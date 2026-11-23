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Persona Grata, Τζόρνταν Λέϊν, εκπρόσωπος της Νότιας Ουαλίας ως βουλευτής. Ζήτησε και έλαβε άδεια από την Πρόεδρο της Βουλής, να πει λίγα λόγια. Στα πρώτα έδρανα καθόταν η σύντροφός του. Εκείνος σηκώθηκε από τη δική του θέση, έβαλε το χέρι στη τσέπη, άνοιξε το κουτάκι, φανερώθηκε το διαμαντένιο δακτυλίδι και τη ρώτησε «Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου;». Ένα μεγάλο «ναι» ακούστηκε στο κοινοβούλιο από τους πάντα συγκρατημένους Εγγλέζους.

Στη δική μας Βουλή των Αντιπροσώπων στη Κύπρο, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας μας, η επίσημη ονομασία της αποδίδεται επίσης σε άλλες επίσημες ή διεθνείς γλώσσες ως εξής:

Τουρκικά. Temsilciler Meclisi

Αγγλικά. House of Representatives.

«Η επισημότερη μορφή ειρήνης, είναι να μην έχεις καμία επιθυμία να σε βλέπουν, να σε επικυρώνουν ή και να σε καταλαβαίνουν όλοι».

Ο Επίκτητος (περίπου 50–135 μ.Χ.) Έλληνας Στωικός φιλόσοφος που δίδασκε ότι πραγματική ελευθερία είναι να κυριαρχείς στον εαυτό σου, και όχι να προσπαθείς να ελέγξεις τον κόσμο γύρω σου.

Η φιλοσοφία του έδινε έμφαση στην αυτοπειθαρχία, την ανθεκτικότητα, την αποδοχή, και να εστιάζει μόνο σε ό,τι μπορεί να ελέγξει.

Τώρα που πλέουμε σε πελάγη εκλογών, με ψευδό-φουρτούνες δηλαδή, και πολλά κούφια λόγια, ας επιστρατεύσουμε πάλι τον στωικό Επίκτητο, που εδώ τα κάνει ακόμα πιο λιανά, …, μπας και….

«Η υψηλότερη μορφή ειρήνης είναι να μην έχεις καμία επιθυμία να σε βλέπουν. Δηλαδή να σε επικυρώνουν ψηφίζοντάς σε, έστω κι αν δεν καταλαβαίνουν «γρι».

Ειρήνη και προκοπή θα έρθουν όταν σταματήσεις να εξηγείς τον εαυτό σου, στον καθένα. Δεν έχεις ανάγκη να σε καταλαβαίνουν.

Δεν χρειάζεσαι την έγκριση όλων.

Δεν χρειάζεται να αποδείξεις την αξία σου.

Φυλάξτε αυτό για τις μέρες που θα χρειαστεί να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας ότι η γαλήνη σας δεν απαιτεί την άδεια κανενός άλλου.

Επίκτητος (περίπου 50–135 μ.Χ.) ήταν Έλληνας Στωικός φιλόσοφος . Δίδασκε ότι η πραγματική ελευθερία προέρχεται από το να κυριαρχείς στον εαυτό σου, όχι να προσπαθείς να ελέγξεις τον κόσμο γύρω σου. Γεννημένος σε χρόνια δουλείας, αργότερα έγινε δάσκαλος του Στωικισμού και ίδρυσε μια σχολή στη Νικόπολη. Η φιλοσοφία του έδινε έμφαση στην αυτοπειθαρχία, την ανθεκτικότητα, την αποδοχή και την εστίαση μόνο σε ό,τι βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας. Οι διδασκαλίες του καταγράφηκαν από τον μαθητή του Αρριανό στους Λόγους* και *Εγχειρίδιο).

«Η υψηλότερη μορφή ειρήνης είναι να μην έχεις καμία επιθυμία να σε βλέπουν, να σε επικυρώνουν ή να σε καταλαβαίνουν από κανέναν».

Αυτό είναι το είδος της ειρήνης που έρχεται όταν δεν χρειάζεται πια να εξηγείς τον εαυτό σου.

Δεν έχεις ανάγκη να σε καταλαβαίνουν όλοι.

Δεν χρειάζεσαι την έγκρισή τους.

Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν την αξία σου.

ΥΓ: Φυλάξτε, λοιπόν, αυτό που «συζητάμε» τώρα για τις μέρες που θα χρειαστεί να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας ότι η δική σας γαλήνη δεν απαιτεί την άδεια κανενός άλλου.