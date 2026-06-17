Στο χαμηλότερο επίπεδό από το 1990 μειώθηκαν τον Μάιο τα αποθέματα πετρελαίου που κατέχουν οι χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς οι Κυβερνήσεις μείωσαν τα αποθέματά τους για να αντισταθμίσουν τον αποκλεισμό που δέχθηκαν οι αποστολές αργού πετρελαίου στον Κόλπο στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Η μείωση από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν έχει ανέλθει στα 163 εκατομμύρια βαρέλια στις πλούσιες χώρες του ΟΟΣΑ, αναφέρει ο ΔΟΕ σε μηνιαία έκθεσή του. «Παρά τις σημαντικές μειώσεις στη ζήτηση για αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης, τα αποθέματα στο σύστημα συνεχίζουν να διαβρώνονται με ρυθμό ρεκόρ», υπογραμμίζει ο οργανισμός.

Για να ελαφρύνει το βάρος από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του αποτελεσματικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, ο ΔΟΕ οργάνωσε συντονισμένες αποδεσμεύσεις αποθεμάτων ύψους 400 εκατομμυρίων βαρελιών στην παγκόσμια αγορά, εκ των οποίων τα 252 εκατομμύρια είχαν απελευθερωθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. «Η ροή των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αναμένεται να επιβραδυνθεί κάπως τον Ιούνιο και τον Ιούλιο», αναφέρει ο ΟΟΣΑ, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας αυτή την εβδομάδα για τον τερματισμό του πολέμου ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος των υψηλών τιμών θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, με αναμενόμενη μείωση 1,1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025. «Βλέπουμε ανάκαμψη της προσφοράς στα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2027, καθώς η ομαλοποίηση των εμπορικών ροών, οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές συμβάλλουν σε αυτό», τονίζει ο ΔΟΕ.