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Η τηλεόραση στην Κύπρο αλλάζει για δεύτερη φορά, καθώς η πρώτη απόπειρα για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ήταν αποτυχημένη.

Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η λήψη των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των νέων συχνοτήτων και της τεχνολογίας DVB T2. Για αυτό και οι τηλεθεατές πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να αποφευχθεί ένα νέο «μαύρο» στους δέκτες τους.

Η διαφοροποίηση στη νέα προσπάθεια έγκειται στην ομαλή και σταδιακή μετάβαση, ώστε να αποφευχθούν τα παρατράγουδα του καλοκαιριού.

Τι αλλάζει

Ο εκπρόσωπος της Hellas SAT Πέτρος Θεοχαρίδης, μιλώντας στο philenews, εξήγησε ότι αυτό που άλλαξε τώρα είναι η μείωση των απαιτήσεων στην ποιότητα λήψης, δηλαδή τηλεοράσεων – κεραιών. «Πλέον όλα τα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν high definition (HD) και μέσα στο διάστημα των τριών μηνών που πέρασε, πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν συντονιστεί με επιτυχία».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών ακόμη δεν προέβη στις απαραίτητες ρυθμίσεις στις συσκευές του για να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα.

Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για πλήρη μετάβαση. «Θα είναι μια ομαλή και σταδιακή μετάβαση. Στις 10 Οκτωβρίου δεν θα γίνει switch off το σύστημα της Velister». Όπως εξήγησε, αρχικά θα απενεργοποιηθούν οι μικροί πομποί της Velister, οι οποίοι δεν επηρεάζουν πολύ κόσμο. Ο κ. Θεοχαρίδης εξήγησε ότι έτσι θα διαφανούν τα προβλήματα και θα είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Στη συνέχεια θα σβήσουν και οι μεγάλοι πομποί.

Ακόμη, ανέφερε ότι στόχος είναι η μετάβαση να ολοκληρωθεί πριν την εμπορική τηλεοπτική περίοδο των Χριστουγέννων. «Υπάρχει περιθώριο μέχρι τον Νοέμβρη, αν και δεν έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι τελευταίοι πομποί που θα σβήσουν είναι αυτοί στη Βαβατσινιά και Μαδαρή», είπε.

Όσον αφορά τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί προ μηνών, ανέφερε ότι το βασικό ζήτημα ήταν η αυτόματη αναζήτηση των καναλιών. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περάσαμε σε υψηλού επιπέδου ψηφιακό σήμα και υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις», είπε.

Συμπλήρωσε ότι το τελευταίο τρίμηνο τα συνεργεία της Hellas SAT, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, επισκέφθηκαν πολλά νοικοκυριά και διάφορα σημεία για αποκατάσταση προβλημάτων.

Πρόβλημα σε τηλεοράσεις γνωστού κατασκευαστή

Αξίζει να σημειωθεί ότι γνωστή εταιρεία που κατασκευάζει τηλεοράσεις παρουσιάζει προβλήματα στη λήψη των συχνοτήτων.

Για αυτό τον λόγο ήρθε στην Κύπρο εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό, έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. «Κάποια μοντέλα δεν λαμβάνουν τις νέες συχνότητες και έτσι έχει τροχοδρομηθεί η αναβάθμιση των συσκευών».

Τι πρέπει να κάνουν οι τηλεθεατές μέχρι το Σάββατο

Όπως προαναφέραμε, αρκετοί τηλεθεατές δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις και αν δεν το πράξουν μέχρι το Σάββατο, τότε θα πέσει πάλι «μαύρο» στις οθόνες τους.

Ο κ. Θεοχαρίδης εξήγησε ότι πρόκειται για μια απλή αυτόματη αναζήτηση των καναλιών και αν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τεχνικό τμήμα στο 22000737 για να ζητήσουν βοήθεια. «Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να καλέσουν κάποιο τεχνικό».

Όσον αφορά τις παλιές τηλεοράσεις, θα χρειαστούν έναν αποκωδικοποιητή, ο οποίος στοιχίζει 30-35 ευρώ.

Ωστόσο, ο κ. Θεοχαρίδης επεσήμανε ότι μέσα στο χρονικό διάστημα που πέρασε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσες πολλές οι παλιές τηλεοράσεις που χρειάζονται αποκωδικοποιητή. «Τη δεδομένη στιγμή καταγράφονται πολλές απορίες παρά παράπονα», ανέφερε.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα

Επιπλέον, εξήγησε ότι ορισμένα ορεινά χωριά ουδέποτε λάμβαναν το σήμα της Velister, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να λάβουν και το σήμα της Hellas SAT. «Υπάρχει συμφωνία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και η Hellas SAT έχει παραγγείλει ειδικούς πομπούς που θα καλύψουν και αυτές τις περιοχές».

Ακόμη, ανέφερε ότι προέκυψε πρόβλημα και στις κοινότητες Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου λόγω ιδιομορφίας του σήματος. «Χθες ήταν στο σημείο τα συνεργεία μας μαζί με το Υφυπουργείο για να ρυθμίσουν το σήμα. Το πρόβλημα δημιουργείται λόγω παρεμβολών από τη Συρία και για αυτό τον λόγο προβήκαμε σε τροποποιήσεις στην κατεύθυνση των πομπών».

Σημείωσε ότι η ψηφιακή μετάβαση φέρνει αλλαγές στην ποιότητα της εικόνας. «Αυτό θα το διαπιστώσει ο τηλεθεατής κυρίως στις αθλητικές εκπομπές ή σε υψηλής ποιότητας κινηματογραφικές ταινίες. Είναι ένα σύστημα το οποίο έπρεπε να εφαρμοστεί πριν από μια δεκαετία, όπως έγινε και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να ελέγξουν την κατεύθυνση κεραιών, την ποιότητα καλωδίου και την ποιότητα συνδέσεων. «Είναι τα τρία μυστικά που επιλύουν τα προβλήματα».