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Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αναγνωρίζει την πολιτιστική προσφορά του χαράκτη και δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεννόηση μαζί του για τη συνέχεια της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής στα Πλατανίστεια.

Μια διαφορετική εικόνα από αυτή που δημιουργήθηκε μετά την ανακοίνωση του Χαμπή Τσαγγάρη δίνει η Υπηρεσία για την υπόθεση. Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με το αίτημα μεταφοράς της μίσθωσης των τουρκοκυπριακών υποστατικών στη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή», η Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ζητήσει από τον Χαμπή Τσαγγάρη να εγκαταλείψει τα υποστατικά, ούτε έχει τερματίσει τις μισθώσεις του.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, «τα υποστατικά παραμένουν στην κατοχή του κ. Τσαγγάρη, ως μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης και την ισχύουσα νομοθεσία».

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι «αναγνωρίζει τη σημαντική πολιτιστική προσφορά του κ. Χαμπή Τσαγγάρη και τη συμβολή της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, μέσω της μη κερδοσκοπικής κοινωνικής προσφοράς της». «Είναι δε κοινά αποδεκτό ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει επενδύσει πολλά σε χρόνο και χρήμα για την αναμόρφωση του χώρου και τη μετατροπή του σε ένα σημείο αναφοράς», προσθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει, «κατά τα προηγούμενα χρόνια, έχουν εγκριθεί και πραγματοποιηθεί επιδιορθώσεις, τόσο στην τουρκοκυπριακή κατοικία που του παραχωρήθηκε, όσο και στα επαγγελματικά υποστατικά που χρησιμοποιεί, με οικονομική συνδρομή της Υπηρεσίας, με γνώμονα την διατήρηση και ενίσχυση του έργου της Σχολής».

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι «η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών διέπεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και κατ’ επέκταση η Υπηρεσία, οφείλει να εφαρμόζει με ενιαίο και αντικειμενικό τρόπο».

«Φαινόμενα που παρατηρούνταν στο παρελθόν έχουν πλέον εκλείψει με την αυστηρή εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου και η Υπηρεσία οφείλει να λειτουργεί, διασφαλίζοντας την ισονομία και τη χρηστή διοίκηση προς όφελος του προσφυγικού κόσμου χωρίς εξαιρέσεις», τονίζεται.

«Από την πρώτη στιγμή υποβολής του αιτήματος μεταφοράς της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, αυτό εξετάστηκε από την Υπηρεσία με πνεύμα καλής θέλησης, πραγματοποιώντας συναντήσεις και παρέχοντας κάθε δυνατή καθοδήγηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των περιορισμών του Νόμου», υπογραμμίζεται.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών διευκρινίζει ότι «δεν έχει ζητήσει την εγκατάλειψη των συγκεκριμένων υποστατικών, ούτε έχουν τερματιστεί οι μισθώσεις που αφορούν τον κ. Τσαγγάρη», προσθέτοντας ότι «τα υποστατικά παραμένουν στην κατοχή του κ. Τσαγγάρη, ως μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης και την ισχύουσα νομοθεσία».

Η Υπηρεσία σημειώνει, ακόμη, ότι «σέβεται πλήρως την πολιτιστική και κοινωνική διάσταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και αποδεδειγμένα στηρίζει και αγκαλιάζει τον καλλιτεχνικό κόσμο και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες στον τόπο μας, αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη προσφορά τους».

«Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε συνεννόηση με τον κ. Τσαγγάρη για την βέλτιστη επιλογή διαχείρισης της ισχύουσας σύμβασης κατά τρόπο ώστε να θωρακιστεί η συνέχεια της πολιτιστικής δράσης της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ΑΚΕΛ ζητά λύση – Παρέμβαση στον ΥΠΕΣ

Στην υπόθεση παρενέβη και το ΑΚΕΛ, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον Χαμπή Τσαγγάρη και καλώντας παράλληλα σε άμεση εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής στα Πλατανίστεια.

Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει τον Χαμπή «μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του πολιτισμού που έχει αναδείξει η Κύπρος» και επισημαίνει τη συμβολή της Σχολής και του Μουσείου στην αποκέντρωση της πολιτιστικής δημιουργίας, στην ανάδειξη της υπαίθρου και στην προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του κόμματος σε παρέμβασή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Όπως αναφέρει, μετά τις πρωτοβουλίες του προς τον υπουργό και την επικοινωνία του τελευταίου με τους εμπλεκόμενους, το ΑΚΕΛ έχει ενημερωθεί ότι «θα δρομολογηθούν ενέργειες για την εξεύρεση άμεσης και αποτελεσματικής διευθέτησης», ώστε η Σχολή και το Μουσείο να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Το κόμμα δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία έχει καθήκον να διαφυλάξει όχι μόνο το έργο που επιτελείται στα Πλατανίστεια, αλλά και τον πολιτιστικό πλούτο που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις.

ΚΥΠΕ