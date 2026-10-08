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Το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εξετάζει σε προχωρημένο στάδιο το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE), σύμφωνα με την Calcalist. Η πιθανή εξαγορά θα εξασφάλιζε στο ισραηλινό χρηματιστήριο παρουσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη στρατηγική του για διεθνή επέκταση μέσω εξαγορών και συνεργασιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το TASE, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιτάι Μπεν-Ζεέβ, προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό που ετοιμάζει η κυπριακή κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ. Συμμετοχή αναμένεται και από άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ωστόσο, ούτε η διεύθυνση ούτε το διοικητικό συμβούλιο του TASE έχουν λάβει οριστική απόφαση. Αυτή αναμένεται μετά την επίσημη προκήρυξη του διαγωνισμού, όταν θα γίνουν γνωστά τα κριτήρια συμμετοχής.

Η εκτιμώμενη αξία της συναλλαγής κυμαίνεται μεταξύ €20 εκατ. και €40 εκατ. Το ΧΑΚ ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος και τα ετήσια έσοδά του υπολογίζονται σε €4 εκατ. έως €7 εκατ. Κατά την Calcalist, τα μεγέθη αυτά αφήνουν περιθώρια ανάπτυξης υπό έναν ιδιώτη ιδιοκτήτη, μέσω αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας και δημιουργίας νέων πηγών εσόδων.

Συγκριτικά, το TASE κατέγραψε το 2025 έσοδα περίπου €160 εκατ. και καθαρά κέρδη περίπου €51 εκατ., ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σε περίπου €3,5 δισ.

Η αξία του ΧΑΚ συνδέεται όχι μόνο με τις υφιστάμενες δραστηριότητές του, αλλά και με τις υποδομές διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ως χρηματιστηρίου της ΕΕ.

Από το 2006, το ΧΑΚ λειτουργεί σε κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να προσφέρει στο ελληνικό χρηματιστήριο πλεονέκτημα εφόσον διεκδικήσει την εξαγορά.

Το προσφερόμενο τίμημα αναμένεται να αντιστοιχεί στο 70% της αξιολόγησης των προσφορών και τα ποιοτικά κριτήρια στο υπόλοιπο 30%. Η κυβέρνηση επιδιώκει την προσέλκυση διεθνούς χρηματιστηριακού ομίλου ή στρατηγικού επενδυτή, ικανού να αυξήσει σημαντικά τον όγκο συναλλαγών, που παραμένει χαμηλός και επηρεάζει την κερδοφορία.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ΧΑΚ προέρχεται σήμερα από υπηρεσίες εκκαθάρισης και συναλλαγές σε ξένα εταιρικά ομόλογα. Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης αναμένεται επίσης να καταβληθούν φιλοδωρήματα αφυπηρέτησης σε εργαζομένους.

Η Calcalist αναφέρει ότι, μετά την κοινοβουλευτική έγκριση της σχετικής νομοθεσίας, ο πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, έθεσε ως στόχο τη μετατροπή του σε ανταγωνιστικό περιφερειακό κέντρο κεφαλαιαγοράς για την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως δήλωσε, η ιδιωτικοποίηση θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, διεύρυνση υπηρεσιών και προϊόντων και λειτουργία με αρχές του ιδιωτικού τομέα.

Το μοντέλο διαχείρισης πολλών χρηματιστηρίων από έναν όμιλο εφαρμόζεται διεθνώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Euronext, η οποία διαχειρίζεται χρηματιστήρια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και εξαγόρασε πέρυσι το Χρηματιστήριο Αθηνών έναντι €413 εκατ. Αντίστοιχα, η ICE διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και άλλα χρηματιστήρια.

Η πιθανή εξαγορά συνδέεται με το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε το TASE τον Σεπτέμβριο για δημιουργία εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών. Το χρηματιστήριο, οι οίκοι εκκαθάρισης και οι δραστηριότητες δεικτών, δεδομένων και τεχνολογίας θα λειτουργούν ως ξεχωριστές εταιρείες.

Η νέα δομή αποσκοπεί στη διευκόλυνση εξαγορών και συνεργασιών. Το TASE στοχεύει σε ετήσια αύξηση εσόδων 15% έως 18% μέχρι το 2031, με προοπτική τα έσοδα να φθάσουν το 1 δισ. σέκελ ήδη από το 2028.