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Στον Γιώργο Ιωάννου, απόστρατο στρατιωτικό, αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στη θέση του Διευθυντή των Φυλακών η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με την ανάληψη των καθηκόντων του να προβλέπεται από τις 2 Νοεμβρίου 2026, υπό τους όρους της σχετικής προσφοράς.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΥ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Φυλακών (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 30.01.2026, αρ. γνωστοποίησης 262), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην επιστολή προσφοράς διορισμού που θα του αποσταλεί, από 02.11.2026, στον ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιο.