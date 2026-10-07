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Τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για τους χειρισμούς γύρω από την υπόθεση του κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής, Τάσου Μιχαηλίδη, ζητά το Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνδέει χρονικά την έναρξη της διαδικασίας για «αυτοδίκαιη έκπτωσή» του με την αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών για την έδρα του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας.

Η διαδικασία που αφορά τον κ. Μιχαηλίδη σχετίζεται με καταδικαστική απόφαση σε βάρος του το 2021 για υπόθεση κακόβουλης ζημιάς. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντώνη Οικονομίδη, η υπόθεση σε βάρος του κ. Μιχαηλίδη αφορούσε επίσης και θέματα ξυλοδαρμού, παράνομη είσοδο, πραγματική σωματική βλάβη για υπόθεση που εκτιλήχθηκε το 2015.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν ήδη γνωστή στις αρμόδιες αρχές και θέτει ζήτημα ως προς το γιατί η διαδικασία έκπτωσης κινήθηκε το 2026 και όχι σε προγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, στις 29 Σεπτεμβρίου αποφάσισε να αποταθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους χειρισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος από το Παλαιχώρι στην Άλωνα. Την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρει, άρχισε η διαδικασία που αφορά την έκπτωση του κοινοτάρχη.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η χρονική ακολουθία των δύο γεγονότων δημιουργεί ερωτήματα και ζητά να διερευνηθεί κατά πόσον οι δύο υποθέσεις συνδέονται. Πρόκειται, ωστόσο, για θέση του Συμβουλίου, ενώ από τα στοιχεία που παρατίθενται στην ανακοίνωση δεν τεκμηριώνεται από μόνη της αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της διαφοράς για την έδρα του Συμπλέγματος και της διαδικασίας που αφορά τον κοινοτάρχη.

Παράλληλα, το Συμβούλιο αμφισβητεί τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της απόφασης για μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος, ζητώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια βάσει των οποίων ελήφθη η σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το Παλαιχώρι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Συμπλέγματος, γεγονός που, κατά τη θέση του Συμβουλίου, έπρεπε να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό της έδρας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο θέτει επίσης θέμα διαρροής επιστολής που, όπως αναφέρει, έφερε την ένδειξη «Περιορισμένης Πρόσβασης», καθώς και δημόσιων αναφορών που έγιναν σε βάρος του κ. Μιχαηλίδη. Και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για καταγγελίες του Συμβουλίου, για τις οποίες ζητείται διοικητική διερεύνηση.

Με βάση αυτά, το Συμβούλιο ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει και ζητά διοικητική έρευνα τόσο για τους χειρισμούς στην υπόθεση της έδρας του Συμπλέγματος όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες κινήθηκε η διαδικασία έκπτωσης του κοινοτάρχη.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποδίδει την χρονική καθυστέρηση ως προς τη διαδικασία έκπτωσης του κοινοτάρχη, αφού η καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε το 2021, σε «μπέρδεμα» και σε πιθανή παραπομπή της σχετικής επιστολής.

Ως προς το ότι ο Τάσος Μιχαηλίδης, επανεκλέχθηκε κοινοτάρχης, ενώ είχε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση, ο κ. Οικονομίδης, είχε δηλώσει ότι τη δεδομένη εκείνη στιγμή δεν υπήρχε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του κοινοτικού συμβουλίου:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής καταγγέλλει ως πρωτοφανή θεσμική εκτροπή την απόπειρα απομάκρυνσης του εκλεγμένου Κοινοτάρχη, η οποία εκδηλώνεται αμέσως μετά την κορύφωση της αντιπαράθεσης του Συμβουλίου με το Υπουργείο Εσωτερικών για την έδρα του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας. Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια εκδίωξης του εκλεγμένου κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής, κ. Τάσου Μιχαηλίδη, αποτελεί συνέχεια της πολεμικής συγκεκριμένων στελεχών του Υπουργείου κατά της κοινότητάς μας στη βάση αυθαίρετων και κατά παράβαση των διατάξεων του Περί Κοινοτήτων Νόμου (Ν. 86(I)/1999) διοικητικών αποφάσεων.

Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ελίκκο Ηλία, σε σχέση με την μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος από το Παλαιχώρι (Ορεινής και Μόρφου) των 1400 μόνιμων κατοίκων στην Άλωνα των 29 κατοίκων. Εντελώς τυχαία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκίνησε η διαδικασία «αυτοδίκαιης έκπτωσης» του εκλελεγμένου εδώ και 32 συναπτά έτη κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής, με αφορμή μια «ξεχασμένη» δικαστική απόφαση του 2021, η οποία δεν έχει ουδεμία σχέση με όσα η νομοθεσία προνοεί για την παύση αιρετών αξιωματούχων. Αναφερόμαστε στην ίδια δικαστική απόφαση που ήταν εις γνώσιν του Υπουργείου από το 2021 όταν εκδόθηκε και πολύ περισσότερο το 2024 όταν διεξήχθησαν οι εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κοινότητά μας και επανεκλέγηκε ο κ. Τάσος Μιχαηλίδης. Ωστόσο, ούτε το 2021 ούτε το 2024 θεωρούσαν ότι υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα.

Ξαφνικά, το 2026, εν μέσω της αντιπαράθεσης για την έδρα του Συμπλέγματος, το Υπουργείο «ανακάλυψε» την απόφαση, επιδιώκοντας να εκδιώξει ένα κοινοτάρχη, ο οποίος εκλέγεται από τους κατοίκους της κοινότητάς του εδώ και τρεις δεκαετίες. Διέρρευσαν μάλιστα αυτούσια την επιστολή «Περιορισμένης Πρόσβασης» στην εφ. Πολίτης και ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ κ. Οικονομίδης, σε παρέμβασή του στον σταθμό «ΟΜΕΓΑ», διέσυρε το όνομα και την υπόληψη του κυρίου Μιχαηλίδη δημοσίως με αισχρές γενικότητες και συκοφαντικά υπονοούμενα. Εύλογα διερωτόμαστε κατά πόσον η στενή σχέση του κυρίου Οικονομίδη με τον πρόεδρο του Συμπλέγματος και κοινοτάρχη Ασκά, από όπου και οι δύο κατάγονται, επηρεάζει τη λήψη μιας τέτοιας αυθαίρετης απόφασης και πολύ περισσότερο την κατασυκοφάντηση του κοινοτάρχη Παλαιχωρίου Ορεινής.

Επίσης, καλούμε τους κύριους Ηλία και Οικονομίδη να εξηγήσουν δημοσίως στη βάση ποιων αντικειμενικών κριτηρίων και με ποια πρόνοια της κείμενης νομοθεσίας αποφάσισαν τη μεταφορά έδρας του Συμπλέγματος; Πώς η μεταφορά της έδρας από το ιστορικό κεφαλοχώρι της περιοχής που αριθμεί 1400 από τους 1600 κατοίκους του Συμπλέγματος θα υπηρετήσει καλύτερα το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής; Υπάρχουν άλλοι λόγοι που επιβάλλουν μια τέτοια απόφαση; Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τόση εμμονή; Ως Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής δεν πρόκειται να δεχθούμε τον πολιτικό ακρωτηριασμό μίας εκλεγμένης τοπικής αρχής και την επιβολή αυθαίρετων αποφάσεων σε βάρος της κοινότητάς μας. Προς τούτο:

· Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατία να παρέμβει άμεσα για να βάλει φρένο στον εκτροχιασμό των διοικητικών παραγόντων.

· Απαιτούμε επισήμως την άμεση διενέργεια διοικητικής έρευνας για τους χειρισμούς όλων των εμπλεκομένων στην περίεργη αυτή υπόθεση. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς, αλλά δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε όσους αποδεδειγμένα επιχειρούν να νοθεύσουν τη βούληση της κοινότητάς μας και να υποβαθμίσουν τις ζωές των κατοίκων της κοινότητάς μας με αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις.

Η δημοκρατική εντολή των κατοίκων του Παλαιχωρίου Ορεινής δεν θα ακυρωθεί με αλλότριες μεθοδεύσεις και νομικά τεχνάσματα.