Με επενδύσεις που συνδέουν τη φυτική διατροφή, τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση διαμορφώνει σταδιακά ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών στον κλάδο των τροφίμων, με βλέμμα και στις αγορές του εξωτερικού.

Η εγγονή του Γιάννη Λάτση και κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου δείχνει να κινείται σε έναν τομέα που δεν αποτελεί απλώς επενδυτική επιλογή, αλλά συνδέεται και με τις προσωπικές της αρχές. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επιχειρήσεις με έμφαση στα plant-based προϊόντα, στα παιδικά σνακ «καθαρής ετικέτας» και σε λύσεις διατροφής που ανταποκρίνονται σε νέες καταναλωτικές τάσεις.

Η νέα επένδυση στη Sporos Meals

Η πιο πρόσφατη επιχειρηματική της κίνηση αφορά την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη Sporos Meals, την ελληνική startup που παράγει παιδικά σνακ χωρίς ζάχαρη, αλάτι ή συντηρητικά.

Μέσω της Kapa Perla Investments Limited, του επενδυτικού της οχήματος, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση κατέχει το 27% της Sporos Meals ΙΚΕ. Η συνιδρύτρια της εταιρείας, Έρη Χρηστογιάννη, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, με ποσοστό 41%.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2023, έχει έδρα το Ψυχικό και άρχισε να καταγράφει έσοδα το 2024. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 71.389 ευρώ, με μικτό περιθώριο 47%, επίδοση που θεωρείται υγιής για μια νέα εταιρεία που βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Τα προϊόντα της Sporos Meals διατίθενται ήδη σε εκατοντάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και μέσω e-shop. Στόχος της επόμενης φάσης είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η διεθνής επέκταση.

Για την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, η επένδυση έχει και προσωπική διάσταση, καθώς θεωρεί ότι οι διατροφικές συνήθειες που διαμορφώνονται στα πρώτα χρόνια της ζωής αφήνουν μακροχρόνιο αποτύπωμα.

Holy Llama: Το vegan bakery που αναπτύσσεται

Η πρώτη μεγάλη επιχειρηματική κίνηση της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση στον χώρο των τροφίμων ήταν η Holy Llama, το creative bakery φυτικών αρτοσκευασμάτων που ίδρυσε το 2022 μαζί με την Κελίνα Δημητριάδη, με μοναδικό εταίρο την Kapa Retail Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Το εγχείρημα δημιούργησε μια νέα κατηγορία στην ελληνική αγορά των boulangeries, αυτή των φυτικών αρτοσκευασμάτων. Η εταιρεία διαθέτει dine-in κατάστημα στην οδό Νίκης, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και take away σημείο στον Υμηττό.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει γραμμή ραφιού με protein bars σε τρεις γεύσεις, ενώ σημαντικό μέρος των πρώτων υλών προέρχεται από τη Llama Farm, βιολογική καλλιέργεια 7-9 στρεμμάτων στον Ωρωπό. Ο πιο εμπορικός κωδικός της εταιρείας παραμένει, εδώ και τέσσερα χρόνια, το Wonder Wheel φυστίκι.

Στα σχέδια των δύο συνεργάτιδων, που πλέον συνδέονται και φιλικά, είναι το λανσάρισμα περισσότερων προϊόντων και η επέκταση στο εξωτερικό. Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση αναμένεται, μάλιστα, να βαφτίσει το καλοκαίρι την κόρη της Κελίνας Δημητριάδη.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2024 καταγράφουν ανοδική πορεία. Ο κύκλος εργασιών της Holy Llama ανήλθε σε 764.080 ευρώ, αυξημένος κατά 35% σε σχέση με τα 565.998 ευρώ του 2023. Το μικτό περιθώριο προσεγγίζει το 70%, επίδοση ιδιαίτερα ισχυρή για τον κλάδο.

Το αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, με ζημιές 132.039 ευρώ, στοιχείο που αντανακλά το κόστος ανάπτυξης μιας νέας κατηγορίας. Ωστόσο, το μετοχικό κεφάλαιο έχει ενισχυθεί στα 1.145.000 ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 88.021 ευρώ και ο τραπεζικός δανεισμός είναι μηδενικός.

Από τις αρχές του 2024 λειτουργεί και η Halo Catering Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, το catering arm του ίδιου σχήματος. Στην πρώτη του χρήση, από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2024, κατέγραψε κύκλο εργασιών 163.052 ευρώ, μικτό περιθώριο 60% και καθαρά κέρδη 50.154 ευρώ, αποτελώντας την πιο κερδοφόρα δραστηριότητα του χαρτοφυλακίου.

Η συμμετοχή στο plant-based παγωτό

Μικρότερη αλλά στρατηγικά ενδιαφέρουσα είναι η συμμετοχή 6,66% της Kapa Perla Investments Limited στην Plan(e)t Foods ΙΚΕ, startup που παράγει plant-based, functional παγωτό και διατηρεί φυσικό κατάστημα στην οδό Ερμού.

Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Γρηγόρης Μπογράκος, πρώην τραπεζικό στέλεχος, ο οποίος εγκατέλειψε τον χρηματοοικονομικό κλάδο για να μετατρέψει μια προσωπική στάση ζωής σε επιχειρηματική πρόταση.

Η Plan(e)t Foods ιδρύθηκε το 2021 και το 2024 κατέγραψε κύκλο εργασιών 577.229 ευρώ, αυξημένο κατά 32% έναντι των 436.318 ευρώ του 2023. Η εταιρεία παραμένει σε επενδυτική φάση, με αρνητικό αποτέλεσμα 142.011 ευρώ και αρνητική καθαρή θέση 310.212 ευρώ.

Η λειτουργία της στηρίζεται σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 594.645 ευρώ, ενώ έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία με το SPOROS Platform με στόχο τη διεθνή της επέκταση. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει και το Helidoni Group του Δημήτρη Γεωργακόπουλου.

Το family office και η διαχείριση περιουσίας

Παράλληλα με τις επενδύσεις στον κλάδο των τροφίμων, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση έχει ιδρύσει από το 2022 την EKL Latsco Family Office Μονοπρόσωπη ΑΕ, γνωστή και ως ELFO, εταιρεία ειδικού σκοπού για τη διαχείριση οικογενειακής περιουσίας.

Στην τρίτη εταιρική χρήση, το 2024, ο κύκλος εργασιών της ELFO ανήλθε σε 3,904 εκατ. ευρώ, έναντι 2,527 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 54%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 198.859 ευρώ, ενώ η εταιρεία απασχολεί 20 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, η μοναδική μέτοχος αποφάσισε να παραιτηθεί από το νόμιμο μέρισμα και να διαθέσει στο προσωπικό της εταιρείας, ως παραγωγική ανταμοιβή, ποσό έως 166.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εργοδοτικού κόστους.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με το ευρύτερο αξιακό πλαίσιο που φαίνεται να διατρέχει και τις υπόλοιπες επιχειρηματικές της επιλογές.

Οι προσωπικές επιλογές πίσω από το επιχειρείν

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση δεν αποσυνδέεται από τις προσωπικές της επιλογές. Η ίδια είναι vegan, με ρητά ηθικό υπόβαθρο, θεωρώντας αντιφατικό κάποιος που αγαπά τα ζώα να συμβάλλει στη θανάτωσή τους μέσω της διατροφής του.

Όπως έχει αναφέρει, όσο ενημερώνεται για τις επιπτώσεις της κτηνοτροφίας στην υγεία και στο περιβάλλον, τόσο οι λόγοι που στηρίζουν αυτή την επιλογή πολλαπλασιάζονται.

Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Deree και απέκτησε μεταπτυχιακό στις Ζωικές Σπουδές από το NYU, ακαδημαϊκή διαδρομή που εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση των επενδύσεών της. Είναι παντρεμένη από το 2020 με τον Βύρωνα Βασιλειάδη, ο οποίος είναι pescatarian, και έχουν δύο αγόρια, τον Νίκο και τον Λέοντα.

Η φιλοζωική της δράση έχει λάβει και οργανωμένη μορφή. Το 2012 ίδρυσε το Save a Greek Stray για την προστασία των αδέσποτων ζώων, το 2020 το NGO A Promise to Animals για τα δικαιώματα των ζώων εκτροφής και το 2023 το Κοινωφελές Ίδρυμα Kind Things, που συγκεντρώνει όλες τις φιλανθρωπικές της δράσεις.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα σχέδιά της παραμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η επανέναρξη του «The Birth Center», του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου φυσικού τοκετού στην Ελλάδα, του οποίου η λειτουργία διακόπηκε απροσδόκητα, παρά τις εντατικές προσπάθειες που είχαν προηγηθεί για την ίδρυσή του.

Capital.gr/Ξανθής Γούναρη