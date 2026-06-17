Την ενοχή του για όλα τα εγκλήματα που του αποδίδονται παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο κατά συρροή δολοφόνος Ρεξ Χιούερμαν, πριν από την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε ο αρχιτέκτονας από το Λονγκ Άιλαντ, Ρεξ Χιούερμαν, αφού ομολόγησε ότι σκότωσε οκτώ γυναίκες. Εμφανιζόμενος ενώπιον του δικαστή στο Ρίβερχεντ της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, είπε:

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορώ να πω», είπε. «Είμαι υπεύθυνος για όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Τα λόγια που θα έλεγα δεν έχουν κανένα νόημα».

Το δριμύ «κατηγορώ» του δικαστή προς τον κατά συρροή δολοφόνο

Ο δικαστής Τίμοθι Μάζι ρώτησε τον Χιούερμαν αν ένιωθε πραγματικά τύψεις. «Ξέρω ότι λυπάσαι που σε έπιασαν. Υποθέτω ότι λυπάσαι για ό,τι έκανες στη γυναίκα και τα παιδιά σου», του είπε, με τη φωνή του να γίνεται όλο και πιο δυνατή με κάθε πρόταση, όπως μετέδωσε το CNN.

«Λυπάσαι έστω και λίγο για ό,τι έκανες σε αυτές τις φτωχές, αθώες γυναίκες; Οκτώ γυναίκες που στραγγάλισες μέχρι θανάτου; Τουλάχιστον οκτώ, από ό,τι γνωρίζουμε; Λυπάσαι έστω και λίγο γι’ αυτό; Ναι;» «Ναι», απάντησε ο κατηγορούμενος.

Ο δικαστής Τίμοθι Μάζι φορτίστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης του Ρεξ Χιούερμαν / Newsday via AP, Pool

Ο δικαστής αναστέναξε βαθιά και στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Χιούερμαν «έναν αηδιαστικό και μικρό άνθρωπο – αν είναι να σε αποκαλέσει κανείς άνθρωπο».

Ξέσπασαν συγγενείς των θυμάτων στο δικαστήριο

Ο 62χρονος τον Απρίλιο αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν για τον θάνατο επτά γυναικών: Μέγκαν Γουότερμαν, Μελίσα Μπαρτελεμί, Άμπερ Λιν Κοστέλο, Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, Βαλερί Μακ, Τζέσικα Τέιλορ και Σάντρα Κοστίλα.

Αν και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες για το θάνατό της, ομολόγησε επίσης στο δικαστήριο ότι σκότωσε και ένα όγδοο θύμα, την Κάρεν Βεργάτα.

Μιλώντας πριν από την έκδοση της ποινής του, η Τζάσμιν Ρόμπινσον, ξαδέλφη του θύματος Τζέσικα Τέιλορ, είπε στον δολοφόνο: «Μου προκαλείς τόση αποστροφή, που δεν το αντέχω».

Ο Χιούερμαν καθόταν με τα χέρια του ενωμένα και ακουμπισμένα πάνω σε ένα τραπέζι, κοιτάζοντας μπροστά και χτυπώντας ελαφρά τα δάχτυλά του. «Ένα εκατομμύριο χρόνια δεν αρκούν», είπε η Ρόμπινσον. «Τίποτα δεν θα διορθώσει ποτέ αυτό που συνέβη».

Η Αμάντα Φάντερμπεργκ, αδελφή της Μελίσα Μπαρτελέμι, προέτρεψε τον Χιούερμαν να την κοιτάξει ενώ μιλούσε. Αυτός έριξε μια ματιά προς το μέρος της, αλλά τα μάτια του ήταν ελαφρώς κατεβασμένα. «Ελπίζω να υποφέρεις», είπε η Φάντερμπεργκ, η οποία διηγήθηκε ότι έλαβε ένα χλευαστικό τηλεφώνημα από αυτόν λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της Μπαρτελεμί, όταν η ίδια ήταν 15 ετών.

Η αστυνομία ταύτισε το DNA του δολοφόνου από την κόρα μιας πίτσας

Ο Χιούερμαν δήλωσε ότι στραγγάλισε τα θύματά του, πολλά από τα οποία ήταν εργαζόμενες στον τομέα του σεξ και διαμέλισε μερικά από τα πτώματά τους.

Οι περισσότερες από τις γυναίκες εξαφανίστηκαν μεταξύ του 2000 και του 2010 και οι περισσότερες σοροί ή τμήματα αυτών βρέθηκαν σε έναν ερημικό δρόμο κοντά στην παραλία Γκίλγκο του Λονγκ Άιλαντ, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη.

Η υπόθεση προσέλκυσε ευρεία προσοχή το 2010, όταν οι ερευνητές άρχισαν να εντοπίζουν λείψανα κατά μήκος του Ocean Parkway, ενώ ερευνούσαν την εξαφάνιση μιας άλλης εργαζόμενης στον τομέα του σεξ – ο θάνατος της οποίας τελικά κρίθηκε ως τυχαίος πνιγμός.

Ενώ η έρευνα για τον δολοφόνο των άλλων γυναικών είχε παραμείνει σε αδιέξοδο για χρόνια, μια νέα έρευνα εντόπισε τον Χιούερμαν ως πιθανό ύποπτο το 2022. Οι αστυνομικοί τον συνέδεσαν με ένα φορτηγάκι που, σύμφωνα με μαρτυρία, είχε δει ένας μάρτυρας όταν εξαφανίστηκε ένα από τα θύματα το 2010.

Η αστυνομία κατάφερε επίσης να ταυτοποιήσει το DNA από μια κόρα πίτσας που είχε πετάξει ο δράστης σε έναν κάδο απορριμμάτων στη Νέα Υόρκη. Το ίδιο γενετικό υλικό είχε εντοπιστεί σε εξαιρετικά αποσυντεθειμένες τρίχες μαλλιών που βρέθηκαν στα λείψανα ενός από τα θύματα.

Δήλωσε πως θα συνεργαστεί με το FBI

Οι αρχές βρήκαν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δεδομένα εντοπισμού κινητού τηλεφώνου και αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «σχέδιο» για τις δολοφονίες, το οποίο βρέθηκε στα αρχεία του υπολογιστή του. Μεταξύ των εγγράφων υπήρχε μια λίστα ελέγχου με υπενθυμίσεις για τον περιορισμό του θορύβου, τον καθαρισμό των πτωμάτων και την καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Χιούερμαν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2023 και από τότε παρέμεινε σχεδόν σιωπηλός κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του στο δικαστήριο. Στο πλαίσιο της ομολογίας ενοχής του, ο ίδιος συμφώνησε να συνεργαστεί με τη μονάδα ανάλυσης συμπεριφοράς του FBI, προκειμένου να βοηθήσει στη σύλληψη άλλων κατά συρροή δολοφόνων.

Η πρώην σύζυγός του Άσα Έλερουπ και τα δύο ενήλικα παιδιά τους είχαν δηλώσει μέσω των δικηγόρων τους ότι δεν θα παρευρεθούν στην εκδίκαση της ποινής, από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων.

iefimerida.gr