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Στα νομικά υπάρχει μια πολύ περίεργη εκδοχή της δολοφονίας που ονομάζεται «με ενδεχόμενο δόλο». Στην πράξη, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, σε επίπεδο γνώσης, ο δράστης γνωρίζει ότι η πράξη του ενδέχεται να επιφέρει θανατηφόρο αποτέλεσμα. Δεύτερον, σε επίπεδο βούλησης, o δράστης μπορεί να μην επιδιώκει άμεσα τον θάνατο του θύματος ή των θυμάτων αλλά αποδέχεται ότι η πράξη του μπορεί να επιφέρει θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Από το πρώτο έτος της Νομικής, όταν έμαθα για τον ενδεχόμενο δόλο, ανέκαθεν προβληματιζόμουν, αμφέβαλλα ή και οργιζόμουν για την ύπαρξη αυτής της υβριδικής απόχρωσης. Πώς είναι δυνατόν να αποδέχεσαι το ενδεχόμενο να σκοτώσεις κάποιον; Σε τι σε διαφοροποιεί από έναν αποκτηνωμένο δολοφόνο; Τι σημασία έχει αν την ώρα που πατάς τη σκανδάλη, εσύ, με κάποιο εστέτ ύφος, έχεις αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξολοθρεύσεις;

Πριν μερικά χρόνια, σε ένα από τα ταξίδια μου στη Γερμανία, γνώρισα έναν κοινωνικό λειτουργό από το Λεβερκούζεν με τον οποίο κάναμε μακριές κουβέντες πάνω από πολλά kölsch, τυπικά για την περιοχή 200άρια μπυροπότηρα. Ωραίος τύπος, ευθυτενής 55άρης, παλιοροκάς, ενεργός αντιφασίστας. Η κουβέντα ήρθε αναπόφευκτα στον πόλεμο. Ο πατέρας του γλίτωσε την αιχμαλωσία από τους Σοβιετικούς στο τσακ· όχι όμως και πολλοί φίλοι του, από τους οποίους οι περισσότεροι δεν γύρισαν πίσω.

«Τι έκανε στον πόλεμο ο πατέρας σου;», τον ρωτάω αποδεχόμενος το φλερτ με την Πανδώρα. «Ήταν οδηγός τρένου», μου απαντά. Το ηλιόλουστο, υπαίθριο καφενείο νιώθω να το πλακώνει ένα καπάκι παγωνιάς. «Και τι μετέφερε το τρένο του;», τολμώ. «Δεν ξέρω. Ούτε και αυτός ήξερε», με αφοπλίζει.

Στο «ΝΑΖΑ», μεταξύ άλλων, μιλά κι ένας από τους αξιωματικούς της ελίτ ομάδας του IDF που, πίσω από ένα γραφείο στο κέντρο του Τελ Αβίβ, εντόπιζαν μέσω ΑΙ πολυκατοικίες με εκατοντάδες αμάχους οι οποίες τα επόμενα λεπτά επρόκειτο να καταπλακωθούν από το φλεγόμενο τσιμέντο.

Στην ερώτηση πώς γίνεται να ξέρει ότι θα σκοτωθούν άνθρωποι στο σωρό και παρ’ όλ’ αυτά να προχωρά, απαντά περίπου το εξής: «Εγώ βλέπω την οθόνη. Δεν τους σκοτώνω με τα ίδια μου τα χέρια». Ένας άλλος: «Η απόλαυση που παίρνεις όταν σκοτώνεις τόσο κόσμο μαζί είναι απερίγραπτη. Οι ορμόνες εκρήγνυνται». Κι ένας άλλος: «δε μισούμε τους Άραβες. Αλήθεια, δε τους μισούμε».

Ιδού ο τεχνοφεουδαρχικός μηχανισμός της φρίκης: η ανθρώπινη βιολογία στην υπηρεσία της εργοστασιοποιημένης εξόντωσης. Μια βιομηχανία που αυτή τη φορά ξεπερνά δραστικά το εμπόδιο της φυσικής εμπλοκής του γενοκτόνου με πραγματικά θύματα έξω από θαλάμους αερίων και απέναντι από εκτελεστικά αποσπάσματα.

Ένας απόλυτα ανθρώπινος μηχανισμός. Τίποτα το μεταφυσικό. Κανένα απόλυτο κακό. Η δολοφονία απομαγευμένη. Γενοκτονία μέσω zoom. Ψηφιοποιημένος δόλος. Συναισθήματα αναισθητοποιημένα στην προκρούστεια αλγοριθμική κλίνη. Η μόνη γρατζουνιά θα μείνει στην οθόνη από το στυλό που εκσφενδονίστηκε κατά τους πανηγυρισμούς του gamer όταν αλλάζει πίστα. «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο» θα αποφθεγμάτιζε ο Νίτσε.

Θυμήθηκα το πιο… αναλογικών δολοφονικών μεθόδων αριστουργηματικό underground mockumentary «Punishment Park» (1971). Εκεί, φοιτητές που συλλαμβάνονται λόγω της δραστηριοποίησής τους στο αντιπολεμικό κίνημα μεταφέρονται στην καλιφορνέζικη έρημο. Αντί για κάθειρξη, τους δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη τους για τρεις μέρες σε ένα κολαστήριο που μοιάζει με στρατιωτική Disneyland. Αν επιβιώσουν, κερδίζουν την ελευθερία τους. Οι άνθρωποι που τους εξολοθρεύουν παρακολουθούν από μακριά σαν να παίζουν κάποιο παιχνίδι σκοποβολής.

Ανθρώπινη – και γι’ αυτό απόλυτα κτηνώδης – και η εξακολούθηση της καθημερινής ζωής στην επικράτεια του γενοκτόνου. Σειρήνες διακόπτουν το Aperol Spritz ενός ζευγαριού στην κοσμική συνοικία Dizengoff στο Τελ Αβίβ όταν στη Γάζα, όπου διακόπτεται ταυτόχρονα η ζωή δέκα παιδιών, οι σειρήνες δεν προειδοποιούν.

Το έζησα το 2008, όταν επιστρέφοντας από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, φάγαμε πίτσα σε γνωστή αμερικάνικη αλυσίδα του Τελ Αβίβ. Αν δεν υπήρχαν οι Άραβες να καθαρίζουν τους δρόμους τριγύρω, θα νόμιζες ότι είσαι σε κάποιες πιο ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Όπως τα χαρούμενα οικογενειακά τραπέζια μεσοτοιχία με το Άουσβιτς-Μπιρκενάου στη «Ζώνη ενδιαφέροντος» (2023).

Επιμύθιο στο παραμύθι που δεν θα ακούσουν ποτέ τα παιδάκια στο τέλος της ταινίας: Πώς γίνεται ο ισραηλινός στρατός να αποκαλεί τα μελλοθάνατα γυναικόπαιδα με μια παράφραση του ονόματος των μακελάρηδων των Εβραίων; Γλώσσα λανθάνουσα του τρόμου; Φρικτή σύμπτωση; Από τους ΝΑΖΙ στη ΝΑΖΑ, δεν χρειάζεται παρά η κλασική, δοκιμασμένη συνταγή του ενδεχόμενου δόλου.

Ελεύθερα, 22.11.2026