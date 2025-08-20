Στην συμπερίληψη ασφαλιστικών δικλείδων, για να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς στη Δημοκρατία, μετά την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου (ΧΑΚ), προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Ετοίμασε εννέα επιπρόσθετα νομοθετήματα τα οποία συμπληρώνουν το βασικό νομοσχέδιο της αποκρατικοποίησης του χρηματιστηρίου που βρίσκεται ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Με τα προσχέδια των τεσσάρων νομοσχέδιων και των πέντε κανονισμών, τα οποία τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται η λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς μετά την κατάργηση του νόμου του ΧΑΚ.

Πρόκειται για τα νομοσχέδια περί Εισαγωγής Αξιών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων, περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταργητικός) και περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Καταργητικός). Επίσης αφορούν τα προσχέδια των κανονισμών περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταργητικός), περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αύλων Κινητών Αξιών) (Καταργητικός), περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Συντάξεις Και Χορηγήματα) (Καταργητικός), περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Καταργητικός) και περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας) (Καταργητικός). Σημειώνεται πως για την ετοιμασία των νομοθετημάτων λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις και οι απόψεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ρυθμίσεις για να μην υπάρξει κενό

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εισαγωγής Αξιών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά Νόμος του 2025», σε αυτό περιλαμβάνονται οι πρόνοιες της Οδηγίας 2001/34/EC για την εισαγωγή αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά (που σήμερα βρίσκονται στο βασικό Νόμο του ΧΑΚ) ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στην εναρμόνιση της Κύπρου με την Οδηγία. Οι πρόνοιες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα αντικατασταθούν με την προώθηση του Listing Act Package -Κανονισμός (ΕΕ) 2024/2809, Οδηγία (ΕΕ) 2024/2810, Οδηγία (ΕΕ) 2024/2811], το οποίο τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούνιο 2026. Με την ψήφιση εναρμονιστικού νομοσχεδίου για το Listing Act, θα καταργηθεί ο νόμος περί Εισαγωγής Αξιών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά Νόμος. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών υποδεικνύει πως η κατάργηση των νομοθεσιών του ΧΑΚ που ισχύουν, θα πραγματοποιηθεί κατά ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την οποία μεταβιβάζονται οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ΧΑΚ σε εταιρεία ειδικού σκοπού. Μέχρι τότε, το Χρηματιστήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να εκτελεί τις αρμοδιότητες του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, επί των νομοθετημάτων.

Σεπτέμβριο η Βουλή θα εξετάσει εκ νέου το νομοσχέδιο

Σε σχέση με το νομοσχέδιο της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ που βρίσκεται στη Βουλή, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα το βάλουν εκ νέου στο μικροσκόπιο τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται οι απαιτούμενες διατάξεις για αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η διαδικασία πώλησης σε στρατηγικό επενδυτή των μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού που συστάθηκε για να λειτουργήσει ως μέσο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, τα στάδια της ιδιωτικοποίησης, τη μεταβίβαση και μεταφορά εργασιών και αρμοδιοτήτων καθώς τη μεταφορά προσωπικού στο υπουργείο Οικονομικών ή την παροχή αποζημίωσης μέσω σχεδίου εθελούσιας αφυπηρέτησης. Υπενθυμίζεται πως κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχέδιου στη Βουλή, είχαν εκφραστεί έντονες επιφυλάξεις, καθώς δεν έχουν διασφαλιστεί πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως είχαν υποστηρίξει στη Βουλή, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ άλλα συμφωνήθηκαν με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα τελικά περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο, τα οποία επηρεάζουν τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού. Μάλιστα, είχαν, κάνει λόγο και για μονομερή κατάργηση των ωφελημάτων του προσωπικού και των συμφωνημένων σχεδίων υπηρεσίας.

Λόγω αυτής της εμπλοκής, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών κάλεσαν το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τους επηρεαζόμενους για να επιλυθούν τα όποια προβλήματα. Η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ περνά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή στο ΧΑΚ περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου και συγκεκριμένα στο 7ο αίτημα. Η Δημοκρατία αναμένεται να υποβάλει το σχετικό αίτημα πληρωμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το τέλος του έτους. Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει προσπάθειες να προχωρήσει σε σχετικά διαβήματα στην ΕΕ για να αναθεωρηθεί το ορόσημο, έτσι ώστε αντί για την εξεύρεση επενδυτή, η υποχρέωση να αντικατασταθεί με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.