Το πράσινο φως από τη Γενική Εισαγγελία αναμένουν οι αρμόδιοι με το κυπριακό Χρηματιστήριο, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού. Το οποίο στάδιο, είναι η προκήρυξη προσφορών για τον επενδυτή που θα αναλάβει την κυπριακή χρηματαγορά.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος μετά την ομόφωνη ψήφιση της νομοθεσίας από την Βουλή, σημειώνοντας ότι αυτή η εξέλιξη επιτεύχθηκε μετά από χρόνια προσπάθειών και αποτελεί κομβικό σημείο για την παραπέρα εξέλιξη της κυπριακής χρηματαγοράς. Όπως είπε, πλέον αναμένουμε το πράσινο φως από την Εισαγγελία για να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης προσφορών για τον επενδυτή. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα όπως η όλη διαδικασία κινηθεί με γοργούς ρυθμούς, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις σε αυτό το πεδίο τρέχουν και δεν θα πρέπει να μείνουμε πίσω. Ερωτηθείς κατά πόσο ικανοποιεί η τελική νομοθεσία που ψηφίστηκε, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε θετικά, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η απόφαση της Βουλής ήταν ομόφωνη.

Πλέον, ανοίγεται μια νέα σελίδα για το κυπριακό Χρηματιστήριο και ζητήσαμε από τον κ. Χριστοδουλίδη την άποψη του κατά πόσο οι προσδοκίες που δημιουργούνται μετά από αυτή την εξέλιξη είναι υπερβολικές ή κατά πόσο θα έχει όντως την ευκαιρία να μετεξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο Οργανισμό σε σχέση με αυτόν που είναι σήμερα. «Θεωρώ ότι όντως έρχονται πολύ καλύτερες μέρες για το ΧΑΚ», ήταν η απάντηση του προέδρου του Συμβουλίου. Για να προσθέσει όμως ότι αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και από τον επενδυτή που θα επιλεγεί. Θα πρέπει να δούμε το business plan του και πώς σκοπεύει να αναπτύξει την κυπριακή χρηματαγορά. Ο Οργανισμός που θα επιλεγεί θα πρέπει να ενσκήψει στο ΧΑΚ και να προχωρήσει στις κινήσεις εκείνες, οι οποίες θ’ αποβούν όντως προς το συμφέρον του, συνέχισε.

Ενδεχόμενη εμπλοκή του Euronext

Προ ημερών, δημοσίευμα του ελλαδικού «Newmoney» αναφέρθηκε στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ. Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφερόταν στη σχέση του ΧΑΚ με το αθηναϊκό χρηματιστήριο και στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός δίπολου, το οποίο θα μπορεί να έχει κομβικό ρόλο στην αγορά. Ως δεύτερο σημείο, αναφερόταν στο ενδεχόμενο εμπλοκής στην πορεία ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ από το Euronext. Αναλυτικότερα, σημειώνει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα: «Ο ρόλος του Euronext καθίσταται κομβικός. Ο όμιλος, που ήδη ελέγχει μια σειρά από μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια —Παρίσι, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών— αποτελεί τον πιθανότερο στρατηγικό εταίρο και για την Κύπρο. Διαχειρίζεται περίπου το 25% των ευρωπαϊκών συναλλαγών μετοχών, αξιοποιώντας προηγμένες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, και έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς. Η ενδεχόμενη ένταξη του ΧΑΚ σε ένα τέτοιο δίκτυο θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Σήμερα, η κυπριακή αγορά παραμένει μικρή, με περιορισμένη ρευστότητα και μόλις 48 εισηγμένες εταιρείες. Το βασικό της πρόβλημα δεν είναι η ποιότητα, αλλά η έλλειψη βάθους και όγκου συναλλαγών. Η είσοδος ενός μεγάλου διαχειριστή αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα, να μειώσει τα τεχνικά εμπόδια και να αυξήσει την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια».

Δίπολο Ελλάδας – Κύπρου

Όσον αφορά στη διασύνδεση των δυο Χρηματιστηρίων Ελλάδας και Κύπρου, το δημοσίευμα σημειώνει ότι «η διασύνδεση του ΧΑΚ, με το ελληνικό χρηματιστηριακό σύστημα, δημιουργεί συνέργειες που ενισχύουν το δίπολο Ελλάδας–Κύπρου. Η κοινή γεωγραφική και πολιτισμική βάση, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή εποπτεία, καθιστούν τις δύο αγορές συμπληρωματικές. Η Ελλάδα προσφέρει μεγαλύτερο μέγεθος και βάθος, ενώ η Κύπρος ευελιξία και στρατηγική θέση».

Οι επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης

Στο δημοσίευμα του «Newmoney» γίνεται αναφορά και στις αλλαγές που πιθανό να προκύψουν μετά την ιδιωτικοποίηση. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «οι μικρότερες εισηγμένες εταιρείες, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη συμμόρφωσης και λειτουργίας, τα οποία συνοδεύουν συνήθως την αναβάθμιση των αγορών, με πιθανή συνέπεια κάποιες από αυτές να δυσκολευτούν να παραμείνουν εισηγμένες. Από την άλλη πλευρά, ανοίγεται ο δρόμος για την είσοδο μεγαλύτερων εταιρειών, ακόμη και από το εξωτερικό, που θα δουν την Κύπρο ως πύλη προς την Ευρώπη αλλά και ως κόμβο σύνδεσης με τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η αναβάθμιση των υποδομών —σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και εποπτείας— θα φέρει την αγορά πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αυξάνοντας την αξιοπιστία της. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη ορατότητα για τις κυπριακές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να προσεγγίσουν διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια που μέχρι σήμερα δεν δραστηριοποιούνταν στην αγορά. Ο τραπεζικός κλάδος αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή. Οι κυπριακές τράπεζες, έχοντας πλέον ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και επαρκή ρευστότητα, μπορούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής. Η αναβάθμιση του ΧΑΚ θα τους επιτρέψει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο σε εκδόσεις μετοχών, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι μεταξύ επιχειρήσεων και αγορών».

Πρέπει να υποβληθεί προσφορά

Ζητήσαμε από τον πρόεδρο του ΧΑΚ να σχολιάσει τα πιο πάνω σημεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα του «Newmoney». Αναφορικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής του Euronext, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αυτό είναι όντως ένα ορατό ενδεχόμενο, από τη στιγμή μάλιστα που πρόσφατα έχει αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν σημαίνει αυτόματα ότι η συνεργασία ΧΑΚ και ΧΑΑ θα φέρει το Euronext στην Κύπρο. Θα πρέπει να υποβάλει κανονικά προσφορά όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία και να κριθεί όπως οι υπόλοιποι. Σε σχέση με το δίπολο Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε κατ’ αρχήν ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε μετοχική σύνδεση μεταξύ των δυο χρηματαγορών. Η συνεργασία αφορά την κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης και επικεντρώνεται στη στρατηγική διασύνδεση των αγορών, την κοινή συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς (SDR) και την αναβάθμιση υπηρεσιών. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια μακροχρόνια στρατηγική επιλογή για τη στήριξη των κεφαλαιαγορών Κύπρου και Ελλάδας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επενδυτών στις δύο αγορές.