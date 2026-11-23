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Μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με γενικευμένη μυασθένεια gravis ενέκρινε στις 18 Νοεμβρίου 2026 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA).

Πρόκειται για το cemdisiran, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία παρεμβολής RNA (siRNA) και χορηγείται με υποδόρια ένεση μόλις τέσσερις φορές τον χρόνο.

Η έγκριση αφορά ενήλικες ασθενείς που διαθέτουν αντισώματα έναντι του υποδοχέα ακετυλοχολίνης (AChR), την πιο συχνή μορφή της γενικευμένης μυασθένειας.

Η μυασθένεια gravis είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα παρεμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ νεύρων και μυών. Προκαλεί μυϊκή αδυναμία που επιδεινώνεται με τη δραστηριότητα και μπορεί να επηρεάσει την όραση, την ομιλία, την κατάποση, την κίνηση και, σε σοβαρές περιπτώσεις, την αναπνοή.

Τι έδειξε η κλινική δοκιμή

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης NIMBLE, μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής φάσης ΙΙΙ.

Έπειτα από 24 εβδομάδες θεραπείας, οι ασθενείς που έλαβαν cemdisiran παρουσίασαν μέση βελτίωση 4,5 μονάδων στην κλίμακα MG-ADL, η οποία αξιολογεί τον αντίκτυπο της νόσου στις καθημερινές δραστηριότητες.

Στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, η αντίστοιχη βελτίωση ήταν 2,2 μονάδες.

Επιπλέον, το 76,6% των ασθενών που έλαβαν τη νέα θεραπεία πέτυχε βελτίωση τουλάχιστον τριών μονάδων, έναντι 44,1% στην ομάδα ελέγχου.

Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε και στην αντικειμενική αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργίας, ενώ τα πρώτα κλινικά οφέλη παρατηρήθηκαν ήδη από τις δύο πρώτες εβδομάδες.

Πώς λειτουργεί

Το cemdisiran μειώνει την παραγωγή της πρωτεΐνης C5, η οποία συμμετέχει σε έναν μηχανισμό του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί βλάβες στη σύνδεση νεύρων και μυών.

Σε αντίθεση με θεραπείες που εμποδίζουν τη δράση της πρωτεΐνης αφού παραχθεί, η νέα τεχνολογία περιορίζει την παραγωγή της σε επίπεδο RNA.

Το αποτέλεσμα είναι παρατεταμένη δράση, που επιτρέπει τη χορήγηση ανά τρεις μήνες.

Η θεραπεία, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, κυρίως για τον κίνδυνο σοβαρών μηνιγγιτιδοκοκκικών λοιμώξεων. Απαιτούνται ειδικά μέτρα πρόληψης, περιλαμβανομένου εμβολιασμού.

Η έγκριση ισχύει προς το παρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αίτηση βρίσκεται υπό αξιολόγηση, με απόφαση να αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.