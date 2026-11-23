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Νέα ένταση στο μέτωπο του Ιράν καταγγέλλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κάνοντας λόγο για πρωτοφανή κλιμάκωση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Ο Τραμπ συνέδεσε την ενίσχυση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Τεχεράνης με την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, την Κυριακή (22/11), ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι όλα τα ιρανικά όπλα αναχαιτίστηκαν χωρίς να προκαλέσουν ζημιές, ενώ κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι η στάση τους ενθαρρύνει το Ιράν. Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και νέων ιρανικών πληγμάτων στο Μπαχρέιν, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε την τελευταία εβδομάδα περισσότερες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από οποιαδήποτε αντίστοιχη περίοδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

«Το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερα drones και πυραύλους την περασμένη εβδομάδα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή εδώ και πάνω από έναν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Επιχείρησε, ωστόσο, να υποβαθμίσει τις επιχειρησιακές συνέπειες των επιθέσεων, διαβεβαιώνοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την απειλή.

«Μην ανησυχείτε, όλα καταρρίφθηκαν και δεν προκάλεσαν καμία ζημιά», έγραψε.

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των πυραύλων και των drones που εκτοξεύθηκαν, ούτε διευκρίνισε σε ποιες συγκεκριμένες επιθέσεις αναφερόταν. Ο ισχυρισμός του για το σύνολο των αναχαιτίσεων δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι ενθάρρυναν την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την αύξηση της ιρανικής στρατιωτικής δραστηριότητας με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η νίκη των πολιτικών του αντιπάλων οδήγησε την Τεχεράνη στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πιο ευάλωτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προβλέψει πως το Ιράν θα γινόταν περισσότερο επιθετικό μετά τις εκλογές, θεωρώντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του.

«Οι Ιρανοί ηγέτες θεωρούν τους Δημοκρατικούς αδύναμους, αναποτελεσματικούς και καταστροφικούς για τη χώρα, αλλά εγώ δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό», ανέφερε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τους Δημοκρατικούς και το Ιράν ότι επιδίωξαν να διατηρήσουν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα πριν από τις εκλογές.

Όπως ισχυρίστηκε, μετά την εκλογική αναμέτρηση οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, ενώ χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα «πολύ παράξενο».

Η τοποθέτησή του ολοκληρώθηκε με τη διαβεβαίωση ότι «στο τέλος, η Αμερική θα νικήσει».

Οι ισχυρισμοί του για σύνδεση της ιρανικής στρατιωτικής δραστηριότητας με την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών αποτελούν πολιτική εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου και δεν συνοδεύτηκαν από αποδεικτικά στοιχεία.

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις Τραμπ σημειώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας περιοχής.

Η Τεχεράνη θεωρείται ύποπτη για ορισμένα από τα πλήγματα, ενώ η συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση έχει αυξήσει τους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές.

Η ασφάλεια της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις χώρες του Κόλπου και τις διεθνείς αγορές, καθώς από την περιοχή διακινείται σημαντικό μέρος του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές μεταφορές.

Επαναλαμβανόμενα ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Στο επίκεντρο της στρατιωτικής έντασης βρίσκεται και το Μπαχρέιν, όπου φιλοξενούνται σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το μικρό βασίλειο του Περσικού Κόλπου έχει δεχθεί επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, παρουσιάζοντάς τες ως αντίποινα για αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι είχαν καταστραφεί αμερικανικά στρατιωτικά συστήματα.

Η συνέχιση των επιθέσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις από χώρες της περιοχής, οι οποίες εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον Περσικό Κόλπο.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η ένταση εντάσσεται στο πλαίσιο του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε, η σύγκρουση έχει προκαλέσει διαδοχικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και αντίποινα, με τις επιπτώσεις της να επεκτείνονται πέρα από την ιρανική επικράτεια.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Μπαχρέιν και οι αναφορές για πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ επαναφέρουν τους φόβους για έναν νέο κύκλο ευρύτερων συγκρούσεων.

Παράλληλα, οι δηλώσεις Τραμπ δείχνουν ότι η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό ζήτημα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και πεδίο εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές επιθέσεις, την ώρα που οι επαναλαμβανόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις διατηρούν την περιοχή σε κατάσταση αυξημένης έντασης.

protothema.gr