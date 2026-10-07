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Γρίφος παραμένει κατά πόσον η νέα επιλογή για την ανέγερση των φυλακών θα προχωρήσει. Υπουργείο Δικαιοσύνης και επηρεαζόμενοι δήμοι τα είπαν χθες για πρώτη φορά μετά την εξαγγελία για ανέγερση των νέων φυλακών στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου και αφού είδαν τα προβλήματα που υπάρχουν, συμφώνησαν να αναμένουν τις μελέτες και το κόστος.

Όπως αποδείχθηκε, ούτε και η δεύτερη επιλογή, μετά τον Μαθιάτη είναι εύκολη, αφού τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλά και στην τελική θα μετρήσει το τελικό ποσό που θα χρεωθεί ο φορολογούμενος. Αν η τελική απόφαση είναι να γίνουν οι φυλακές στην επιλεγείσα περιοχή, τότε θα πρέπει να μετακινηθούν κάποιες μονάδες αφού δεν μπορεί να συνυπάρξουν φυλακές και χοιροστάσια ή εργοστάσιο λυμάτων.

Όπως προκύπτει και από την ίδια την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η τελική απόφαση για την υλοποίηση του έργου θα ληφθεί αφού ολοκληρωθούν το master plan και οι αναγκαίες τεχνικές, περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες και αξιολογηθούν συνολικά όλα τα δεδομένα.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η συνάντηση του Κώστα Φυτιρή με τους δημάρχους των Λατσιών – Γερίου και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου Χρίστου Πιτταρά και Σταύρου Χατζηγιάννη διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα και έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, καταγράφηκαν οι θέσεις και οι εύλογες ανησυχίες των Τοπικών Αρχών και συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου σε όλα τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έχει επιλεγεί κρατικό τεμάχιο στην περιοχή Αγίου Σωζομένου, (σ.σ. έκτασης 1 εκατ. τ.μ.) προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητά του και να προχωρήσει η εκπόνηση του σχετικού master plan και των απαιτούμενων μελετών. Με την ολοκλήρωση του master plan, αυτό θα παρουσιαστεί στις Τοπικές Αρχές και θα ακολουθήσει διαβούλευση, ώστε οι απόψεις και οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους να ληφθούν υπόψη πριν από την οριστικοποίηση του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, εφόσον οι μελέτες επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα του χώρου και τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου, η προώθησή του θα συνδυαστεί με την εξέταση και, στο μέτρο του εφικτού, ικανοποίηση δίκαιων και τεκμηριωμένων αιτημάτων των Τοπικών Αρχών, ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών, περιβάλλοντος και ευρύτερης αναβάθμισης της περιοχής.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι δήμαρχοι έθεσαν επιτακτικά θέμα ασυμβατότητας του χώρου και ζήτησαν είτε να μείνει η περιοχή ως έχει με τη μεταφορά της κτηνοτροφικής ζώνης Δαλιού – Γερίου ή τη δημιουργία νέων φυλακών εκεί με τη μετακίνηση των χοιροστασίων και δημιουργία κτηνοτροφικής ζώνης σε άλλον χώρο. Οι δήμοι δεν είναι εναντίον ενός έργου τεράστιας αξίας, όχι όμως να συνυπάρχει με χοιροστάσια και λύματα.

Στο μεταξύ, το θέμα του υπερπληθυσμού των φυλακών έχει γίνει καθημερινός βραχνάς και για την Αστυνομία, αφού αστυνομικά κρατητήρια μετατράπηκαν και φυλακές με αποτέλεσμα να φιλοξενούν πολλαπλάσιο αριθμό απ’ ότι η χωρητικότητά τους. Παράδειγμα τα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, όπου αντί οκτώ κρατούμενους φιλοξενούν 39. Ήδη, όπως έγραψε ο «Φ», με απόφαση υπουργού Δικαιοσύνης, τα κρατητήρια στη Μεννόγεια θα μετατραπούν σε κεντρικά κρατητήρια της Αστυνομίας, όμως τα έργα αναβάθμισης αργούν. Αναμένεται ότι θα φιλοξενούν 160 με 180 πρόσωπα.

Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια να βρεθούν δεσμοφύλακες για κάλυψη των αναγκών, δεν αποκλείεται να γίνει προκήρυξη κενών θέσεων όπου θα επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων και από Έλληνες ενδιαφερόμενους.

Όσον αφορά τέλος τη διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή Κεντρικών Φυλακών, αυτή έχει «κολλήσει» για λίγο, λόγω ασθενείας ενός εκ των τριών κύριων διεκδικητών. Στον τελικό κατάλογο που κατάρτισε ανεξάρτητο γραφείο, τρία πρόσωπα διεκδικούν επάξια τη θέση, αφού η διαφορά μεταξύ τους είναι μια μονάδα. Πρόκειται για έναν πρώην στρατιωτικό, έναν ακαδημαϊκό και πρόσωπο που εργάστηκε και παλαιότερα στις Φυλακές.