά του, όπως προβλέπεται στον περί Κοινοτήτων Νόμο, προσθέτει.

«Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποφασίσει τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και, ειδικότερα, την εξακρίβωση των λόγων για τους οποίους υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου», καταλήγει.

Το Υπουργείο λέει ότι θα αναμένει την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας και, στη συνέχεια θα αξιολογήσει τα ευρήματά της, προκειμένου να ληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

ΚΥΠΕ