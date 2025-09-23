Τελεσίγραφο δίνουν τα κόμματα στην Κυβέρνηση για να βρει μια κοινά αποδεκτή φόρμουλα με την οποία η υψηλότερη τιμή που θα υποβάλει κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής για τη διαχείριση του ΧΑΚ δε θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για να κλειδώσει η πώληση και η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου.

Μάλιστα, σε μια εβδομάδα, εάν το υπουργείο Οικονομικών δεν καταθέσει νέο αναθεωρημένο νομοσχέδιο για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού διαβουλευθεί με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και τη διοίκηση του ΧΑΚ, τα κόμματα δήλωσαν χθες ότι θα καταθέσουν τροπολογίες, για να φέρουν στα μέτρα τους το νομοσχέδιο, έτσι ώστε η αποκρατικοποίηση του χρηματιστηρίου να είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, όπως το αντιλαμβάνονται.

Η προσπάθεια των κομμάτων θα είναι κοινή. Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σημείωσε πως η υποπαράγραφος στο νομοσχέδιο που δίνει υπεροχή στην υψηλότερη τιμή δεν είναι αποδεκτή, χωρίς παράλληλη και ισότιμη στάθμιση των ποιοτικών κριτηρίων.

Κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να διαβουλευθεί με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και το ΧΑΚ, για να αναιρεθεί η κυριαρχία της υψηλότερης τιμής και να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα ποιοτικά κριτήρια. Όπως είπε, δεν είναι η υψηλότερη τιμή το μέλλον της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, δήλωσε πως, παρόλο που είναι υπέρ της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ, αν παραμείνει ως έχει το άρθρο που αφορά την ψηλότερη τιμή θα αποτελεί λόγος καταψήφισης του νομοσχεδίου, καθώς δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, σημείωσε πως λόγω της εμπειρίας των ιδιωτικοποιήσεων τα συγκεκριμένα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί. «Ο απολυτός γνώμονας είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον» συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, πρότεινε να περιληφθεί σαφής πρόνοια που να καθορίζει τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά κριτήρια για σκοπούς διαφάνειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα επιλεγεί ο κατάλληλος επενδυτής που θα αναπτύξει το ΧΑΚ.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, διερωτήθηκε γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν ζήτησε γνωμάτευση από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καλώντας το υπουργείο να εξεύρει μια φόρμουλα για το ζήτημα της υψηλότερης τιμής.

Υποικ: Τα ποιοτικά κριτήρια

Από πλευράς του υπουργείου Οικονομικών, η Αυγή Χρυσοστόμου – Λαπαθιώτη ανέφερε πως έγιναν συναντήσεις με την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και μελετήθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο η αποκρατικοποίηση και οι όροι του διαγωνισμού να είναι τέτοιοι που δεν θα εμποδίζουν επενδυτές να επιδείξουν ενδιαφέρον.

«Δεν θα θέλαμε ένα μη χρηματιστήριο να αναλάβει ΧΑΚ», τόνισε και πρόσθεσε πως στο διαγωνισμό θα περιληφθούν όροι και κριτήρια ώστε επενδυτές που δεν θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας να αποκλείονται.

Σημείωσε ότι τα ποιοτικά κριτήρια είναι γενικότερης χρήσης και στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος για τον καθορισμό του προφίλ του επενδυτή, ενώ επεσήμανε ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού θα σταλούν στην Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση, προτού προχωρήσουν σε προκήρυξη της προσφοράς.

Ξέχασαν την Έφορο

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, σημείωσε πως το κράτος θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως ιδιωτής επενδύτης και να επιλέξει την υψηλότερη προσφορά. Είπε πως συμφωνεί με την υψηλότερη τιμή ως κριτήριο επιλογής, ωστόσο σημείωσε πως κάποιοι όροι του διαγωνισμού δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τους επενδυτές. Μάλιστα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν ζήτησε την γνωμάτευση της.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης, ανέφερε πως θα πρέπει να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να επιλεχθεί ο καλύτερος επενδυτής. Όπως εξήγησε θα πρέπει ο επενδυτής να αξιολογηθεί με τα πιο σωστά κριτήρια, για το δημόσιο συμφέρον.