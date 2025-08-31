Ελάχιστες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληροί ο στρατηγικός επενδυτής που θα επιλεγεί για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το υπουργείο Οικονομικών μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τον περασμένο Ιούλιο όταν συζητείτο το σχετικό νομοσχέδιο, προχώρησε σε αναθεώρησή του.

Σε σχέση με την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή (επιλογή επενδυτή που πληροί τον σχετικό ορισμό και υπέβαλε την υψηλότερη τιμή), σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών αναθεωρήθηκε το άρθρο 4(2) ώστε να υφίσταται δυνατότητα στα έγγραφα του διαγωνισμού πώλησης του ΧΑΚ να περιλαμβάνουν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (ποιοτικά κριτήρια).

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχέδιου η πώληση σε στρατηγικό επενδυτή μετοχών εταιρείας ειδικού σκοπού που θα δημιουργηθεί και στην οποία θα μεταβιβασθούν και μεταφερθούν οι εργασίες, αρμοδιότητες, δραστηριότητες και λειτουργίες του χρηματιστηρίου, καθώς και στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του, θα γίνεται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας διαγωνισμού.

Παράλληλα, η διαδικασία διαγωνισμού για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους της Δημοκρατίας, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, διασφαλίζοντας τα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας.

Τα στάδια αποκρατικοποίησης

Για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ θα ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα. Το κράτος θα προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θέτει ως κριτήριο για την προεπιλογή όπως τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εμπίπτουν πλήρως στον ορισμό του όρου «στρατηγικός επενδυτής».

Επίσης, τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων προσώπων, καθώς και πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, μόνο από όσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν το προφίλ του στρατηγικού επενδυτή και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού.

Αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες θα επιλεγεί ο στρατηγικός επενδυτής που υπέβαλε την υψηλότερη τιμή ανά μετοχή σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Τα “ναι” και τα “όχι” του ΥΠΟΙΚ

Την ίδια ώρα, αναθεωρήθηκαν κάποιες επιπρόσθετες πρόνοιες στο νομοσχέδιο που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού. ΣΕΚ και ΠΕΟ με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών είχαν ζητήσει την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε το Υπουργείο φαίνεται να ικανοποιούν εν μέρει τους επηρεαζόμενους, καθώς κάποια ζητήματα που έθετε το συνδικαλιστικό κίνημα έμειναν εκτός. Μεταξύ άλλων, οι τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν το ζήτημα των προαγωγών του προσωπικού του ΧΑΚ που θα μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία, για να διασφαλιστούν οι προοπτικές ανέλιξης τους.

Βάσει του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, μόνο οι θέσεις εισδοχής (δηλ. Α2,5,7 και Α8,10,11) που κενώνονται από υπαλλήλους που επιλέγουν το Σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης δεν μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία.

Οι υπόλοιπες θέσεις προαγωγής μεταφέρονται και όταν πληρωθούν από προσωπικό του ΧΑΚ ιεραρχικά κατώτερης κλίμακας θα σημειώνονται με διπλό σταυρό. Με τις συγκεκριμένες αλλαγές, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, συμφωνούν και οι εκπρόσωποι του προσωπικού του ΧΑΚ, δηλαδή οι συντεχνίες.

Ωστόσο, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε σχέση με τα Ταμεία Ευημερίας και Συμπληρωματικών Παροχών. Συγκεκριμένα, δεν θα αλλάξει η πρόνοια που σχετίζεται με τη διάλυση του Ταμείου Ευημερίας κατά την ημερομηνία αναφοράς και ο διαμοιρασμός της καθαρής περιουσίας του στα μέλη του, καθώς και κατάργηση του Ταμείου Συμπληρωματικών Παροχών.

Εξάλλου, το υπόλοιπο του Ταμείου Συμπληρωματικών Παροχών θα πρέπει να τύχει διαχείρισης χωρίς κρατική εμπλοκή. Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε μετά τις θέσεις που διατύπωσε η Νομική Υπηρεσία, η οποία δεν συναίνεσε στη συνέχιση του Ταμείου Ευημερίας για τους υπαλλήλους του ΧΑΚ που θα μεταφερθούν στο Δημόσιο.

Όπως υποστηρίζει το αρμόδιο Υπουργείο, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων εντός της δημόσιας υπηρεσίας, αφού πέραν όλων των ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων οι μεταφερθέντες υπάλληλοι θα επωφελούνται και μέσω του Ταμείου Ευημερίας. Παράλληλα, σημειώνει πως, η συνέχιση του Ταμείου Ευημερίας, πέραν της διάκρισης που θα δημιουργούσε εντός της δημόσιας υπηρεσίας, θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο (πέραν του μισθολογίου, συνεισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, ΓΕΣΥ, συντάξεις κτλ) τα δημόσια οικονομικά.