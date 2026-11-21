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Μείωση 24,5% παρατηρήθηκε φέτος στις πυρκαγιές, κάτι που έχει αρκετά χρόνια να συμβεί, γεγονός που ενθαρρύνει τις δυνάμεις πυρόσβεσης για να προετοιμαστούν για την επόμενη χρονιά.

Την ίδια ώρα σημαντική μείωση παρατηρείται και στην καμένη γη, όπως και στις ζημιές από τις φλόγες, γεγονός που δείχνει ότι η αντιπυρική περίοδος που μόλις πέρασε, ήταν πολύ πιο καλύτερη από την περσινή. Η καταστροφική-φονική πυρκαγιά στη Μαλιά το 2025 εκτός από τους δύο νεκρούς, άφησε πίσω της τεράστιο κόστος και καμένη έκταση πέραν των 100 τ.χμ., κάτι που ευτυχώς δεν επαναλήφθηκε φέτος.

Τα στοιχεία για το 2026 φέρνουν χαμόγελα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και κυρίως στον Αρχιπύραρχο και Εθνικό Συντονιστή Νίκο Λογγίνο, ο οποίος για τέσσερις μήνες, όπως εξομολογήθηκε στον «Φ», κοιμόταν βλέποντας φλόγες ή ξυπνώντας από τα χαράματα για να βρεθεί στο γραφείο έχοντας την έγνοια να συγχρονίσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που δεν μας… εξομολογήθηκε, ήταν ότι μόλις τέλειωσε η αντιπυρική περίοδος ταξίδεψε στο Άγιο Όρος για εκπλήρωση τάματος, ηρεμίας και εξομολόγησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, φέτος είχαμε 711 λιγότερες πυρκαγιές υπαίθρου σε σύγκριση με πέρσι, αφού από τις 2899 το 2025, φέτος καταγράφηκαν 2188 πυρκαγιές, ή -24,5%. Μείωση είχαμε και στις αστικές πυρκαγιές αφού πέρσι η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 3007 κλήσεις σε σχέση με 2632 φέτος, δηλαδή μείωση κατά -12,4%. Η μεγαλύτερη μείωση σε περιστατικά πυρκαγιών καταγράφηκε τον Απρίλιο αφού ανήλθε στο -52% (506 πυρκαγιές το ’25, 243 φέτος). Τον Φεβρουάριο η μείωση άγγιξε το -31% και τον Ιούνιο το -30%. Για να γίνει πιο καλά αντιληπτή η φετινή εικόνα, οι περισσότερες πυρκαγιές καταγράφηκαν τον Οκτώβριο, έφτασαν τις 272, ενώ πέρσι ήταν τον Απρίλιο με 506 περιστατικά.

Ρωτήσαμε τον κ. Λογγίνο, τι είναι αυτό που έγινε φέτος και τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά από πέρσι. Ο ίδιος αναφέρεται σε μια σειρά από συνδυαστικούς λόγους που βοήθησαν ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Το πρώτο που έγινε ήταν η ενεργοποίηση των κοινοταρχών ώστε με επιδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησαν σε έργα πέριξ των κοινοτήτων τους δημιουργώντας αντιπυρικές λωρίδες και αφαιρώντας ξηρά βλάστηση και επικίνδυνα υλικά. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, κατά τον Εθνικό Συντονιστή, ήταν το γεγονός που είχαμε τα πτητικά μέσα από την 1η Απριλίου. Τα πτητικά μέσα κινούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και μόλις εντόπιζαν εστία φωτιάς επιχειρούσαν άμεσα. Από την άλλη ήταν η βοήθεια από τις εθελοντικές ομάδες που ήταν το δεξί χέρι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία στην ύπαιθρο και η συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο, κάθε μήνα συγκέντρωνε όλους τους εμπλεκόμενους και γινόταν ανασκόπηση της κατάστασης ώστε να φανούν κενά και αδυναμίες για διόρθωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που συνέβαλε στην άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση φωτιάς, ήταν η δημιουργία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρο Πυροσβεστικής (ΕΣΚΕΠΥ) το οποίο ανά πάσα στιγμή έδινε εικόνα από περιστατικά, συντόνιζε τις δυνάμεις πυρόσβεσης και παράλληλα παρακολουθούνταν τα δεδομένα του καιρού, ώστε ανάλογα με την κατάσταση να λαμβάνονται μέτρα επιφυλακής.

Αναφορικά με το ποιο ήταν το πιο δύσκολο περιστατικό που αντιμετώπισαν φέτος, ο κ. Λογγίνος αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από το πεδίο βολής Καλού Χωριού. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, η αντίδραση και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς ήταν άμεση με αποτέλεσμα η φωτιά να μην επεκταθεί με απρόβλεπτες συνέπειες.

Αυτό που παρατηρήθηκε φέτος ήταν οι πολλές κακόβουλες πυρκαγιές που ξεσπούσαν στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση σε κοινότητα της Πάφου όπου είχαμε πέντε εστίες φωτιάς κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχαίο γεγονός, αναφέρει ο διευθυντής της Πυροσβεστικής. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο, προσθέτει, είναι η ύπαρξη παράνομων σκυβαλότοπων κοντά σε κοινότητες. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου Διοίκησης η διατήρηση παράνομων σκυβαλότοπων αποτελεί ποινικό αδίκημα για τις τοπικές Αρχές που δεν λαμβάνουν μέτρα εξάλειψής τους. Θα πρέπει, πρόσθεσε, να τοποθετηθούν κάμερες σε σκυβαλότοπους και όποιος ρίχνει παράνομα σκουπίδια να καταγγέλλεται.

Οι αιτίες των πυρκαγιών παραμένουν οι ίδιες, αφού το 90% είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή είτε με τη ρίψη αποτσίγαρων, είτε με τη χρήση εργαλείων στην ύπαιθρο, είτε με το καψάλισμα χόρτων. Αυτό που προέχει τώρα, πρόσθεσε, είναι να προχωρήσει το σχέδιο με την εγκατάσταση καμερών σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες ώστε να ανιχνεύουν πυρκαγιά και να μας ειδοποιούν.

Από τα €131 εκατ. ζημιές πέρσι στα €14 εκατ.

Εμφανής είναι η μείωση φέτος τόσο σε καμένη έκταση όσο και σε ζημιές από τις πυρκαγιές σε σχέση με το 2025 που ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές, λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη Μαλλιά.

Ενώ το 2025 η καμένη έκταση έφτασε τα 132 τ.χμ. φέτος είχαμε μόλις 6,82 τ.χμ. Αν αφαιρεθεί η έκταση από την περσινή φωτιά στην ορεινή Λεμεσό, τότε πέρσι είχαμε έκταση 20 τ.χμ. καμένης γης, ενώ φέτος 6,8 τ.χμ., οπόταν πάλι έχουμε μείωση γης που αποψιλώθηκε.

Όσον αφορά στις ζημιές, πέρσι έφτασαν στο τεράστιο ποσό των €131.436.660 ενώ φέτος μόλις τα €14.366.765. Από αυτά οι ζημιές από πυρκαγιές υπαίθρου ανήλθαν το €1.125.980 και οι αστικές σε €13.240.785. Πέρσι οι ζημιές από φωτιές στην ύπαιθρο έφτασαν τα €120.511.145 και οι αστικές τα €10.925.515. Είναι προφανές από τα στοιχεία, ότι μόνο η περσινή πυρκαγιά στη Μαλλιά εκτόξευσε τη ζημιά στα €120 εκατ.

Αύξηση ψευδών

κλήσεων, αύξηση

ευαισθητοποίησης

πολιτών

Μείωση είχαμε και στο σύνολο των κλήσεων που δέχθηκε φέτος η Πυροσβεστική σε σχέση με πέρσι. Από τις 10.990 το 2025, φέτος μέχρι και τον Οκτώβριο, ανταποκρίθηκε σε 10.785. Ωστόσο καταγράφεται αύξηση φέτος στις ψευδείς κλήσεις γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην ευαισθητοποίηση των πολιτών που μόλις δουν καπνό ειδοποιούν την Υπηρεσία. Υπάρχουν ωστόσο και κλήσεις που αναφέρονται σε ανύπαρκτα περιστατικά, απλώς για να ταλαιπωρούν την Πυροσβεστική.

Το 2026 η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 5155 ειδικές κλήσεις, δηλαδή κλήσεις που δεν αφορούσαν περιστατικά πυρκαγιών. Τέτοιες είναι οι αποπαγιδεύσεις από ασανσέρ, σε χαράδρες, δυστυχήματα, απεγκλωβισμό ζώων, κόψιμο δέντρων κ.λπ.. Πέρσι οι ειδικές κλήσεις ανήλθαν στις 4.251. Επίσης, φέτος διασώθηκαν από την Υπηρεσία 2022 άτομα, ενώ πέρσι 1916.