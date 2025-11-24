Στα χέρια ιδιώτη στρατηγικού επενδυτή, εκτιμάται πως θα περάσει το ΧΑΚ μέχρι το τέλος του 2026, αφού προηγουμένως θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης του χρηματιστηρίου.

Στη Βουλή εκκρεμεί σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα αναθεωρηθεί μετά από διαβουλεύσεις του χρηματιστηρίου με το υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του χρηματιστηρίου για το 2026, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης, ανέφερε πως έχουν διαφοροποιηθεί τα έγγραφα του διαγωνισμού οδηγήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Το υπουργείο Οικονομικών και το γραφείο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων βρίσκονται με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Όπως λέχθηκε από πλευράς του ΧΑΚ, μετά την προώθηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για την αποκρατικοποίηση, θα πρέπει να εγκριθεί πριν την ολοκλήρωση της θητείας της υφιστάμενης Βουλή, δηλαδή πριν από το Μάρτιο του 2026. Στη συνέχεια, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ενώ εκτιμάται πως ο επενδυτής θα εξευρεθεί έξι μήνες μετά.

Υπενθυμίζεται πως κατά τις συζητήσεις του νομοσχεδίου στη Βουλή, αποτελούσε τα κριτήρια για επιλογή του επενδυτή. Οι βουλευτές διαφωνούν με την πρόνοια όπως η υψηλότερη τιμή (προσφορά) να αποτελεί καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει το ΧΑΚ, αλλά βαρύνουσα σημασία να έχουν τα ποιοτικά κριτήρια των ενδιαφερομένων. Μάλιστα, είχαν προειδοποιήσεις πως εάν η εκτελεστική εξουσία δεν διαφοροποιούσε τη συγκεκριμένη πρόνοια, θα κατέθεταν τροπολογίες.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, σε προηγούμενη παρέμβαση της στην Επιτροπή Οικονομικών είχε δηλώσει, πως το κράτος θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως ιδιώτης επενδύτης και να επιλέξει την υψηλότερη προσφορά. Συμφώνησε με το κριτήριο της υψηλότερη τιμή, τονίζοντας πως κάποιοι όροι του διαγωνισμού δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τους επενδυτές. Να σημειωθεί πως για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου των εργαζόμενων που δεν θα μεταφερθούν στο Δημόσιο, περιλαμβάνονται πιστώσεις €1.7 εκατ.