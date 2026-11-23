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Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση φέρνουν στο προσκήνιο το στενό περιβάλλον της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν (Brigitte Macron). Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται συνεργάτης της, ο οποίος επί μία πενταετία συγκαταλεγόταν στα πρόσωπα που απολάμβαναν την απόλυτη εμπιστοσύνη της.

Ο λόγος για τον 58χρονο Πιερ-Ολιβιέ Κοστά, πρώην προσωπάρχη της συζύγου του Γάλλου προέδρου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελίες εργαζομένων για σεξουαλικά υπονοούμενα, προσβλητικές συμπεριφορές και παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Η σοβαρότερη καταγγελία προέρχεται από άνδρα εργαζόμενο στον τομέα επικοινωνίας μουσείου της Μασσαλίας, το οποίο διευθύνει σήμερα ο Κοστά. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στη γαλλική εφημερίδα Libération, ο πρώην συνεργάτης της Μπριζίτ Μακρόν τον πλησίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τον Αύγουστο του 2025 και του ζήτησε να προβούν σε συγκεκριμένες σεξουαλικές πράξεις.

«Πρέπει να το είπε 30 φορές», υποστήριξε ο εργαζόμενος, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα πιεστική συμπεριφορά. «Το πρόσωπό του ήταν πολύ κοντά στο δικό μου και είχε ένα τρελό βλέμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κοστά αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως δεν θυμάται καν να συνάντησε τον συγκεκριμένο εργαζόμενο εκείνο το βράδυ.

Από το Μέγαρο των Ηλυσίων στη διοίκηση μουσείου

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική διάσταση λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσε ο Κοστά με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Από το 2017 έως το 2022 υπήρξε προσωπάρχης της Μπριζίτ Μακρόν, καταφέρνοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη της σε τέτοιο βαθμό, ώστε εκείνη να τον αποκαλεί «το διαμάντι μου».

Το 2022 ανέλαβε την προεδρία του Μουσείου Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου (Mucem), στη Μασσαλία, έπειτα από διορισμό του από τη γαλλική προεδρία. Η θητεία του, ωστόσο, σημαδεύτηκε από σοβαρές εντάσεις με το προσωπικό, καταγγελίες για τον τρόπο διοίκησης και, τελικά, την έναρξη δικαστικής έρευνας.

Οι καταγγελίες και η τετράμηνη απομάκρυνση

Η εισαγγελία της Μασσαλίας άνοιξε στις 17 Μαρτίου 2026 προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Κοστά για φερόμενη ηθική και σεξουαλική παρενόχληση, μετά από καταγγελίες που αφορούσαν τη συμπεριφορά του στον εργασιακό χώρο.

Παράλληλα, η Γενική Επιθεώρηση Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γαλλίας πραγματοποίησε ξεχωριστή διοικητική έρευνα, κατά την οποία καταγράφηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, πιέσεις προς εργαζομένους και ευνοιοκρατία.

Οι εξελίξεις οδήγησαν στα τέλη Ιουνίου στην τετράμηνη απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του, με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού.

Η επιστροφή του, ωστόσο, την 1η Νοεμβρίου προκάλεσε νέες αντιδράσεις. Εργαζόμενοι του μουσείου προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επαναφορά του στην προεδρία, ενώ συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι προειδοποίησαν ότι το προσωπικό δεν επιθυμεί να βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με τις συνθήκες που είχε καταγγείλει.

Στις 5 Νοεμβρίου, εργαζόμενοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Μασσαλία κρατώντας πανό με το σύνθημα «Το Mucem κινδυνεύει», ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στο μουσείο.

Η στάση της Μπριζίτ Μακρόν

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, η Μπριζίτ Μακρόν δεν έχει προβεί σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις καταγγελίες εις βάρος του πρώην προσωπάρχη της.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πάντως, οι δύο τους εξακολουθούν να διατηρούν στενή προσωπική σχέση, με την πρώτη κυρία της Γαλλίας να φέρεται ότι επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί του σχεδόν καθημερινά, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

protothema.gr