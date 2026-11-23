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Τις μέρες αυτές, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες από την εποχή που, ως παιδί, στη νυχτερινή μου προσευχή ενσωμάτωνα και μια δέηση για καλά αποτελέσματα της ομάδας που υποστήριζα φανατικά, σκέφτομαι αρκετά το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο.

Επίκαιρες αφορμές πολλές: το σκηνικό ανομίας σε κεντρικούς δρόμους των κυπριακών πόλεων το οποίο στήνεται κάθε φορά που οι οπαδοί μιας μεγάλης ομάδας «γιορτάζουν» μια επιτυχία της (με την αστυνομία να παρακολουθεί σχεδόν αμέτοχη), η εκδήλωση πολιτικής ταύτισης ομάδας χούλιγκαν της ισχυρότερης κυπριακής «εθνικόφρονος» ομάδας με τον προσφάτως αποφυλακισθέντα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Έλληνα νεοναζί πολιτικό, το ντροπιαστικό για τη δικαιοσύνη κύμα ανακλήσεων ενοχοποιητικών καταθέσεων (που άγγιζαν πρόσωπα και μηχανισμούς κοντά στον βασικό ιδιοκτήτη της πιο δημοφιλούς ελληνικής ομάδας) των μαρτύρων στη δίκη για τη στυγερή δολοφονία του αστυνομικού Λυγγερίδη.

Εγγύτερα, όμως, στην επαγγελματική μου ζωή, καθώς εργάζομαι με παιδιά, μόνιμα παρατηρώ και ανησυχώ για το υπαρξιακό άγχος που δημιουργεί στα αγόρια η ατομική ικανότητα του καθενός ως παίκτη (η οποία συνδέεται άμεσα με το κύρος και την αποδοχή τους στην ομάδα των συνομηλίκων του ίδιου φύλου), αλλά και για τις πιθανές συνέπειες που έχει στη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους η συστηματική παρουσία τους στο γήπεδο ως θεατών (με περισσότερο βεβαρημένα όσα πηγαίνουν στις κερκίδες των οργανωμένων οπαδών, με μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή στα σχετικά τελετουργικά).

Με τα παραπάνω δεν μηδενίζω την ομορφιά του αθλήματος και την απόλαυση που μπορεί να προκαλέσει η παρακολούθηση ενός καλού αγώνα ή, ακόμα περισσότερο, η συμμετοχή σ’ ένα παιχνίδι, από το πιο απλό στην αυλή του σχολείου μέχρι το κανονικό ματς με μια ακαδημία.

Η κριτική μου αφορά το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό θεσμό ο οποίος αναπαραγάγει σε διαφορετικό πλαίσιο τις δομές συναισθημάτων που χρησιμεύουν για την απώλεια ατομικής συνείδησης του στρατιώτη στην ψυχική προετοιμασία για πόλεμο. Λόγω αυτής της απεδαφικοποιημένης μιλιταριστικής εγγενούς διάστασης, βρίσκω ατελέσφορες τις φαντασιώσεις αρκετών αναλύσεων, από αριστερή ή αναρχική αφετηρία, που επιχειρούν να διακρίνουν τους συνδέσμους οπαδών με προοδευτικό πρόσημο από εκείνες με αντιδραστικό.

Παρά την ιστορικά καταγεγραμμένη ύπαρξη μεμονωμένων περιπτώσεων θετικών στάσεων και πρωτοβουλιών, η εμπειρία στην κερκίδα των φανατικών, ανεξαρτήτως ομάδας, έχει συχνά πρωτοφασιστικά χαρακτηριστικά, με βασικά στοιχεία το μίσος για τον αντίπαλο και την εκτόνωση με καταφυγή στη μαζικά ενορχηστρωμένη βία.

Αντί άλλων αφαιρετικών σκιαμαχιών, θεωρώ ότι μπορεί να ενδιαφέρει περισσότερο μια περισσότερο βιωματική προσέγγιση. Η σταδιακή, και μετά απότομη, απεμπλοκή μου από την ταυτότητα του φανατικού οπαδού είναι από τα πράγματα που με κάνουν να βλέπω ευνοϊκά την εφηβεία μου, πέρα από άλλες κρίσεις και παλινωδίες.

Ο πατέρας μου, με τον οποίο είχα μια περισσότερη από το συνηθισμένο εξιδανικευμένη σχέση καθώς, λόγω διαζυγίου των γονιών μου λίγο μετά τη γέννησή μου, τον έβλεπα κυρίως Σαββατοκύριακα, είχε, δίχως να είναι ακραίος, την ΑΕΚ ως πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Για να σας δώσω ένα μέτρο, σε ένα περιστατικό που θυμάμαι έντονα παρά την τότε νεαρότατη ηλικία μου των πέντε ετών, όταν είχε μπει το γκολ του Μπάγεβιτς στον τελικό Κυπέλλου στο Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ το 1978, ο πατέρας μου, από τη χαρά του, με είχε πετάξει, σαν μαντολάτο, στον αέρα για να με πιάσει ο θείος μου τρεις σειρές πιο κάτω.

Μεγάλωσα χωρίζοντας τα αγόρια φίλους και συμμαθητές μου σύμφωνα με την ομάδα που υποστήριζαν, πιστεύοντας αδιόρατα ότι αυτό είχε άμεση σχέση με την ουσία της προσωπικότητάς τους. Τα κορίτσια ανήκαν σε έναν άλλο, υποφωτισμένο, κόσμο. Κάθε δεύτερη Κυριακή πηγαίναμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κερκίδα των επισήμων, και αρκετές φορές εκτός έδρας στην Αθήνα. Στα εύκολα ματς η εμπειρία ήταν γενικά ανέφελη και μπορώ να πω ότι τη θυμάμαι και με κάποια συγκίνηση (παρά τις βρισιές που άκουγα για τους διαιτητές και κάποτε για τους παίχτες).

Στα ντέρμπι, όμως, η ατμόσφαιρα είχε κάτι που θύμιζε αρένα, κολλώδες και ηδονικά απειλητικό. Οι στιγμές των ιαχών και των συνθημάτων έδιναν μια αίσθηση παντοδυναμίας, ότι έβγαινες από τον εαυτό σου και ενωνόσουν με κάτι πολύ μεγαλύτερο, με μια αδιαφοροποίητη μάζα τρομακτικής δύναμης. Ενώ φώναζα και χτυπιόμουν, ένα μικρό κομμάτι του εγκεφάλου μου παρατηρούσε αμήχανα και σιωπηλά τη βλακεία του πράγματος και του φανατικού εαυτού μου.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Ελεύθερα, 22.11.2026