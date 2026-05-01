Ευτυχώς που αυτή τη φορά μια κυβερνητική παρέμβαση που χρεώνει ολιγωρία ή καθυστέρηση στην υπηρεσία της ΑΗΚ για ανάληψη ειλημμένης υποχρέωσης δεν οδηγεί σε αντιπαράθεση.

Έγραψε χθες η Stockwatch ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε την Τετάρτη επιστολή στον πρόεδρο του δ.σ. της ΑΗΚ και σε αυτήν, ανάμεσα σε άλλα, του επισημαίνει πως η ΑΗΚ δεν έχει στείλει στο αρμόδιο υπουργείο και άλλες υπηρεσίες τα στοιχεία που είχε δεσμευτεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο να στείλει, αναφορικά με το αίτημά της να χρηματοδοτηθούν οι νέες γεννήτριες στη Δεκέλεια με συμμετοχή και το κρατικού ταμείου, όχι μόνο του ταμείου του ημικρατικού οργανισμού.

Από την ΑΗΚ μάς ανέφεραν χθες ότι η επιστολή Χριστοδουλίδη δεν εμπεριέχει τον χαρακτήρα προεδρικής κατσάδας, όπως γράφτηκε.

Ο πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου είπε στη στήλη όταν ρωτήθηκε πως η επιστολή του Προέδρου είναι γραμμένη σε εποικοδομητικό και ευγενικό τόνο και σε αυτήν ξεκαθαρίζεται σε γενικές γραμμές πως δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης της πολιτικής απόφασης της Κυβέρνησης -μετά και από συναφείς τεχνοκρατικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών- να τύχει αναβάθμισης ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός στη Δεκέλεια, ώστε να συνεχίσει να είναι, μαζί με το Βασιλικό, οι βασικοί πυλώνες της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής από την ΑΗΚ. Αυτή διαβεβαίωση είναι ουσιαστικής σημασίας για την ΑΗΚ και τους εργαζόμενους.

Ο κ. Πέτρου επιβεβαίωσε πως στην επιστολή επισημαίνεται από τον Πρόεδρο η καθυστέρηση της ΑΗΚ να ετοιμάσει και να στείλει τα στοιχεία που της ζητήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2025. Και ο κ. Πέτρου συμφωνεί πως υπήρξε καθυστέρηση από την Αρχή Ηλεκτρισμού, αλλά διαβεβαίωσε πως δόθηκαν ήδη οδηγίες να γίνει ταχύτατα η επιλογή ενός ιδιωτικού συμβουλευτικού γραφείου για να ετοιμάσει τη μελέτη που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί το αίτημα να επιμεριστεί το κόστος για τις τρεις γεννήτριες στη Δεκέλεια σε όλους τους καταναλωτές ρεύματος και όχι μόνο σε αυτούς της ΑΗΚ.

Ο κ. Πέτρου ενημέρωσε πως τον περασμένο Σεπτέμβριο έγιναν επαφές με το αρμόδιο υπουργείο και την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και συζητήθηκε το αίτημα της ΑΗΚ. Από πλευράς Κυβέρνησης διεφάνη η ύπαρξη προθυμίας να συμβάλει στην ικανοποίηση του αιτήματος από την Έφορο και σε επόμενη φάση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, στις Βρυξέλλες, αλλά κρίθηκε αναγκαία η ετοιμασία και κατάθεση μελέτης που θα δικαιολογεί τη συμμετοχή του κράτους ή των φορολογουμένων στην πληρωμή των 140 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα στοιχίσουν οι τρεις νέες γεννήτριες που θα κατασκευάσει η Siemens, χωρίς να κριθεί αυτή η συμβολή ασύμβατη κρατική χορηγία. Το περιεχόμενο της μελέτης θα αξιολογηθεί σε πρώτη φάση από την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων.

Δυστυχώς υπήρξε κάποια καθυστέρηση από μέρους μας, είπε ο πρόεδρος της ΑΗΚ, αλλά τόνισε πως θα καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες ώστε τέλη Μαϊου ή αρχές Ιουνίου η μελέτη να είναι έτοιμη για παράδοση.

Η ετοιμασία της μελέτης δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση σε άλλες εργασίες σχετικές με την προμήθεια των νέων γεννητριών, αφού ήδη η ΑΗΚ έχει συμφωνήσει με τη Siemens για το ακριβές περιεχόμενο της παραγγελίες, στο πλαίσιο απευθείας διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, η μελέτη θα τρέξει στον χρόνο κατά τον οποίο οι γεννήτριες θα είναι στη φάση της κατασκευής.

Παράλληλα, όμως, η ΑΗΚ θα πρέπει να δρομολογήσει την προκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση εγκαταστάτη των γεννητριών, καθώς η συμφωνία με τη Siemens προβλέπει μόνο την κατασκευή των γεννητριών, όχι την εγκατάσταση και τη διευθέτηση της λειτουργίας τους.

Η παρέμβαση του Προέδρου ακολούθησε δηλώσεις που είχε κάνει για την εν λόγω αργοπορία, πριν από 15 μέρες περίπου, ο υπουργός Μιχάλης Δαμιανός, μετά από συναντήσεις που είχε με το δ.σ. και τις συντεχνίες της ΑΗΚ.